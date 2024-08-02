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Новости Война
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Враг продолжает большинство штурмов сосредотачивать на Покровском направлении, - Генштаб

Робота Сил оборони півдня

За минувшие сутки по всему фронту зафиксировано 127 боевых столкновений. Треть из них - на Покровском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Генштаб ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера, 1 августа, российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных (шесть ракет), 63 авиационных удара (в частности задействовал 61 КАБ) и 1187 ударов дронами-камикадзе, совершил 4873 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, 112 из них - из РСЗО.

Авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Орловка Сумской области, Волчанск, Веселое, Малые Проходы, Липцы, Нескучное, Новоосиново, Петропавловка, Богуславка Харьковской области; Часов Яр, Константиновка, Заря, Дилиевка, Торецк, Александрополь, Тимофеевка, Ивановка, Новотроицкое, Гродовка, Курахово, Водяное, Богоявленка, Новодонецкое, Нескучное Донецкой области; Гуляйполе, Лобково и Пятихатки на Запорожье и Николаевка и Козацкое Херсонской области.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Песчаного и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отбили шесть атак оккупантов неподалеку Макеевки и Торского.

На Сиверском направлении Силами обороны также отражено 11 штурмовых действий, вблизи Иванодарьевки, Верхнекаменского, Спирного, Выемки и Переездного.

На Краматорском направлении наши воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра, Клещиевки, Андреевки и в сторону Григорьевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 24 атаки недалеко от населенных пунктов Северное, Зализное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отбили 53 штурмовые и наступательные действия. Противник концентрировал усилия в районах Новоалександровки и Желанного, где провел восемь и 18 атак соответственно. Кроме того, попытки оккупантов продвигаться вперед остановлены неподалеку Пантелеймоновки, Воздвиженки, Свиридоновки, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Калиновки Донецкой области.

Также читайте: Оккупанты продвигаются вблизи Сватово, Часова Яра, укрепляют позиции в районе Клещиевки, - ISW

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении агрессор совершил два штурма наших позиций неподалеку Водяного Донецкой области.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении тоже состоялось две вражеские атаки, в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении наши защитники жестко пресекли попытку оккупантов продвигаться на левобережье реки Днепр.

Читайте также: Самая большая активность врага на Покровском направлении: 36 раз за сегодня здесь начинались боестолкновения, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Удары по врагу

Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в его тылу.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по четырем пунктам управления, средствам ПВО, радиолокационной станции и двум районам сосредоточения личного состава врага.

Так, за минувшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1100 человек. Также наши воины обезвредили три танка, восемь боевых бронированных машин, 42 артиллерийских системы, две РСЗО, 37 БПЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и шесть единиц специальной техники.

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Автор: 

Генштаб ВС (6186) боевые действия (3926)


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інформацію прийняв.
на вихідних, з друзяками зберемось, та приймемо рішення, що робити далі.
почекайте, до понеділка.
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02.08.2024 08:51 Ответить
Ситуация будет стабилизирована на заранее подготовленных позициях. Раз сам Верховный не поехал на олимпиаду, считай дело в шляпе.
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02.08.2024 09:02 Ответить
звісно я ніякий не військовий експерт, навіть не стратег, але я вчилась у школі, вивчала історію, як усі..., я розумію, що єдиний спосіб протистояти ворогу, який перевищує тебе за чисельністю, це вритися в землю, побудувати розгалужену систему захисту, різні фортифікаційні споруди, окопи, мінні поля, тощо..., я дивлюсь, що головною рушійною силою у наступі кацапів є не техніка, а люди, нескінченна кількість штурмових груп..., й це ж не дарма такий спосіб - вони йдуть, майже без перешкод, тому що їх немає...
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02.08.2024 09:04 Ответить
В Донецькій області не будували суцільні лінії оборони, поклавшись на очагову оборону - укрепраїони, а така оборона виявилася неспроможною стримати наступ.
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02.08.2024 09:28 Ответить
оце то й дивно...я впевнена, що ті, хто навчались у військових академіях, мали вивчати будівництво фортифікацій, це ж ази військової справи..., а в нас виходить, що немає спеціалістів по будівництву таких споруд..., їх будують як завгодно й де завгодно, тільки не так, як треба...
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02.08.2024 10:10 Ответить
дуся у мене нема осiти тобто пед мед балето тракторе курси
«Темп просування пацак - 100 м/добу».
бамбас 11 рокiв просування пацак бамбас тiко бамбас
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02.08.2024 09:30 Ответить
1
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02.08.2024 09:23 Ответить
Є інформація, що на Покровському напрямку ніяких очманілих атак малими штурмовими групами піхоти ворога, як це робили "вагнери", не відбувається.
Не помітно також ворожої тактики розвідки боєм українських позицій і вогневих точок для наступного їх ураження артилерією і КАБами, про що своїм читачам Юрій Бутусов.
Тобто про ніякі м'ясні штурми" із величезними втратами особового складу не йдеться.
А має місце щоденне просування ворога за рахунок подавляючої переваги у вогневій міці - так званого "вогневого валу". Тобто відбувається зайняття площ ворогом, з яких відступили передові загони українських військ через неможливість утримання своїх позицій під вогнем засобів ураження супротивника.
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02.08.2024 09:42 Ответить
 
 