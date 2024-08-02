Оккупанты продвигаются вблизи Сватово, Часова Яра, укрепляют позиции в районе Клещиевки, - ISW

За минувшие сутки бои продолжались возле Глубокого, Волчанска и Тихого. Также оккупанты недавно продвинулись на юго-запад от Сватово.

Как информирует Цензор.НЕТ, обэтом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российские силы на Сиверском направлении борются с преобладанием украинских беспилотников. Российский блогер заявил, что ситуация на Сиверском направлении является "катастрофической", и что войска РФ несут большие потери из-за использования украинских беспилотников, которые тормозят продвижение россиян.

Российские захватчики недавно незначительно продвинулись на запад от канала Сиверский Донец - Донбасс к северу от Часова Яра. Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский отметил, что возле канала продолжаются ожесточенные бои.

Несколько российских источников также утверждали, что ВСУ якобы отступили из Клещиевки, и что российские силы укрепляют позиции в этом районе. В отчете отмечается, что Клещиевка некоторое время, вероятно, была противоречивой "серой зоной".

Войска РФ недавно незначительно продвинулись на юго-запад от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 1 августа, показывают, что оккупанты захватили дом в северной Парасковиевке. Несколько российских и западных источников утверждали, что войска РФ захватили дополнительную территорию в пределах северо-западной Красногоровки, и фактически контролируют весь город.

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Российские оккупанты продолжали наступательные действия возле Вербового и возле Малой Токмачки на западе Запорожской области 1 августа, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Российский блогер утверждал, что войска РФ продвинулись в районе 4 км в ширину и до 800 метров в глубину на северо-запад и запад от Работино.