Оккупанты медленно и уверенно приближаются к Покровску, - ISW
Активное продвижение российских войск в Донецкой области происходит из-за рельефа местности и недостаточной укомплектованности бригад ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что в ближайшее время российское наступление еще больше замедлится, поскольку захватчики подходят к линии более крупных и более урбанизированных населенных пунктов.
Так, украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что Силы обороны на Покровском направлении имеют более слабое оборудование и средства защиты, поэтому пока не в состоянии замедлить продвижение россиян.
По его словам, задержки с предоставлением западной и, особенно, американской военной помощи, привели к задержкам с оснащением вновь созданных украинских подразделений и переоснащением тех, что уже участвовали в боях.
В отчете ISW также отмечается, что армия РФ использует эту слабость для постепенного получения тактических преимуществ к северо-западу от Авдеевки, где войска агрессора пытаются достичь ограниченного тактического окружения Сил обороны к востоку от трассы Т0511 (О0544) Очеретино - Гродовка - Мирноград и на левом берегу реки Волчья.
"Обнародованные 1 августа геолокационные кадры демонстрируют, что российские войска продвинулись дальше в пределах Веселого в направлении трассы Т0511. Самое отдаленное подтвержденное российское продвижение зафиксировано примерно в 3,5 километрах от окраин поселка Гродовка", - говорится в отчете.
Машовец предупредил, что российские войска близки к достижению оперативно значимого прорыва на Покровском направлении до конца августа. Однако нынешние темпы российского тактического продвижения в направлении Покровска, вероятно, не будут продолжаться бесконечно долго, поскольку российские войска приближаются к линии более крупных и более урбанизированных населенных пунктов.
Сейчас россияне сосредоточены на достижении тактического прорыва в районе населенных пунктов Желанное и Новогродовка. Центральная группировка российских войск, похоже, быстрее передислоцирует и разворачивает силы между различными секторами своей недавно расширенной зоны ответственности в Донецкой области, чем это было раньше на большей части театра военных действий.
Возможно, оккупанты из Центральной группировки войск создали более гибкую структуру командования и управления и быстрее реагируют на потенциальную тактическую уязвимость Украины, чем другие российские группировки сил в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сук@🤦♀️
Відповідь, скоріш за все, знаходиться не в Омані, а у Шевченківському родовищі літію й інших рідкоземельних корисних копалин.
Пітьма кинула все, що тільки може на даний момент, на те, щоби заволодіти територією цього родовища. Щоби далі мати важіль впливу на Китай для продовження війни проти України.
Тому, українцям для руйнування цього стратегічного плану пітьми, й врешті для скорішого завершення війни на користь України, потрібно за всяку ціну зупинити просування ворога на Покровськ і Курахове. А після цього провести переговори з Китаєм для задоволення його інтересів в даному питанні за умови припинення фінансової й військової підтримки рашистської пітьми.
А споживання літію зросте в рази... і там величезні запаси по старим статтям 15% світових а по останній в Блумберг до 25%... точні дані влада вже давно заскретила
А українці покарані за свою пасивність і бездумність на виборах.
все це було і при старому військовому керівництві... як люди швидко забувають коли новачки попадали на Бахмутський напрямок за місяць причому майже без навчання і одразу гинули...
А щодо інженерних споруд там не тільки відповідальність влади.... у війську є інженерні війська але частина з них по тилах відсиджується постійно і штат переповнений а частина раптово стала штурмовиками і це також було при старому керівництві та продовжується далі....
Також хтось приймає ті віртуальні оборонні споруди від військових, хтось затверджує план оборони згідно якого ті споруди будують там де простіше будувати а не там де необхідно на висотах... І це також було при старому керівництві, знову той же Бахмут де говорили що є підготовленні ешелони оборони а в реальності чисте поле
А може ти станеш головредом цензору та все налагодиш?
вам мало цього для знищення невеликого міста з населенням в 60 тис...
все решта то контракти на виробництво до 28 року... але ті контракти часто взагалі не виконуються як з бронетехнікою від німців 300 машин уже не поставлять через технічні проблеми...
як Бредлі коли поставили старі 30-ти річні машини по ціні нових, потім аудит це виявив але гроші що знайшлись так і не були передані на зброю для України а просто згоріли
обітцяний міліон снарядів від ЄС залишився тільки гаслом.... обітцяний міліон від Чехів перетворився на 350 тис і до кінця року уже...
Щодо війни я не знаю... тепер вважаю що Ху..ло ітак б напав, Україна виглядала легкою ціллю за 10 років нічого значного в озброєнні не було зроблено ні старою владою... ні новою... ракет не було, авіація в поганому стані, ППО занедбано та старе совкове
А війна йому була необхідна тому що йде падіння споживання газу, нафти і йому треба захоплювати інші ресурси той же Літій, Уран, Титан, с.г угіддя що в майбутньому буде приносити доходи на відміну від нафти та газу...
1 млрд... це дуже багато до прикладу це 1000 ракет Грім 2 або 200 тис нових снарядів або Чехи на 500 тис снарядів потратили 500 млн... або 2 млн FPV дронів
Там якось все заплутано з тими ракетами є повідомлення від оборонпрому в 18 році, про поставку ракет в ОАЕ коли саудити пішли але потім все заглохло в 19 році
Азову треба було через суд доказувати що вони націоналісти, а не нацисти- екстремісти. Та західної зброї їм не побільшало. Напевно, кортевич почав казати як стекли сроки мовчання.
І казати на генералів, а вони розподіляють озброєння. От і маєте не
переформатовані дивізії та сантабарбору, де кожний напрямок це окреме царство
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf USAI
https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ Аудит
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text H.R.815 61млрд на 2024
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 Загальний звіт
Абревіатури: FY Fiscal Year, з 1 жовтня до 1 жовтня
Коротко:
Конгрес надав права PDA FY 2022-2023 на ~24млрд
Міноборони згідно даних аудита, завищило ціни на 8.1млрд
через цю "помилку" кошти виділені Конгресом на поповнення складів закінчились раніше,
і були заяви "нам не комфортно"
FY2024 Конгрес виділив PDA 7.8млрд на всі країни, та дозволив на 13+млрд поповнити склади
Станом на 1.08.2024 борг по PDA FY 2022-2023 складає 4.7млрд
по PDA FY 2024, використано 1.4млрд. Залишок 6.4 млрд доступний тільки до 1 жовтня 2024
USAI FY 2022-2024
Контракти в роботі 13.7млрд
Обіцянки зброї, проте без заключення контрактів 24.9млрд
Залишок без обіцянок 7.8млрд
Відповідальні:
Виконавча влада, Байден, Харріс, міноборони і т.п.
Може їм дають просуватись так? доповідаючи клоуну, який ніколи не був в війську, що то такий задум заманити до Київа і потім знищити ? А воно дурне тремтить і вірить.