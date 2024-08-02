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Оккупанты медленно и уверенно приближаются к Покровску, - ISW

Війна

Активное продвижение российских войск в Донецкой области происходит из-за рельефа местности и недостаточной укомплектованности бригад ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что в ближайшее время российское наступление еще больше замедлится, поскольку захватчики подходят к линии более крупных и более урбанизированных населенных пунктов.

Так, украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что Силы обороны на Покровском направлении имеют более слабое оборудование и средства защиты, поэтому пока не в состоянии замедлить продвижение россиян.

По его словам, задержки с предоставлением западной и, особенно, американской военной помощи, привели к задержкам с оснащением вновь созданных украинских подразделений и переоснащением тех, что уже участвовали в боях.

В отчете ISW также отмечается, что армия РФ использует эту слабость для постепенного получения тактических преимуществ к северо-западу от Авдеевки, где войска агрессора пытаются достичь ограниченного тактического окружения Сил обороны к востоку от трассы Т0511 (О0544) Очеретино - Гродовка - Мирноград и на левом берегу реки Волчья.

Также читайте: Покровск на Донетчине остается главной целью российских захватчиков после неудачного наступления на Харьков, - Зеленский

"Обнародованные 1 августа геолокационные кадры демонстрируют, что российские войска продвинулись дальше в пределах Веселого в направлении трассы Т0511. Самое отдаленное подтвержденное российское продвижение зафиксировано примерно в 3,5 километрах от окраин поселка Гродовка", - говорится в отчете.

Машовец предупредил, что российские войска близки к достижению оперативно значимого прорыва на Покровском направлении до конца августа. Однако нынешние темпы российского тактического продвижения в направлении Покровска, вероятно, не будут продолжаться бесконечно долго, поскольку российские войска приближаются к линии более крупных и более урбанизированных населенных пунктов.

Сейчас россияне сосредоточены на достижении тактического прорыва в районе населенных пунктов Желанное и Новогродовка. Центральная группировка российских войск, похоже, быстрее передислоцирует и разворачивает силы между различными секторами своей недавно расширенной зоны ответственности в Донецкой области, чем это было раньше на большей части театра военных действий.

Возможно, оккупанты из Центральной группировки войск создали более гибкую структуру командования и управления и быстрее реагируют на потенциальную тактическую уязвимость Украины, чем другие российские группировки сил в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ продвигается, потому что комплектация новых бригад продолжается уже полтора года, - Зеленский

Автор: 

Донецкая область (9498) боевые действия (3926) ISW (493)


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Топ комментарии
+36
Зеленський, за все, що відбувається зараз в Україні, винен ТИ.
Сук@🤦‍♀️
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02.08.2024 06:46
+33
Ще Порошенко, це він продавав цибулю по шість гривень і не залишив вибору зебілам, як проголосувати за шута-малороса
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02.08.2024 07:10
+20
Підготовка до капітуляції. Весь світ прогнувся перед агресором
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02.08.2024 06:40
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Правила форума Совет форумчан
Ну,а там винищувачі можна застосовувати чи ні?(
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02.08.2024 06:38 Ответить
Винищувачі для захисту від шахедів, які літають на Київ.
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02.08.2024 08:26 Ответить
всему своё время. Будет и белка, будет и свисток.
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02.08.2024 08:52 Ответить
Підготовка до капітуляції. Весь світ прогнувся перед агресором
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02.08.2024 06:40 Ответить
Зеленський, за все, що відбувається зараз в Україні, винен ТИ.
Сук@🤦‍♀️
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02.08.2024 06:46 Ответить
Не тільки він. Подумай і напиши ще.
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02.08.2024 06:59 Ответить
Ще Порошенко, це він продавав цибулю по шість гривень і не залишив вибору зебілам, як проголосувати за шута-малороса
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02.08.2024 07:10 Ответить
73%
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02.08.2024 09:06 Ответить
Генерал відступу в дії
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02.08.2024 06:48 Ответить
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02.08.2024 06:51 Ответить
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02.08.2024 07:54 Ответить
Дякуємо сша.
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02.08.2024 07:00 Ответить
Дякуй зЄ
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02.08.2024 07:11 Ответить
Чому ви на одного придурка все звалюєте?
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02.08.2024 07:24 Ответить
Тому що всім потрібен цап-відбувайло. Саме для цього такий персонаж і існує у фольклорі.
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02.08.2024 08:06 Ответить
Чому на Харківському напрямку ворог просунутись не може, а на Покровському мало не щодна захоплює селище за селищем?
Відповідь, скоріш за все, знаходиться не в Омані, а у Шевченківському родовищі літію й інших рідкоземельних корисних копалин.
Пітьма кинула все, що тільки може на даний момент, на те, щоби заволодіти територією цього родовища. Щоби далі мати важіль впливу на Китай для продовження війни проти України.
Тому, українцям для руйнування цього стратегічного плану пітьми, й врешті для скорішого завершення війни на користь України, потрібно за всяку ціну зупинити просування ворога на Покровськ і Курахове. А після цього провести переговори з Китаєм для задоволення його інтересів в даному питанні за умови припинення фінансової й військової підтримки рашистської пітьми.
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02.08.2024 07:21 Ответить
Що це значить за всяку ціну? Всяку пітьму? Це і є дебільний совок. Кому треба родовища, то нехай лягає кістьми. Про економіки треба було думати 10 років назад. Кацапи подумали от тепер і будуть мати копалини. Всякі ціни нехай платять цивільні у магазинах. Солдату нахєр ті родовища. Немає засобів ураження, то буде війна у застройках міста. Немає укріплень і нормальних командирів, то не буде і родовищ. Досить совкових гасел. Об'єктивно мінімум як до кінця року будуть відступи. Про ніяке відбиття територій і мови бути не може. Ха ха ха.
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02.08.2024 07:55 Ответить
Скільки тобі років?)
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02.08.2024 11:37 Ответить
Так тому що споживання природнього газу при виробництві електоенергії має зменшитись до 2050 року до 10% а нафти та вугілля до нуля, це і автомобілів стосується...

А споживання літію зросте в рази... і там величезні запаси по старим статтям 15% світових а по останній в Блумберг до 25%... точні дані влада вже давно заскретила
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02.08.2024 09:28 Ответить
Передайте хтось Машовцю, якщо це його заспокоїть: ще далі на захід є "більш урбанізова місцевість", наприклад Дніпро, Запор, Київ з передмістям, там ще більш затримаються, а далі геть Європа, куди вже урбанізованіше. Далеко не втечуть, до того ж - повільно.
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02.08.2024 07:22 Ответить
Украину спасает только бесконечное количество населенных пунктов на Донбассе, которые стоят впритык друг к другу.
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02.08.2024 07:24 Ответить
Ось що значить думати про рейтинг під час війни ,зрив мобілізації ,зміна вищого військового керівництва не зрозуміло навіщо і відсутність фортефікаційних споруд дали свої гіркі результати,хто за все це відповість ?
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02.08.2024 07:26 Ответить
В цьому вина виборців ЗЕ!, метою яких було знищення України і українців!
А українці покарані за свою пасивність і бездумність на виборах.
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02.08.2024 07:48 Ответить
не кажи нісенітниці
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02.08.2024 09:05 Ответить
"зри в корень"(С), мокша
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02.08.2024 10:08 Ответить
Мобілізація йде постійно де саме зрив... 30 тис в місяць... Зброї просто немає для більшої кількості... а втрати території при відсутності снарядів та переваги орків у зброї Бахмут, Лисичанськ, совкові старші офіцери та необдумані контрнаступи... погане навчання мобілізованих...

все це було і при старому військовому керівництві... як люди швидко забувають коли новачки попадали на Бахмутський напрямок за місяць причому майже без навчання і одразу гинули...

А щодо інженерних споруд там не тільки відповідальність влади.... у війську є інженерні війська але частина з них по тилах відсиджується постійно і штат переповнений а частина раптово стала штурмовиками і це також було при старому керівництві та продовжується далі....

Також хтось приймає ті віртуальні оборонні споруди від військових, хтось затверджує план оборони згідно якого ті споруди будують там де простіше будувати а не там де необхідно на висотах... І це також було при старому керівництві, знову той же Бахмут де говорили що є підготовленні ешелони оборони а в реальності чисте поле
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02.08.2024 09:41 Ответить
ВІд цього не легше, що зараз так, як при старому керівництві. Бо рашисти вчаться на своїх помилках, а наше керівництво ні...
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02.08.2024 11:38 Ответить
А хто і де зірвав мобілізацію? Вона не припинялася
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02.08.2024 10:46 Ответить
Просто ЗСУ відступає. Всім хочеться жити. Воювати повинні були або всі, або ніхто - по два роки, хто вижив, в окопчиках дали свої плоди.
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02.08.2024 07:49 Ответить
Працювати можна коли є чим, є ким, і є де. Немає укріплень? Значить укріпленнями будуть найближчі застройки. Що не зрозумілого для цивільних? Якщо комусь з цивільних треба якесь поле чи посадка то хай іде і відбиває. Тобто є доцільність і є недоцільність. Є боєздатність, а є небоєздатність. Є об'єктивність, а є цивільні хотєлки. Кінець епохи емоцій. Ха ха ха.
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02.08.2024 08:05 Ответить
Твої хотєлки - то чеченський прутень в сраці, шоб голова не шаталась
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02.08.2024 08:15 Ответить
Да він чухню скрізь пише
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02.08.2024 10:47 Ответить
Поціновувач чеченських прутнів? Голова певно вже не хитається? Прояснення вже є. Ха ха ха.
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02.08.2024 09:07 Ответить
Ти вже заїбав зі своїм ха-ха
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02.08.2024 09:53 Ответить
Тримайте себе в руках слабохарактєрниє. Це тільки початок. Ха ха ха.
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02.08.2024 11:13 Ответить
йди воюй проти кабів з автоматом, навоюєш.
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02.08.2024 09:00 Ответить
Проти кабів рашистів повинні бути каби українськи - шо робить зеленский - він кожного місяця дуже ретельно підраховує скіки кабів скинули рашисти на Україну. І все. Жодного каба українського в йього статистиці немає - просто -0. Звісно не повоюєшь.
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02.08.2024 09:06 Ответить
так і не закликай воювати всіх і кожного. Була б зброя, тоді б і писав хто кому що повинен.
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02.08.2024 10:15 Ответить
Та боже збав таких як ти та тобі подібних кудист закликати - ось тут краще, 100% - https://www.tiktok.com/@_i_boychu4ka__/video/7383063660744396038 https://www.tiktok.com/@_i_boychu4ka__/video/7383063660744396038

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02.08.2024 10:24 Ответить
До чого тут бог? Чи пітьма? Чи ще що там з аргументів? Ха ха ха.
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02.08.2024 11:17 Ответить
Аргументи до чого, чи до кого? Воюють або всі, або ніхто. Це моя думка. Ти проти?
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02.08.2024 11:56 Ответить
В дійсності щось виходить посередині. Може корисніше говорити про те що є. Всі чи не всі кожен рахує як хоче. Я виходжу з того що є тут і зараз. Всі так всі. Це один варіант. Не всі так не всі. Це вже інший варіант. Коли робиться акцент щоб на не всі, то це не мій варіант. Бо я воюю. І без мене всі це вже не всі. Ха ха ха.
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02.08.2024 12:18 Ответить
Не воюйте ніхто. Я без зброї воюю. І нічого. Ха ха ха.
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02.08.2024 11:15 Ответить
Так і воюємо з автоматами проти кабів. Ха ха ха.
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02.08.2024 09:08 Ответить
Тебе забули спитати, які новини друкувати.
А може ти станеш головредом цензору та все налагодиш?
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02.08.2024 08:42 Ответить
***** буде перти , ну подивітся на карту хто пре на нас , нам потрібна висадка союзників
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02.08.2024 08:03 Ответить
Аналітики мяко кажучи некомпетентні, більш урбанізовані лінії населених пуктів вони розчистять КАБами, як і до цього робили
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02.08.2024 08:07 Ответить
На каби має бути своя авіація. Немає авіації і укріплень, то немає сенсу і в полях сидіти також. І на одне місто треба досить багато тих кабів. Порахуйте скільки будівель є у місті, значить стільки має бути кабів. Проста арифметика. Каби також не безкінечні. Ха ха ха.
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02.08.2024 08:19 Ответить
3000 в місяць кидають скільки висотних будівель в Покровську? менші розбирають артилерією де перевага у орків 1 до 5 по заяві нашого ж генштабу...

вам мало цього для знищення невеликого міста з населенням в 60 тис...
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02.08.2024 10:11 Ответить
Мені не мало. Може це вам багато? Це реальність. 3000 будівель, 600000 населення. От і рахуйте. Я воював і в більших містах, які вже окуповані. Пропонуйте вирішення проблеми. Чи лише мало не мало. Ха ха ха.
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02.08.2024 11:20 Ответить
Авіації зрозуміло, але чому немає ешелованих бетонних укріплень за 2,5 років війни? Які фортеця робили під час другой світової...А наразі що? Траншея посеред поля? Використовувати жіли дома, як фортецію, це дуже погана тактика, так міст не напасешься. І кірпич набагато слабший за бетон.

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02.08.2024 13:29 Ответить
Чому немає фортифікацій це до уряду. Солдат лопатою нічого істотного ніколи не викопає. Тому залишаються міста. Що маємо те маємо. Якщо цивільні не запаслись містами. То це їхня проблема. Ха ха ха.
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02.08.2024 15:52 Ответить
А в Києві шикарно - війни наче й нема.
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02.08.2024 08:35 Ответить
В Дніпрі теж, хоча за Покровськом - вже Дніпропетровщина. Будують, ремонтують де не треба дороги, "осваивают" державні кошти на повний зріст! Замість витрачати гроші на будівництво укріплень та мінування! При Корьані хоч щось починали, але де той Корбан...
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02.08.2024 08:55 Ответить
Особливо, коли ракети не зносять сусідній будинок. А це буває у Києві...
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02.08.2024 13:35 Ответить
То есть заминировать,2.5 года было мало и ума не хватило сделать как кацапы под Роботино.Тут уже самому умственноотсталому понятно,что Донецкую область сдадут полностью..Прошла замена главкомов и все покатилось по накатанной..То оружия не давали,теперь уже пол-года вроде оружие поступает,но результат еще хуже..Тогда ******** только Авдеевку,теперь враг вышел вообще на оперативный простор...Когда на банковой сидят такие гниды,на что либо надеяться положительное-сродни сумасшествию.Я никак не верю,что с таким колличеством штатных военных и армии можно просто так отступать и отступать до бесконечности.В Волчанске прорыв остановили-здесь же....Бригады не сформированы??зато ТЦК блд и погранцы сформированы и оснащены до предела...Даешь еще их 100тыс..пусть Румынию охраняют и холопов пакуют по улицам
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02.08.2024 09:33 Ответить
Не поступає зброї ті всі анонси там в більшості дорогі ракети ППО, трохи ракет до Хаймарсів та і все...
все решта то контракти на виробництво до 28 року... але ті контракти часто взагалі не виконуються як з бронетехнікою від німців 300 машин уже не поставлять через технічні проблеми...

як Бредлі коли поставили старі 30-ти річні машини по ціні нових, потім аудит це виявив але гроші що знайшлись так і не були передані на зброю для України а просто згоріли

обітцяний міліон снарядів від ЄС залишився тільки гаслом.... обітцяний міліон від Чехів перетворився на 350 тис і до кінця року уже...
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02.08.2024 09:47 Ответить
А хто виявився взагалі настільки розумово відсталим, щоб полізти у таку війну без зброї? Тільки з надією, що "Запад нам паможєт"? Це яким імбецилом недорозвинутим треба бути? Результат такого перфомансу - очевидний. Катастрофа для країни.
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02.08.2024 11:36 Ответить
А давайте розглянемо все з точки зору планування, вам обітцяють міліон снарядів, ракети, 300 бронемашин, Бредлі танки і т.д. ви щось плануєте призиваєте людей а потім починають відкладати сроки а потім взагалі нічого не дають...

Щодо війни я не знаю... тепер вважаю що Ху..ло ітак б напав, Україна виглядала легкою ціллю за 10 років нічого значного в озброєнні не було зроблено ні старою владою... ні новою... ракет не було, авіація в поганому стані, ППО занедбано та старе совкове

А війна йому була необхідна тому що йде падіння споживання газу, нафти і йому треба захоплювати інші ресурси той же Літій, Уран, Титан, с.г угіддя що в майбутньому буде приносити доходи на відміну від нафти та газу...
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02.08.2024 12:24 Ответить
вибачаюсь, а хто щоб поліз у таку війну без зброї??? Україна полізла? думайте що пишете
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02.08.2024 16:06 Ответить
Одним словом,"Валера Жуков" я так понимаю,год назад на минных полях "убил" всю мотивированную и подготовленную часть армии,спалив все резервы на "прорыв" в 7км..Потом "по состоянию" здоровья списали и передали дела еще более убогому дятлу и как оказалось,резервов нет уже даже на оборону...хотя на асфальт,клумбы с цветами,плитку и ТЦК-есть... Помню разговор-дайте 500-600 единиц ьронетехники и освободим все до Крыма...В итоге...По ходу Европа и Америка сделали свой выбор и он,никак не на стороне Украины.Украину решили снова принести в жертву.И если оружия нет,нахера людей по улицам тогда ловят,если их вооружать нечем???
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02.08.2024 11:48 Ответить
Нам не дали 500 -600 танков, которые просил Залужный. Как нечем вооружать? Автоматов и лопат на всех хватит...
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02.08.2024 13:36 Ответить
А щодо оснащених ТЦК ви праві... реально 100 тис тиловиків це проїдання 1 млрд долларів в рік на зброю...

1 млрд... це дуже багато до прикладу це 1000 ракет Грім 2 або 200 тис нових снарядів або Чехи на 500 тис снарядів потратили 500 млн... або 2 млн FPV дронів
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02.08.2024 09:53 Ответить
А хиба вже є Грім 2 не дослідного зразка??
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02.08.2024 13:38 Ответить
Є раз вже саудитам мали поставляти але ті підкупили керівників Харону та вкрали всю документацію на ракету... і припинили фінансування... не розумію нах...їм документації якщо вони самі не збирались випускати а купляють все в китайців

Там якось все заплутано з тими ракетами є повідомлення від оборонпрому в 18 році, про поставку ракет в ОАЕ коли саудити пішли але потім все заглохло в 19 році
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02.08.2024 14:50 Ответить
Мабуть назавжди заглохло, бо речник повітряних сил казав на початку року, що з ракетами нічого не вийшло.
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02.08.2024 18:46 Ответить
Ротаційна система здачі позицій. А також зміна комбригів тощо.
Азову треба було через суд доказувати що вони націоналісти, а не нацисти- екстремісти. Та західної зброї їм не побільшало. Напевно, кортевич почав казати як стекли сроки мовчання.
І казати на генералів, а вони розподіляють озброєння. От і маєте не
переформатовані дивізії та сантабарбору, де кожний напрямок це окреме царство
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02.08.2024 09:59 Ответить
Офіційні звіти:
https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA
https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_26APR2024.pdf USAI
https://www.dodig.mil/In-the-Spotlight/Article/3806059/press-release-audit-of-the-dods-revaluation-of-the-support-provided-to-ukraine/ Аудит
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text H.R.815 61млрд на 2024
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 Загальний звіт

Абревіатури: FY Fiscal Year, з 1 жовтня до 1 жовтня

Коротко:
Конгрес надав права PDA FY 2022-2023 на ~24млрд
Міноборони згідно даних аудита, завищило ціни на 8.1млрд
через цю "помилку" кошти виділені Конгресом на поповнення складів закінчились раніше,
і були заяви "нам не комфортно"
FY2024 Конгрес виділив PDA 7.8млрд на всі країни, та дозволив на 13+млрд поповнити склади
Станом на 1.08.2024 борг по PDA FY 2022-2023 складає 4.7млрд
по PDA FY 2024, використано 1.4млрд. Залишок 6.4 млрд доступний тільки до 1 жовтня 2024

USAI FY 2022-2024
Контракти в роботі 13.7млрд
Обіцянки зброї, проте без заключення контрактів 24.9млрд
Залишок без обіцянок 7.8млрд

Відповідальні:
Виконавча влада, Байден, Харріс, міноборони і т.п.
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02.08.2024 10:28 Ответить
Повільно і впевнено.
Може їм дають просуватись так? доповідаючи клоуну, який ніколи не був в війську, що то такий задум заманити до Київа і потім знищити ? А воно дурне тремтить і вірить.
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02.08.2024 11:02 Ответить
"Як все просрати і нічого не зрозуміти" - про зелену владу і їх тупориле стадо. Шкода України. Вірила, що в неї є гідне майбутнє, але не судилося. Тепер питання, що від України взагалі залишиться.
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02.08.2024 11:40 Ответить
При любому розкладі Україна буде. Питання в тому яка? Ха ха ха.
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02.08.2024 12:20 Ответить
ЗНР
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02.08.2024 18:49 Ответить
Швидше, впевнено, а не повільно просуваються росіяки по донецькій землі. ... Тут щось не так, скидається на запланований відступ ЗСУ з позицій..Невже вказівка з самого Верху..?
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02.08.2024 13:07 Ответить
 
 