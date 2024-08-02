Оккупанты медленно и уверенно приближаются к Покровску, - ISW

Активное продвижение российских войск в Донецкой области происходит из-за рельефа местности и недостаточной укомплектованности бригад ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что в ближайшее время российское наступление еще больше замедлится, поскольку захватчики подходят к линии более крупных и более урбанизированных населенных пунктов.

Так, украинский военный обозреватель Константин Машовец отметил, что Силы обороны на Покровском направлении имеют более слабое оборудование и средства защиты, поэтому пока не в состоянии замедлить продвижение россиян.

По его словам, задержки с предоставлением западной и, особенно, американской военной помощи, привели к задержкам с оснащением вновь созданных украинских подразделений и переоснащением тех, что уже участвовали в боях.

В отчете ISW также отмечается, что армия РФ использует эту слабость для постепенного получения тактических преимуществ к северо-западу от Авдеевки, где войска агрессора пытаются достичь ограниченного тактического окружения Сил обороны к востоку от трассы Т0511 (О0544) Очеретино - Гродовка - Мирноград и на левом берегу реки Волчья.

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"Обнародованные 1 августа геолокационные кадры демонстрируют, что российские войска продвинулись дальше в пределах Веселого в направлении трассы Т0511. Самое отдаленное подтвержденное российское продвижение зафиксировано примерно в 3,5 километрах от окраин поселка Гродовка", - говорится в отчете.

Машовец предупредил, что российские войска близки к достижению оперативно значимого прорыва на Покровском направлении до конца августа. Однако нынешние темпы российского тактического продвижения в направлении Покровска, вероятно, не будут продолжаться бесконечно долго, поскольку российские войска приближаются к линии более крупных и более урбанизированных населенных пунктов.

Сейчас россияне сосредоточены на достижении тактического прорыва в районе населенных пунктов Желанное и Новогродовка. Центральная группировка российских войск, похоже, быстрее передислоцирует и разворачивает силы между различными секторами своей недавно расширенной зоны ответственности в Донецкой области, чем это было раньше на большей части театра военных действий.

Возможно, оккупанты из Центральной группировки войск создали более гибкую структуру командования и управления и быстрее реагируют на потенциальную тактическую уязвимость Украины, чем другие российские группировки сил в Украине.

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