Армия РФ продвигается, потому что комплектация новых бригад длится уже полтора года, - Зеленский
Войска РФ могут продвигаться, в частности из-за того, что долго продолжается комплектация бригад, которые должны были заменить уставших бойцов на передовой
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Президент отметил, что готовились 14 бригад, которые хотели укомплектовать западным оружием, однако укомплектовано только 3.
Зеленский отметил, что проголосованные партнерами миллиардные пакеты помощи предусматривались для комплектования подразделений, которые должны были быть резервами для возможности проводить ротации подразделений на поле боя. А также служили для бригад, которые уже находятся на поле боя и нуждаются в снарядах.
"Параллельно с этим готовились резервы. Мы на это потратили уже полтора года. Это просто постоянный процесс, когда ты восстанавливаешь свою армию. Когда мы говорили обо всех этих пакетах с ЕС и США, - это укомплектование 14 бригад. Хотя бы 10, скажу откровенно. Потому что стоят ребята на поле боя. И должны быть ротации, им надо отдохнуть. А как вы будете проводить ротации, если бригады, которые должны стать им на замену, пустые?" - сказал Зеленский.
Он добавил, что Силы обороны Украины "безусловно" могут остановить продвижение россиян, но ценой являются жизни людей и время, пока идет укомплектование бригады.
Кроме того, Зеленский отметил, что россияне также продвигаются из-за того, что Украина имеет ограничения на удары западным оружием вглубь России, по установкам и самолетам, которые обстреливают украинское приграничье. А также из-за страха российских штурмовиков поворачивать назад под угрозой убийства со стороны своих.
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мало людей!
в очах сплошная "мара-куйня"
А бойові бригади з жахливим некомплектом людей намагаються тримати посадки...
Це просто... Зрада.
Хтось йому написав про "14 бригад" у тексті виступу, от він і ставить постійно цю платівку.
Те саме було про "26000 дронів на складах, які от-от потраплять у війська".
От нахєра тоді така "комплектація", - щоб у тилу сидіть?
чи ждунів ??? !
досить вже нити, треба воювати!
МЕРИКАНЕЦЬ БЛІН.
Хто бл.... Вова ??? Назви цього підєра !
А особи, на посадах генпрокурора, чогось чекають, чи гроші отримують за бездіяльність !!
це 1000 ракет Грім 2.... Аргентина купила в Дані Ф16 за 340 млн. долларів... тобто в трубу здули багато зброї яку можна було купити за гроші... ну якщо б Ф16 не продали то на ці гроші можна було снаряди закупити, беспілотники, ракети накінець свої виготовити
Так само ситуація щодо 100 тис ТЦК які ловлять ухилянтів та непонятна кількість погранців які зараз перекрили західний кордон, та мають ******* беспілотники з тепловізорами яких нехватало на північних кордонах щоб ловити диверсантів, човни які б пригодились в тих же кринках для евакуації поранених...
тобто як мінімум 1 млрд.. долларів в рік йде на полювання на ухилянтів замість закупівлі озброєння для існуючих мотивованих бригад... де б втрати були набагато менше та в результаті не потрібна б була така кількість мобілізації
Тобто лишніх 100 тис тиловиків які нічого не роблять ефективного для оборони то 1 млрд... в рік в мусорку...
А в нас сили оборони 1.3 млн за офіційними даними а воюють десь 300 тис і ще 300-400 мало б бути забезпечення, ще на північних кордонах непонятна кількість ну але точно не 600 тис
3,14дор ти зелений
Бо "старички" будуть замість себе посилати "свіжих" "піксельних" на убой.
Як це https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/news/2024/04/14/7451183/index.amp було у 67-й бригаді ДУК ПС.
а ви про що подумали ?
Паттуужно та Героічно зливають Україну !
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Хоча це було і так відомо, але просто ніхто про це не говорив, що є бригади які тупо сидять в тилу бо нічим воювати.
1 млн. військовослужбовців в тилу, 300 тисяч на фронті.
Це зроблено свідомо, щоб рашистам легше було захопити всю територію Донецької області, по домовленістю між Зеленським і пуйлом.
Недарма Зеленський заговорив вже про неможливість відвоювати окуповані території військовим шляхом.
Йде підготовка народу до підписання капітуляції.
Ти двірник у єрмака чи президент?!
За мапою ДіпСтейт, майже 90% ТОТ було окуповано у лютому-березні 2022го. Це було не 1,5, а 2,5 років тому.
Забрехався гімно-командувач?
Чи забув, коли саме кураторам Україну подарував?
Може в нього теж Паркінсон?