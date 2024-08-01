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Новости Война
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Армия РФ продвигается, потому что комплектация новых бригад длится уже полтора года, - Зеленский

Володимир Зеленський

Войска РФ могут продвигаться, в частности из-за того, что долго продолжается комплектация бригад, которые должны были заменить уставших бойцов на передовой

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что готовились 14 бригад, которые хотели укомплектовать западным оружием, однако укомплектовано только 3.

Зеленский отметил, что проголосованные партнерами миллиардные пакеты помощи предусматривались для комплектования подразделений, которые должны были быть резервами для возможности проводить ротации подразделений на поле боя. А также служили для бригад, которые уже находятся на поле боя и нуждаются в снарядах.

"Параллельно с этим готовились резервы. Мы на это потратили уже полтора года. Это просто постоянный процесс, когда ты восстанавливаешь свою армию. Когда мы говорили обо всех этих пакетах с ЕС и США, - это укомплектование 14 бригад. Хотя бы 10, скажу откровенно. Потому что стоят ребята на поле боя. И должны быть ротации, им надо отдохнуть. А как вы будете проводить ротации, если бригады, которые должны стать им на замену, пустые?" - сказал Зеленский.

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Он добавил, что Силы обороны Украины "безусловно" могут остановить продвижение россиян, но ценой являются жизни людей и время, пока идет укомплектование бригады.

Кроме того, Зеленский отметил, что россияне также продвигаются из-за того, что Украина имеет ограничения на удары западным оружием вглубь России, по установкам и самолетам, которые обстреливают украинское приграничье. А также из-за страха российских штурмовиков поворачивать назад под угрозой убийства со стороны своих.

Автор: 

армия РФ (19035) Зеленский (20210) боевые действия (3926)


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Топ комментарии
+49
Тобто півтора роки 14т бригад в тилу сидять на повному забезпеченні але без зброї.\
А бойові бригади з жахливим некомплектом людей намагаються тримати посадки...
Це просто... Зрада.
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01.08.2024 13:39
+48
ОЧЕРЕДНЫЕ БРЕДНИ ВСЕ ВИНОВАТЫ КРОМЕ НЕГО И ЕРМЕЛИ😟
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01.08.2024 13:38
+42
Може, тому, що ви - зелені гниди - не припиняли ******* з бюджету?
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01.08.2024 13:39
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Ура, гулє...
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01.08.2024 13:37 Ответить
треба посилити мобілізацію.

мало людей!
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01.08.2024 13:49 Ответить
Тільки бригадам не вистачає саме озброєння від партнерів...але так, мало людей, содолями їм завжди буде мало.
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01.08.2024 14:22 Ответить
подивився на фото Патттужного, та й пригадалось... пічаль !

в очах сплошная "мара-куйня"

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01.08.2024 16:34 Ответить
ОЧЕРЕДНЫЕ БРЕДНИ ВСЕ ВИНОВАТЫ КРОМЕ НЕГО И ЕРМЕЛИ😟
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01.08.2024 13:38 Ответить
Дай... дай.... дай... дай.....
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01.08.2024 13:54 Ответить
На!

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01.08.2024 14:10 Ответить
А бровки як насупило. Думу думає, государєву!
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01.08.2024 17:31 Ответить
Може, тому, що ви - зелені гниди - не припиняли ******* з бюджету?
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01.08.2024 13:39 Ответить
Тобто півтора роки 14т бригад в тилу сидять на повному забезпеченні але без зброї.\
А бойові бригади з жахливим некомплектом людей намагаються тримати посадки...
Це просто... Зрада.
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01.08.2024 13:39 Ответить
Це не зрада, це п...дьож.
Хтось йому написав про "14 бригад" у тексті виступу, от він і ставить постійно цю платівку.
Те саме було про "26000 дронів на складах, які от-от потраплять у війська".
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01.08.2024 14:57 Ответить
А 14 бригад, які сидять у тилу без зброї. Це ж слова самого Зеленського.
От нахєра тоді така "комплектація", - щоб у тилу сидіть?
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01.08.2024 13:40 Ответить
Щоб пальне списувати, красти на харчах, брати хабарі за дозвіл піти у відпустку
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01.08.2024 13:46 Ответить
Охороняють києв та вову.
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01.08.2024 13:49 Ответить
"Чьо, правда?"

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01.08.2024 13:40 Ответить
ЩЕ Й ОРДЕНОК ДАЛИ... ПРИКІНЬ!
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01.08.2024 13:54 Ответить
цей вже із 15-тої бригади сидунів.

чи ждунів ??? !
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01.08.2024 13:56 Ответить
Скільки ці українофоби чиплятимуть на груди герб. Насадити цих виродків на ті шаблі.
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01.08.2024 17:43 Ответить
А хто ж заникав ту західну зброю по бригадах наступу, які кудись не туди не наступають?
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01.08.2024 13:41 Ответить
Він попередньо спалив усю зброю для наступу у Бахмуті
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07.08.2024 10:46 Ответить
То ось чому продовжується повальна бусифікація. Щоб ще 14 бригад сиділи та чекали зброю.
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01.08.2024 13:42 Ответить
УКРАЇНА В ЛЕЩАТАХ: НА СХОДІ РУСНЯ, У СЕРЕДИНІ СУЦІЛЬНА КОРУПЦІЯ І ВЛАДА, ЯКА РУЙНУЄ АРМІЮ ЗІРВАВШИ МОБІЛІЗАЦІЮ І ПОРУШУЮЧИ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ РУКАМИ СИРСЬКОГО ЗВІЛЬНЯЮЧОГО БОЙОВИХ КОМАНДИРІВ.
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01.08.2024 13:42 Ответить
на Заході партнери які забороняють бити по кацапії і чайними ложками дають зброю .
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01.08.2024 13:51 Ответить
бийте своєю зброєю, Ви так і робите

досить вже нити, треба воювати!
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01.08.2024 13:55 Ответить
ТИ ЩЕ ДАЛІ ВТЕЧИ І ЗАКЛИКАЙ...
МЕРИКАНЕЦЬ БЛІН.
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01.08.2024 14:01 Ответить
скажу словами одного дурачка - ідіть в сраку !
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01.08.2024 15:07 Ответить
А хто в цьому винуватий ? Хто тягнув резину з законом про мобілізацію , з випуском української зброї ,, хто замінив і продовжує міняти адекватних командирів на бовдурів . !
Хто бл.... Вова ??? Назви цього підєра !
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01.08.2024 13:42 Ответить
Хто, хто... Порошенко.))
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01.08.2024 13:49 Ответить
І партнери
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01.08.2024 13:56 Ответить
ЗЕЛЯ!
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01.08.2024 20:44 Ответить
То ті 14 бригад так і будуть в тилу? - надія є шо іх вкомплектують?
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01.08.2024 13:42 Ответить
Мабуть, "імпорт"?
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01.08.2024 15:51 Ответить
А ти думав, шо військові без зброї, без бетоних укріпрайьонів, без належного керування - просто будуть стояти у чистому полі під тисячами кабів, фабів, ракет, дронів та вмирати. Ні, не хочуть більше українці вмирати під твій марафон, тай не марафон їх мотивува. Але ті, що були мотивавані вже закінчились. Це все всі знають, кому треба знати - тому і починають казати - настав час перемовин. У будь якому форматі.
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01.08.2024 13:43 Ответить
Само нагадило Україні з 2019 року, разом з оточення шнирів Оманських, а тепер, ще щось і лопоче, без роялю… і чужого тексту…
А особи, на посадах генпрокурора, чогось чекають, чи гроші отримують за бездіяльність !!
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01.08.2024 13:44 Ответить
Просто елементарна математика пусті бригади за рік проїдають лише зарплатами 1 млрд ... долларів...

це 1000 ракет Грім 2.... Аргентина купила в Дані Ф16 за 340 млн. долларів... тобто в трубу здули багато зброї яку можна було купити за гроші... ну якщо б Ф16 не продали то на ці гроші можна було снаряди закупити, беспілотники, ракети накінець свої виготовити

Так само ситуація щодо 100 тис ТЦК які ловлять ухилянтів та непонятна кількість погранців які зараз перекрили західний кордон, та мають ******* беспілотники з тепловізорами яких нехватало на північних кордонах щоб ловити диверсантів, човни які б пригодились в тих же кринках для евакуації поранених...
тобто як мінімум 1 млрд.. долларів в рік йде на полювання на ухилянтів замість закупівлі озброєння для існуючих мотивованих бригад... де б втрати були набагато менше та в результаті не потрібна б була така кількість мобілізації
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01.08.2024 13:44 Ответить
щодо математики зарплата в 30 тис... хоча часто вона більша в тих же тцк через доплати... множимо на 100 тис кількість і на 12 місяців і додаємо 10% на забезпечення пальне, форма і т.д.

Тобто лишніх 100 тис тиловиків які нічого не роблять ефективного для оборони то 1 млрд... в рік в мусорку...

А в нас сили оборони 1.3 млн за офіційними даними а воюють десь 300 тис і ще 300-400 мало б бути забезпечення, ще на північних кордонах непонятна кількість ну але точно не 600 тис
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01.08.2024 13:49 Ответить
Проїдають зарплатами.., така чудова картинка. Якби ж то, якби вони не віддавали всі свої зарплати зеопі як хабарі за місця в тилу
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07.08.2024 10:53 Ответить
просувається тому що твої ***...ні слуги не будують укреп райони....

3,14дор ти зелений
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01.08.2024 13:45 Ответить
То може варто замість комплектації нових бригад, доукомплектовувати старі?
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01.08.2024 13:45 Ответить
Та ні. Так не вийде.
Бо "старички" будуть замість себе посилати "свіжих" "піксельних" на убой.
Як це https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/news/2024/04/14/7451183/index.amp було у 67-й бригаді ДУК ПС.
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01.08.2024 14:12 Ответить
Цікаво але не смішно слухати цього довбня про його ж ї його "менеджерів" пройоби, яки він перекладає на всіх кого тільки можна але не на свою крадючу, зрадницьку кодлу.
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01.08.2024 13:46 Ответить
А де наша зброя? В асфальті! Іди геть, зараза гундоса! Довів своїм керуванням Україну до ручки.
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01.08.2024 13:47 Ответить
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01.08.2024 13:50 Ответить
він перетворився на старого бридкого жи... дуна !

а ви про що подумали ?
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01.08.2024 13:59 Ответить
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01.08.2024 17:58 Ответить
МЕНІ ПОТРІБЕН ПРЕЗИДЕНТ,А НЕ ПУСТИЙ БАЗІКА!!!
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01.08.2024 13:52 Ответить
то повернись у квітень 2019-го....
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01.08.2024 14:00 Ответить
Повернути Порошенка!
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01.08.2024 14:03 Ответить
14 "нових" бригад вже пів-року сидять і курять, а в "старих" НЕ вистачає бійців
Паттуужно та Героічно зливають Україну !

.
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01.08.2024 13:53 Ответить
Так він і про них казав - для них нема зброї. Тіки на ремонт шляхів.
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01.08.2024 13:56 Ответить
чудово просто казково, тобто зебіл на повному серйозі каже що без зброї в тилу сидять нові бригади, коли на фронті у бойових бригадах шалена нестача людей.
Хоча це було і так відомо, але просто ніхто про це не говорив, що є бригади які тупо сидять в тилу бо нічим воювати.
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01.08.2024 13:53 Ответить
Читайте проміж строк. Це починається підготовка народу до вкрай непопулярного рішення. Зверніть увагу - ще пару місяців тому за це ні чик-чирик. Все було потужно, переможно і песпатроново. Хоча всі все бачили та розуміли. А тут сам. Правду-матку. Ніх***я собі. Це слід розуміти так: «ми чесно намагалися перемогти, навіть прийняли людожерські закони на догоду вимогам цих покидьків, але вони нас кинули зі зброєю, тому доведеться йти шляхом ганебних перемовин із агресором». Хоча якась доля правди в цьому є.
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01.08.2024 14:07 Ответить
для мене особисто все було ясно ще рік тому, хоча писав навіть перед нашим контрнаступом що його результати і вирішать долю війни, Нам же ніхто не обіцяв перемогу, а тільки сильну руку на перемовинах. Тому мені дуже смішно читати бровадні всеперемагаючі пости на 3 році війни, це працювало в перший рік, але не зараз. Оман ніхто не відміняв, і так нереально перемогти коли у тебе в керівництві кацапські кроти, але віруни в кордони 91 та розвал параші невиліковні.
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01.08.2024 14:20 Ответить
Саме так. Нам тоді дали термін до Нового року.
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01.08.2024 14:23 Ответить
А час каже що це почалося,коли зебандити прибрали майже всіх патріотів з командного складу ЗСУ,оман в дії
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01.08.2024 13:55 Ответить
А немає ким комплектувати армію, бо багаті згодні на прихід ворога, але воювати ні за що не будуть. А ганебна антинародна влада все продовжує протягувати "економічне бронювання" і красти, красти, красти...
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01.08.2024 13:59 Ответить
З такими просуваннями(1,5-2км за добу) ,до нового року, лівий берег буде кацапським
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01.08.2024 14:00 Ответить
І це повна відповідальність верховного головнокомандувача Зеленського!
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01.08.2024 14:02 Ответить
Нет! Потому, что 5 лет страной рулят конченные уроды!
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01.08.2024 14:02 Ответить
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01.08.2024 14:02 Ответить
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01.08.2024 14:09 Ответить
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01.08.2024 14:10 Ответить
ганьба !!!
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01.08.2024 16:36 Ответить
Щось дуууже давно пан президент потужно не відповідав на питання українських ЗМІ... Щоразу ми читаємо його відповіді будь-яким іноземцям. Своїх нічого не цікавить?
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01.08.2024 14:09 Ответить
Армія рашки просувається бо в тилу сидить не 14 а 140 бригад, які ніколи не направлять на фронт.
1 млн. військовослужбовців в тилу, 300 тисяч на фронті.
Це зроблено свідомо, щоб рашистам легше було захопити всю територію Донецької області, по домовленістю між Зеленським і пуйлом.
Недарма Зеленський заговорив вже про неможливість відвоювати окуповані території військовим шляхом.
Йде підготовка народу до підписання капітуляції.
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01.08.2024 14:10 Ответить
йбаний зелений підор, то це твоя - лише твоя!! - зелений уйобку, відповідальність!!
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01.08.2024 14:10 Ответить
Вава, не кухаркіна це справа, і не музиканта-пісюніста. Не туди ви з дєрьмаком влізли, не туди убогі
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01.08.2024 14:10 Ответить
Навіть людині яка закінчила 9 класів зрозуміло що комплектувати нові бригади коли в старих капітальний некомплект це м'яко кажучи ідіотизм
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01.08.2024 14:12 Ответить
Ти хоч розумієш наріку обдовбаний, наскільки жалюгідно виглядають такі висери?
Ти двірник у єрмака чи президент?!
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01.08.2024 14:13 Ответить
А закопаться в ЭШАЛЕНИРОВАННУЮ ОБОРОНУ, с бетонными ДОТами, с противотанковими рвами что мешает ? коррупция вам 3,14дорам не позволяет.... Заминировать поля....
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01.08.2024 14:18 Ответить
А ти, дебіл, збираєшся бригадами КАБи зупиняти? Стратєх.
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01.08.2024 14:18 Ответить
Армія РФ просувається, бо Верховний Головнокомандувач займається відосіками, дурними самітами, а Україну віддав на откуп єрмакові- Зеленський
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01.08.2024 14:19 Ответить
Тобто, боневтік дупля не отбиває, що меле. В намаганні знову скинути з себе відповідальність, звинувачує партнерів. Тобто, коли на фронті некомплект 70% і що це просто знищення людей, він не розуміє? Може треба доукомплектувати діючиівійська, а не чекати манни небесної?
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01.08.2024 14:26 Ответить
Здають Україну, тварі зелені.
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01.08.2024 14:30 Ответить
Аргумент клінічного ідіота.
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01.08.2024 14:47 Ответить
А ти не підкажеш ,а хто зірвав мобілізацію ? і все заради рейтингу ,вся відповідальність на тобі,знову всі вині окрім так званого верховного головнокомандувача.
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01.08.2024 14:48 Ответить
І хто ж тут всрався? Чи Верховний Гівнокомандувач і тут "нікаму нічаво нє должєн"? А закупити - нє? Чи якщо закупити, то "за что ми будєм строіть дарогі і фінінсіравать сраколизний мудлафон"? Обрали кретини кретина...
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01.08.2024 14:49 Ответить
Там навіть кретини, між собою, його звуть кретином.
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01.08.2024 19:55 Ответить
Тобто у 2023 ррці ЗЄ так кортіло, що він почав контрнаступ неукомплектованими бригадами?
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01.08.2024 14:51 Ответить
Тобто, справа зовсім не в тому, що ти призначив унтєра Пришибєєва головкомом, а в тому, що Порошенко 1.5 року не дає вкомплектувати "14 бригад"?!
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01.08.2024 15:01 Ответить
Он опять обвиняет во всем Америку?
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01.08.2024 15:14 Ответить
🤡 П** раст !!!
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01.08.2024 15:22 Ответить
"Армія РФ просувається, бо комплектація нових бригад триває вже півтора року", -

За мапою ДіпСтейт, майже 90% ТОТ було окуповано у лютому-березні 2022го. Це було не 1,5, а 2,5 років тому.
Забрехався гімно-командувач?
Чи забув, коли саме кураторам Україну подарував?
Може в нього теж Паркінсон?
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01.08.2024 15:40 Ответить
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01.08.2024 15:44 Ответить
Я не розумію, чому гітлерівці так не любили євреїв??
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01.08.2024 16:00 Ответить
Проштудіюй "Mein Kampf" - одразу попустить...
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01.08.2024 20:30 Ответить
Яке гівнокомандуюче, така і комплектація.
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01.08.2024 16:14 Ответить
Кацапи просуваються тому що слуги неукраїнського народу не будують надійних фортифікаційних споруд .
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01.08.2024 17:22 Ответить
Министр обороны за это уволен?
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01.08.2024 17:56 Ответить
І це чмо ще має наглість коментувати на цю тему. Якраз і ішак призвів до такої ситуації.
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01.08.2024 21:34 Ответить
Бригади ментів і аваковських пенсіонерів 35-літніх, ага. І закупівлі дронів на західний 'фронт'.
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02.08.2024 00:56 Ответить
 
 