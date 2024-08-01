Армия РФ продвигается, потому что комплектация новых бригад длится уже полтора года, - Зеленский

Войска РФ могут продвигаться, в частности из-за того, что долго продолжается комплектация бригад, которые должны были заменить уставших бойцов на передовой

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Президент отметил, что готовились 14 бригад, которые хотели укомплектовать западным оружием, однако укомплектовано только 3.

Зеленский отметил, что проголосованные партнерами миллиардные пакеты помощи предусматривались для комплектования подразделений, которые должны были быть резервами для возможности проводить ротации подразделений на поле боя. А также служили для бригад, которые уже находятся на поле боя и нуждаются в снарядах.

"Параллельно с этим готовились резервы. Мы на это потратили уже полтора года. Это просто постоянный процесс, когда ты восстанавливаешь свою армию. Когда мы говорили обо всех этих пакетах с ЕС и США, - это укомплектование 14 бригад. Хотя бы 10, скажу откровенно. Потому что стоят ребята на поле боя. И должны быть ротации, им надо отдохнуть. А как вы будете проводить ротации, если бригады, которые должны стать им на замену, пустые?" - сказал Зеленский.

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Он добавил, что Силы обороны Украины "безусловно" могут остановить продвижение россиян, но ценой являются жизни людей и время, пока идет укомплектование бригады.

Кроме того, Зеленский отметил, что россияне также продвигаются из-за того, что Украина имеет ограничения на удары западным оружием вглубь России, по установкам и самолетам, которые обстреливают украинское приграничье. А также из-за страха российских штурмовиков поворачивать назад под угрозой убийства со стороны своих.