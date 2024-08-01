Покровск на Донетчине остается главной целью российских захватчиков после неудачного наступления на Харьков, - Зеленский

Оккупанты сосредотачивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб на Покровском направлении и планируют атаки на Константиновку, Торецк и Славянск.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Их главное направление - не в целом Восток, хотя Славянск не исключение, а Покровск. Я сказал бы, на сегодня, это для них приоритет - Покровское направление и город Покровск. Конечно, там есть и Константиновка, конечно, они целятся и на Торецк, конечно, они хотят и планы у них есть по Славянску, но все это - планы. Наибольшее количество личного состава, наибольшее количество оружия и КАБов, все, что у них есть, они сосредотачивают сегодня на Покровском направлении", - сказал Зеленский.

Напомним, по данным Генштаба, Покровское направление остается самым горячим.

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