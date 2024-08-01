РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5006 посетителей онлайн
Новости
1 215 7

Покровск на Донетчине остается главной целью российских захватчиков после неудачного наступления на Харьков, - Зеленский

На Харківщині ЗСУ напрямку уразили три склади з боєприпасами та 12 бліндажів окупантів

Оккупанты сосредотачивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб на Покровском направлении и планируют атаки на Константиновку, Торецк и Славянск.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью французским СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

"Их главное направление - не в целом Восток, хотя Славянск не исключение, а Покровск. Я сказал бы, на сегодня, это для них приоритет - Покровское направление и город Покровск. Конечно, там есть и Константиновка, конечно, они целятся и на Торецк, конечно, они хотят и планы у них есть по Славянску, но все это - планы. Наибольшее количество личного состава, наибольшее количество оружия и КАБов, все, что у них есть, они сосредотачивают сегодня на Покровском направлении", - сказал Зеленский.

Напомним, по данным Генштаба, Покровское направление остается самым горячим.

Также читайте: Россияне постоянно продвигаются в Донецкой области, приблизившись к Покровску, - британская разведка

Автор: 

Зеленский (20210) Донецкая область (9498) Покровск (570)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То це вже всі знають - а шоб помогти ім залізом?
показать весь комментарий
01.08.2024 10:26 Ответить
Це анонс наступної фортеці Бахмут, наступної Авдіївки..? Та він вже відкрито роздає інтерв'ю про здачу наших територій.
показать весь комментарий
01.08.2024 10:30 Ответить
А глупые американцы пишут что на харьковском направление орки растягивают силы ЗСУ. Куда им до великого стратега бубы.
показать весь комментарий
01.08.2024 10:38 Ответить
може хоч якійсь окоп треба вирити на їх путі до цілі..., може хоч щось замінувати..., а то вони йдуть, як на параді.... тільки фпв-шніки їх трохи тормозять...
показать весь комментарий
01.08.2024 10:45 Ответить
Потужным мародер.
показать весь комментарий
01.08.2024 10:58 Ответить
Далі - вже Дніпропетровщина! Щось хоч будується з укріплень? Міни закладаються? Чи тільки дерібан форева?
показать весь комментарий
01.08.2024 13:46 Ответить
Ну і? Вже дав команду Сирському провести ротацію підрозділів на цьому напрямку під час наступу кацапів? Чи Сирський сам вирішe', коли кацапам буде зручніше?
показать весь комментарий
01.08.2024 14:15 Ответить
 
 