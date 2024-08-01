На Покровском направлении остается самая жаркая ситуация, за сутки на фронте 156 боевых столкновений, - Генштаб
Российские захватчики за минувшие сутки атаковали позиции ВСУ на Харьковском, Купянском, Лиманском, Сиверском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском, Времевском, Приднепровском направлениях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением пяти ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 103 КАБа. Кроме этого, осуществил более 4600 обстрелов, из них 104 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Поповка Сумской области; Слобожанское, Липцы, Вильча, Горяное, Великий Бурлук, Волчанск, Подсреднее Харьковской области; Лиман, Ямполь, Макеевка, Часов Яр, Щербиновка, Дружба, Торецк, Курдюмовка, Нью-Йорк, Николаевка, Новогродовка, Желанное, Ивановка, Пантелеймоновка, Гродовка, Воздвиженка, Новожеланное, Мемрик, Александрополь, Анновка, Трудовое, Водяное, Веселый Гай, Елизаветовка, Сторожевое, Благодатное, Новодонецкое, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Лобково Запорожской области; Новокаменское, Степное, Красный Яр Херсонской области.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении количество атак за сутки составило восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Тихого и Волчанска.
На Купянском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки и Андреевки.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз неподалеку от Макеевки, Невского и Новосергиевки.
На Сиверском направлении украинские защитники отражали четыре штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.
На Краматорском направлении шли 10 боев в районах Ивановского, Часового Яра, Богдановки и Андреевки.
На Торецком направлении произошло 26 боестолкновений неподалеку Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.
На Покровском направлении наши защитники отбили 55 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанное, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисичное, Тимофеевка, Карловка, Калиново и Гродовка.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили 13 атак у Красногоровки, Желанного, Карловки, Георгиевки и Парасковиевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.
На Времевском направлении российские войска совершили 12 штурмов возле Великой Новоселки и Водяного.
Ситуация на юге и севере
На Приднепровском направлении шесть вражеских штурмовых действий на левобережье Днепра не имели успеха.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях - обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.
Удары по врагу
В общем, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1370 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 42 боевые бронированные машины, 33 артиллерийские системы, одну РСЗО, 115 БПЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и 16 единиц специальной техники врага.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять пунктов управления, два средства ПВО, узел связи, три склада боеприпасов и ГСМ, а также еще один важный объект оккупантов.
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