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Непогода обесточила полсотни населенных пунктов во Львовской области

знеструмлення на Львівщині

Грозы с порывами ветра вызвали в разных районах Львовщины отключения электроэнергии.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на утро 3 августа из-за непогоды без электроснабжения остаются 48 городов и сел во Львовской области. Полностью обесточены 18 населенных пунктов, частично - 30.

Больше всего отключений в Яворивском и Львовском районах.

Над восстановлением питания работают 16 бригад Львовоблэнерго в составе 68 работников. Задействовали 24 единицы спецтехники.

Также читайте: Из-за непогоды повреждены сети на Киевщине, введены аварийные отключения, - ДТЭК

Автор: 

непогода (816) обесточивание (55) Львовская область (2894)


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ну так, вже більше 8 годин (з приблизно 01.30) сидимо без електрики ... обіцяють її дати о 12.00 ... але це не точно ...
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03.08.2024 10:45 Ответить
То це була негода, чи ворожі дрони???
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03.08.2024 12:02 Ответить
негода !!! вночі була гроза, з поривчастим, угаганим вітром - у нас електрику дали 20 хв. тому, в 13.15 ... більше 11 годин без енергопостачання ...
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03.08.2024 13:38 Ответить
 
 