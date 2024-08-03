Непогода обесточила полсотни населенных пунктов во Львовской области

Грозы с порывами ветра вызвали в разных районах Львовщины отключения электроэнергии.

Об этом сообщил в фейсбуке председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на утро 3 августа из-за непогоды без электроснабжения остаются 48 городов и сел во Львовской области. Полностью обесточены 18 населенных пунктов, частично - 30.

Больше всего отключений в Яворивском и Львовском районах.

Над восстановлением питания работают 16 бригад Львовоблэнерго в составе 68 работников. Задействовали 24 единицы спецтехники.

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