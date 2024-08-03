Негода знеструмила пів сотні населених пунктів на Львівщині
Грози з поривами вітру спричинили у різних районах Львівщини відключення електроенергії.
Про це повідомив у фейсбуку голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, станом на ранок 3 серпня через негоду без електропостачання залишаються 48 міст і сіл у Львівській області. Повністю знеструмлені 18 населених пунктів, частково - 30.
Найбільше відключень у Яворівському та Львівському районах.
Над відновленням живлення працюють 16 бригад Львівобленерго у складі 68 працівників. Задіяли 24 одиниці спецтехніки.
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vuiko dobrui
показати весь коментар03.08.2024 10:45 Відповісти Мені подобається 1
VIP V
показати весь коментар03.08.2024 12:02 Відповісти Мені подобається 0
vuikod321 Дорбрий Вуйко
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