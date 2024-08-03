Негода знеструмила пів сотні населених пунктів на Львівщині

Грози з поривами вітру спричинили у різних районах Львівщини відключення електроенергії.

Про це повідомив у фейсбуку голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, станом на ранок 3 серпня через негоду без електропостачання залишаються 48 міст і сіл у Львівській області. Повністю знеструмлені 18 населених пунктів, частково - 30.

Найбільше відключень у Яворівському та Львівському районах.

Над відновленням живлення працюють 16 бригад Львівобленерго у складі 68 працівників. Задіяли 24 одиниці спецтехніки.

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