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Негода знеструмила пів сотні населених пунктів на Львівщині

знеструмлення на Львівщині

Грози з поривами вітру спричинили у різних районах Львівщини відключення електроенергії.

Про це повідомив у фейсбуку голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, станом на ранок 3 серпня через негоду без електропостачання залишаються 48 міст і сіл у Львівській області. Повністю знеструмлені 18 населених пунктів, частково - 30.

Найбільше відключень у Яворівському та Львівському районах.

Над відновленням живлення працюють 16 бригад Львівобленерго у складі 68 працівників. Задіяли 24 одиниці спецтехніки.

Також читайте: Через негоду пошкоджено мережі на Київщині, запроваджено аварійні відключення, - ДТЕК

Автор: 

негода (755) знеструмлення (63) Львівська область (2418)


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ну так, вже більше 8 годин (з приблизно 01.30) сидимо без електрики ... обіцяють її дати о 12.00 ... але це не точно ...
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03.08.2024 10:45 Відповісти
То це була негода, чи ворожі дрони???
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03.08.2024 12:02 Відповісти
негода !!! вночі була гроза, з поривчастим, угаганим вітром - у нас електрику дали 20 хв. тому, в 13.15 ... більше 11 годин без енергопостачання ...
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03.08.2024 13:38 Відповісти
 
 