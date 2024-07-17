Через негоду пошкоджено мережі на Київщині, запроваджено аварійні відключення, - ДТЕК

У Київській області внаслідок негоди введено аварійні відключення.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.



"Гроза спричинила аварійні відключення на Київщині. Найбільше від стихії постраждали Бучанський та Вишгородський райони.



Енергетики ДТЕК вже ліквідовують наслідки аварій на місцях", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за прогнозами синоптиків, завтра також очікується гроза, тому енергетики ДТЕК працюватимуть до повного повернення світла в усі домівки області.

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Такожу ДТЕК закликали не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередач.