Через негоду пошкоджено мережі на Київщині, запроваджено аварійні відключення, - ДТЕК
У Київській області внаслідок негоди введено аварійні відключення.
Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.
"Гроза спричинила аварійні відключення на Київщині. Найбільше від стихії постраждали Бучанський та Вишгородський райони.
Енергетики ДТЕК вже ліквідовують наслідки аварій на місцях", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за прогнозами синоптиків, завтра також очікується гроза, тому енергетики ДТЕК працюватимуть до повного повернення світла в усі домівки області.
Такожу ДТЕК закликали не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередач.
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Це таки нам усім іспит, який треба скласти. Впораємось