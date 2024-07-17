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Новини
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Через негоду пошкоджено мережі на Київщині, запроваджено аварійні відключення, - ДТЕК

дтек

У Київській області внаслідок негоди введено аварійні відключення.

Про це повідомили в ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Гроза спричинила аварійні відключення на Київщині. Найбільше від стихії постраждали Бучанський та Вишгородський райони.

Енергетики ДТЕК вже ліквідовують наслідки аварій на місцях", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за прогнозами синоптиків, завтра також очікується гроза, тому енергетики ДТЕК працюватимуть до повного повернення світла в усі домівки області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відключення електроенергії на завтра: з 16:00 до 22:00 без світла будуть дві третини споживачів, – "Укренерго"

Такожу ДТЕК закликали не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до ліній електропередач.

Автор: 

Київська область (4131) негода (761) відключення світла (1100)


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Як не срачка, то горячка

Це таки нам усім іспит, який треба скласти. Впораємось
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17.07.2024 22:00 Відповісти
Бліна, вони йдуть з випередженням графіку..я прогнозувала тільки із зими - обледеніння ліній енергопостачання
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17.07.2024 22:34 Відповісти
Наконец то сегодня дождались дождя в Сумской области... Тоже с грозой, но вроде без последствий.
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17.07.2024 22:35 Відповісти
В Києві лівнярррррра був із грозою))
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17.07.2024 22:40 Відповісти
У мене не дуже сильний дощ, а от зі сторони Вишгорода та Бориспіля - громихало знатно
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17.07.2024 23:05 Відповісти
Ага, мене з Борисполю накрило, ще й вітер з нього був
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18.07.2024 01:06 Відповісти
То ви, напевно, в Дарниці десь. Бо у мене Дніпровський район. Як на міській електричці їхав через Дніпро - Оболоні вже видно не було і чорна хмара
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18.07.2024 09:47 Відповісти
 
 