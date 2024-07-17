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Новини
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Відключення електроенергії на завтра: з 16:00 до 22:00 без світла будуть дві третини споживачів, – "Укренерго"

електрика,світло,відключення,віялові

Завтра, 18 липня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом усієї доби по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги. З 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно", – сказано в повідомленні.

17 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом усієї доби. Водночас через зростання споживання електроенергії енергетики посилили відключення світла.

Так, через зростання споживання від спеки чотири черги відключень почали діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги.

Раніше очікувалося, що з 06:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги, а з 17:00 до 22:00 – чотири черги відключень.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.

Автор: 

електроенергія (4313) Укренерго (2037) відключення світла (608)


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Топ коментарі
+21
Але ні - 4 години світла на день протягом місяців у Києві це не блекаут.

А от один раз пара годин без світла у Бєлгороді це блекаут.

Дивіттся не переплутайте.
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17.07.2024 18:09 Відповісти
+20
Це таке покращення після запуску ядерного реактора?
А що розказуватимуть, коли спаде спека і кондиціонери затихнуть? Мультиварки оголосять винними в нестачі?
А взагалі, колись війна закінчиться, пройде 10 років, все так же будуть казати про знищену енергогенерацію? Ну і про Порошенка, куди ж без нього, він же все поламав, як каже зелена сарана. .
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17.07.2024 18:15 Відповісти
+15
Дивно , зранку відзвітували що підключили до енергосистемі блок на 1000 мегават а під вечір 2/3 сидітимуть без світла . То для кишенькових ферм майнингових підключили чи що ?
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17.07.2024 18:30 Відповісти
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А що ще вміє робити Укренерго?
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17.07.2024 18:06 Відповісти
Але ні - 4 години світла на день протягом місяців у Києві це не блекаут.

А от один раз пара годин без світла у Бєлгороді це блекаут.

Дивіттся не переплутайте.
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17.07.2024 18:09 Відповісти
Уже ночью не отключали вообще, атомная энергия потекла по проводам)
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18.07.2024 06:55 Відповісти
Ініціювати підвищення тарифу якраз перед масовим дефіцитом електроенергії, щоб ДТЕК сильно не страждав, наприклад.
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17.07.2024 18:11 Відповісти
ДТЕК - це БУЛО лише декілька відсотків генерації.

Все інше - то зелені 5-6 менеджерів, а ти нахірась весь негатив хочеш на татарина перевести.
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17.07.2024 18:16 Відповісти
а причому тут генерація? Закупівельні ціни не підвищували. 14 обленерго в приватних руках - вони отримують від підвищення.
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17.07.2024 18:33 Відповісти
я трошки про дефіцит не пойняв.

він на рівні 22 відсотки від рівня 2021 року.

Відключають шоб люди навіть не гавкали про підвищення тарифів. Тобто штучно.
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17.07.2024 18:59 Відповісти
Режим Зеленського влаштував справжній енерготерор проти українського народу довівши середньостатистичні відключення до рівня 16 годин на добу. При тому ніякого реального дефіциту електроенергії немає. Технологічні обмеження базового навантаження енергозатратних об'єктів в часи "пік" легко могли б вирішити проблему. Але Зеленському важлива не економіка, а хаос в суспільстві, обрив інформаційних зв'язків, що дозволить йому виправдати подальшу капітуляцію перед РФ.
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17.07.2024 19:04 Відповісти
Схоже на те...
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17.07.2024 20:05 Відповісти
Вибачте, 18 годин на добу..три рази по 2 години дають..
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17.07.2024 20:29 Відповісти
Продавати обленерго наліво і направо. Це ж все належить фірташу та ахмєткі.
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17.07.2024 18:37 Відповісти
Складає графіки відключень та суворо їх дотримується. Хіба замало?
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17.07.2024 19:58 Відповісти
Це таке покращення після запуску ядерного реактора?
А що розказуватимуть, коли спаде спека і кондиціонери затихнуть? Мультиварки оголосять винними в нестачі?
А взагалі, колись війна закінчиться, пройде 10 років, все так же будуть казати про знищену енергогенерацію? Ну і про Порошенка, куди ж без нього, він же все поламав, як каже зелена сарана. .
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17.07.2024 18:15 Відповісти
Без успіхів в свинарчукуванні "гетьмана" Не було-б і "успіхів" ЗЕленої сарани!.. 😏
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18.07.2024 05:15 Відповісти
Ночью уже не отключали, это уже хорошо, с 6 вечера до 6 утра, это уже хорошо.
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18.07.2024 06:57 Відповісти
Щасливчики
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18.07.2024 12:51 Відповісти
.Нема кому поганять
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17.07.2024 18:16 Відповісти
Об"ява!
Продаю: холодильник, пральну машину, електрочайник та іншу ел.техніку.

Купую: стеаринові та воскові свічки, гасову лампу "летюча миша", гас (в необмеженій кількості).

Дзвонити: коли в мене є світло.
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17.07.2024 18:18 Відповісти
Яку спеку вони згадують?На сайті укргідрометцентру іде зниження температур.
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17.07.2024 18:26 Відповісти
Дивно , зранку відзвітували що підключили до енергосистемі блок на 1000 мегават а під вечір 2/3 сидітимуть без світла . То для кишенькових ферм майнингових підключили чи що ?
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17.07.2024 18:30 Відповісти
Порівняв сьогоднішній і завтрашній графік. Рівно стільки ж годин світло завтра, як сьогодні.
Дуже "радують" 4 години світла з 2 до 6 ранку. Зате з тих годин коли люди дома, а не на роботі аж 3 чи 4 години.
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17.07.2024 18:48 Відповісти
Та графік і не мав мінятись. Була надія що в сірих зонах не вимикатимуть.

Але ні: 1 гват сьогодні Києву не дістанеться, напевно іншому місту він потрібніший.
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17.07.2024 19:06 Відповісти
З жахом чекаємо наступний тиждень.
Там гарантомавно маємо світло з 4 до 6 ранку, з 10 до 12 вдень і з 16 до 18 та з 22 до 24 ввечері .
По факту, той хто ходить на роботу, має шанс побачити світло тільки з 22 до 24.
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17.07.2024 19:08 Відповісти
То ви щасливці! Вчора бачили світло 2 години на добу, а сьогодні аж 0,5 години і все...
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17.07.2024 20:52 Відповісти
Достанется, ночью вообще уже не отключали.
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18.07.2024 06:58 Відповісти
Ну как, "дасталось"? Багато зі світлом посиділи сьогодні?
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18.07.2024 17:24 Відповісти
Хтось пояснить мені,яке таке перевантаження після18.00?
Офіси і непродуктові(та і значна частина продуктових)магазинів зачиняються,робочі по хатам,і тут сюрприз:світла немає,води на верхніх поверхах теж,температура в хаті понад 30...Якщо навіть світло є,ліфтом страшно їхати,раптом світла не стане...Економії немає,тут якась інша мета...
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17.07.2024 18:32 Відповісти
Та й підприємства у нас працюють далеко не 24/7.
Коли стане прохолодніше скажуть "зменшилась генерація сонячних електростанцій"
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17.07.2024 18:50 Відповісти
Перехід відключень основних сільськогосподарських регіонів в нічний режим 0-6, для забезпечення сяяння вогнів барів і ресторанів нічної зміни, фактично знищує переробну галузь України з коротким циклом переробки орієнтованими саме на цей час. В основному - виробництво молочної і кисломолочної продукції. Це неминуче потягне за собою критичні зміни в виробництві і переробки сировини і перетворення України з експортера в імпортера молочної групи товарів.
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17.07.2024 19:07 Відповісти
Ви далекоглядна людиа. В перспективі ці відклчення приведут до страшних наслідків і навіть таких, які на сьогодні не є очевидними.
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17.07.2024 20:53 Відповісти
Пояснення є і ви самі його не підозрюючи це навели - всі після роботи приходять додому і відповідно вмикають електроприлади, а ось відключення вночі це цікаво вже .
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17.07.2024 19:12 Відповісти
Це нова пенсійна рехворма від зебілів.
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18.07.2024 01:32 Відповісти
Це не енергетики це енергетичні вампіри.
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17.07.2024 19:00 Відповісти
Садисти. Отримують задоволення.
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17.07.2024 20:12 Відповісти
Генерує енергію "Укратом" !
От і платити треба йому ж,
а не саботажнику Ахметову.
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17.07.2024 19:49 Відповісти
Так, але не Укратом, а Енергоатом, у якого Укренерго купляє електроенергію за копійки по собівартості, а перепродає обленерго набагато дорожче та з відкатами для керівництва Укренерго
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17.07.2024 20:09 Відповісти
Авжеж, "Енергоатом".
Йому й треба слати платіжки.
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18.07.2024 00:55 Відповісти
Реально, дуже цікаво, як укренерго відбрехуватиметься після заяви Енергоатома про підключення гігаватного енергоблока? До речі, укренерго - це просто прокладка між електростанціями та обленерго /читай приватним компаніям, серед яких ДТЕК найбільша/, що заробляє гроші на маржі. А додаткові мегавати від підключеного енергоблока пішли тій приватній обласній конторі, що запропонувала найкращу ціну та найбільший відкат топменеджерам-********* з укренерго.
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17.07.2024 20:06 Відповісти
І, до речі, керівником департаменту безпеки укренерго є дехто Сергій Тоцький - син Володимира Тоцького колишнього заступника голови СБУ часів Януковича, зрадника, який перейшов на бік московитів. Глава укренерго Кудрицький не міг цього не знати. Отже питаннячко - звітки у московитів детальна інформація про енергосистему України
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17.07.2024 20:31 Відповісти
https://t.me/c/1957426535/2651185 Ось більш детально
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17.07.2024 20:34 Відповісти
власник полтаваобленерго - кацап московит григоришин.я охуіваю від того,які сильні в нас люди - битися з ворогом в повному оточенні зрадників і внутрішніх ворогів,і до сих пір не програти.не народ а глиба.
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17.07.2024 21:27 Відповісти
Проблема в "контрактуванні імпортної енергії" - це коли хочеш бути зі світлом купуєш "імпортну" по 11 гривень.
Відповідно чим більше підприємств "погодиться" контрактувати "імпортну" енергію тим довше сидітимуть без світла всі інші...
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17.07.2024 20:13 Відповісти
Це не економія світла, а винищення нас ( пересічних українців ). В таку спеку тримати людей без світла....
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17.07.2024 20:17 Відповісти
В Дніпрі - зовсім біда. У мене сітло було 0,5 години за сьогодні. Ходив в Yasno і був просто вражений тим, як там працюють кондиціонери - там реально холодно, як вони там бідні витримують це?
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17.07.2024 20:50 Відповісти
Та в Дніпрі повну сраку зробили. Треба розпинати всіх ціх ********* на хрестах.
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18.07.2024 01:37 Відповісти
Це ж місце обслуговування громадян! Треба в них в офісі якесь суспільне життя влаштувати: семінар з енергозбереження для родини і сусідів, клуб в´язальниць з чаюванням, тощо
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18.07.2024 02:49 Відповісти
в нас пацанчик на ППО служить,так говорив - коли йшли ракети на Трипільську тец був жорсткий наказ зверху - не збивати.він говорить - я в шоці,мотивації після цього служити - нуль.такі справи.
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17.07.2024 21:25 Відповісти
Чи може бути паралель з Києвом 08.07.24?
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17.07.2024 22:21 Відповісти
Керівництво Укренерго на гілляку! Тільки це спасе енергетику України.
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17.07.2024 23:44 Відповісти
як ви весь народ ЗАЇБАЛИ!
зеля коли ви згинете!
яке споживання вночі електроенергії? а ви по 6 годин відключаєте!
В людей їжа пропадає,холодильники виходят з ладу!
конченіших ще не було - клоуни,підари,зелені ублюдки!
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18.07.2024 00:07 Відповісти
Від запитань ніхтоне згине.
Треба хоча б як Фіцо.
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18.07.2024 01:29 Відповісти
В. Дніпрі по вісім годин нема й по дві три є
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18.07.2024 01:59 Відповісти
Це тільки початок. Далі буде гірше.
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18.07.2024 00:25 Відповісти
Це і є «гуманізм і демократія - скільки вже з тими обленергами носяться за усякої влади - вже би той відсидів і вийшов, хто б ефективного менеджера на початку знешкодив. «Бізнес є бізнес» - якщо можеш - відбери .
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18.07.2024 02:42 Відповісти
Шановні, лампоЦка ілліЦа, в Київській області де проживала моя бабуся, з'явилася лише на початку 1970 років - трохи більше ніж пів століття тому...
А кондиціонери, масово, з'явилися взагалі років 15 тому! Як і інтернет, і мобільні телефони, і багато чого іншого електричного. Так шо нічого страшного не відбувається згадуємо дитинство, молодість і продовжуємо жити безтурботним доцивілізаційним життям.
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18.07.2024 05:28 Відповісти

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