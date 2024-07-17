Відключення електроенергії на завтра: з 16:00 до 22:00 без світла будуть дві третини споживачів, – "Укренерго"

Завтра, 18 липня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом усієї доби по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги. З 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно", – сказано в повідомленні.

17 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом усієї доби. Водночас через зростання споживання електроенергії енергетики посилили відключення світла.

Так, через зростання споживання від спеки чотири черги відключень почали діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги.

Раніше очікувалося, що з 06:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги, а з 17:00 до 22:00 – чотири черги відключень.

Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.