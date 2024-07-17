Відключення електроенергії на завтра: з 16:00 до 22:00 без світла будуть дві третини споживачів, – "Укренерго"
Завтра, 18 липня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть діяти протягом усієї доби по всій території України.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
"З 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 – три черги. З 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно", – сказано в повідомленні.
17 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом усієї доби. Водночас через зростання споживання електроенергії енергетики посилили відключення світла.
Так, через зростання споживання від спеки чотири черги відключень почали діяти з 11:00 до 22:00. З 22:00 до 24:00 будуть діяти три черги.
Раніше очікувалося, що з 06:00 до 17:00 і з 22:00 до 24:00 діятимуть три черги, а з 17:00 до 22:00 – чотири черги відключень.
Як повідомлялося, унаслідок аномальної спеки в Україні фіксують максимальне споживання електроенергії.
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А от один раз пара годин без світла у Бєлгороді це блекаут.
Дивіттся не переплутайте.
Все інше - то зелені 5-6 менеджерів, а ти нахірась весь негатив хочеш на татарина перевести.
він на рівні 22 відсотки від рівня 2021 року.
Відключають шоб люди навіть не гавкали про підвищення тарифів. Тобто штучно.
А що розказуватимуть, коли спаде спека і кондиціонери затихнуть? Мультиварки оголосять винними в нестачі?
А взагалі, колись війна закінчиться, пройде 10 років, все так же будуть казати про знищену енергогенерацію? Ну і про Порошенка, куди ж без нього, він же все поламав, як каже зелена сарана. .
Продаю: холодильник, пральну машину, електрочайник та іншу ел.техніку.
Купую: стеаринові та воскові свічки, гасову лампу "летюча миша", гас (в необмеженій кількості).
Дзвонити: коли в мене є світло.
Дуже "радують" 4 години світла з 2 до 6 ранку. Зате з тих годин коли люди дома, а не на роботі аж 3 чи 4 години.
Але ні: 1 гват сьогодні Києву не дістанеться, напевно іншому місту він потрібніший.
Там гарантомавно маємо світло з 4 до 6 ранку, з 10 до 12 вдень і з 16 до 18 та з 22 до 24 ввечері .
По факту, той хто ходить на роботу, має шанс побачити світло тільки з 22 до 24.
Офіси і непродуктові(та і значна частина продуктових)магазинів зачиняються,робочі по хатам,і тут сюрприз:світла немає,води на верхніх поверхах теж,температура в хаті понад 30...Якщо навіть світло є,ліфтом страшно їхати,раптом світла не стане...Економії немає,тут якась інша мета...
Коли стане прохолодніше скажуть "зменшилась генерація сонячних електростанцій"
От і платити треба йому ж,
а не саботажнику Ахметову.
Йому й треба слати платіжки.
Відповідно чим більше підприємств "погодиться" контрактувати "імпортну" енергію тим довше сидітимуть без світла всі інші...
зеля коли ви згинете!
яке споживання вночі електроенергії? а ви по 6 годин відключаєте!
В людей їжа пропадає,холодильники виходят з ладу!
конченіших ще не було - клоуни,підари,зелені ублюдки!
Треба хоча б як Фіцо.
А кондиціонери, масово, з'явилися взагалі років 15 тому! Як і інтернет, і мобільні телефони, і багато чого іншого електричного. Так шо нічого страшного не відбувається згадуємо дитинство, молодість і продовжуємо жити безтурботним доцивілізаційним життям.