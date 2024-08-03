Зеленский наградил еще 274 украинских воинов, 169 из них – посмертно, – указ. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 274 защитников Украины, 169 из них - посмертно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

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Текст указа Зеленского Цензор.НЕТ публикует без изменений на языке оригинала:

"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

ДМУХОВСЬКОГО Юрія Юрійовича — майора

ЛУЦИКА Павла Олександровича — капітана

ОСТАПЕНКА Володимира Сергійовича — майора

ПІДДУБНЯКА Олександра Андрійовича — підполковника

ЦАПКА Віталія Анатолійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ГАЙДАРЖИ Іллю Трифоновича — полковника медичної служби

ДЕНИСОВА Андрія Володимировича — полковника

КІСЛОВА Михайла Олександровича — полковника

КУРАЧА Валерія Адамовича — полковника

ЛЕДОВОГО Євгенія Вячеславовича — полковника

ЛУЦЕНКА Олександра Дмитровича — полковника

НЕЧИПОРЕНКА Тараса Олександровича — старшого лейтенанта

ХАНЕНКА Андрія Миколайовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОВУ Євгенія Петровича — полковника

ВІТЕКА Микиту Юрійовича — полковника

ГОРБАЧА Віталія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДАЦА Андрія Олександровича — підполковника

ДЕРЕВ’ЯНКА Михайла Володимировича — молодшого лейтенанта

ДЄДОВА Владислава Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ДУДИНЦЯ Олександра Степановича — старшого лейтенанта

ЖАЛІВЦІВА Юрія Миколайовича — капітана

ЗІНЮКА Олега Васильовича — молодшого лейтенанта

КОВАЛЬЧУКА Івана Юрійовича — старшого лейтенанта

КОКОРІНА Дмитра Олеговича (посмертно) — лейтенанта

МЕЛЬНИКА Ігоря Арсентійовича (посмертно) — капітана медичної служби

МОГИЛКА Дмитра Едуардовича (посмертно) — майора

НАЗАРЕНКА Олександра Івановича — полковника

НІКОЛАЄВА Максима Андрійовича (посмертно) — лейтенанта

ОСАДЧОГО Євгена Олександровича — капітана

ПОВСТЕМСЬКОГО Юрія Сергійовича (посмертно) — майора

СТЕПАНЮКА Євгенія Володимировича — старшого лейтенанта

СУКАЧА Ігоря Васильовича — старшого лейтенанта

ТАРАКАНОВА Владислава Андрійовича (посмертно) — капітана

ФУРТА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЦУРКАЛЕНКА Віталія Геннадійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ШВЕЦА Владислава Віталійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня

КОВІТУ Віталія Васильовича — солдата

ЛЄКАНОВА Ігоря Геннадійовича — солдата

ПИЖА Ігоря Володимировича — сержанта

СТОНОГУ Костянтина Сергійовича (посмертно) — солдата

ШВАГЕРА Олександра Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ЮР’ЄВА Миколу Петровича (посмертно) — молодшого сержанта

Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня

АКТЮРІНА Олексія Михайловича (посмертно) — старшого солдата

АНДРЄЄВА Станіслава Станіславовича — сержанта

АНДРУХОВИЧА Вячеслава Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта

АНТИПОВА Олега Ігоровича (посмертно) — солдата

АРТЕМЕНКА Іллю Леонідовича (посмертно) — солдата

АТАМАНЧУКА Віктора Петровича (посмертно) — солдата

АТАСОВА Олександра Олександровича (посмертно) — капітана

БЕЗКОРОВАЙНОГО Ігоря Михайловича (посмертно) — старшого солдата

БЕРЕЖНОГО Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

БЕРЕЗНОГО Олександра Леонідовича — штаб-сержанта

БЕРЕЗНОГО Сергія Володимировича — старшого солдата

БЄЛОВА Максима Олександровича — старшого солдата

БІЛЕЦЬКОГО Василя Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

БІЛОУСЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

БІРЮКОВА Віталія Григоровича (посмертно) — солдата

БОГДАШКІНА Вячеслава Вячеславовича (посмертно) — солдата

БОЙЧУКА Івана Івановича (посмертно) — старшого солдата

БОНДАРЕНКА Ігоря Віталійовича — старшого лейтенанта

БОНДАРЧУКА Віталія Олеговича — солдата

БОНДАРЯ Олександра Петровича (посмертно) — солдата

БОРИСОВА Євгенія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

БОЧАРОВА Романа Миколайовича (посмертно) — солдата

БРИЧАКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — сержанта

БУРЛАКУ Мар’яна Івановича (посмертно) — старшого солдата

ВАСИЛИКІВА Володимира Михайловича (посмертно) — солдата

ВАХНЮКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

ВИСОЦЬКОГО Максима Леонідовича — солдата

ВИСОЦЬКОГО Руслана Олександровича (посмертно) — сержанта

ВІКОНСЬКОГО Олега Івановича (посмертно) — солдата

ВОВЧИКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата

ВОВЧУКА Михайла Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

ВОЙЦІХОВСЬКОГО Ігоря Арсеновича (посмертно) — солдата

ВОЛОШИНА Сергія Володимировича — молодшого сержанта

ВОРОЧЕКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата

ГАВРИЛЕВИЧА Василя Степановича (посмертно) — старшого сержанта

ГАНУЛЯКА Юрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ГАПОНЧУКА Руслана Вікторовича — молодшого сержанта

ГАРНАГУ Юрія Петровича (посмертно) — солдата

ГВІРДЖІШВІЛІ Хвічу (посмертно) — солдата

ГЕРЗЕЛЯ Сергія Богдановича (посмертно) — солдата

ГЛАЗЕБНОГО Сергія Андрійовича (посмертно) — солдата

ГОЛОДА Михайла Васильовича — молодшого сержанта

ГОРАЙЧУКА Анатолія Івановича — солдата

ГОРЕЛИХА Олександра Юрійовича — молодшого лейтенанта

ГРИГОРЯКА Сергія Ігоровича (посмертно) — солдата

ГУНЗЕРА Андрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата

ДЕМЧУКА Роман Миколайовича — солдата

ДІАНОВА Валерія Олександровича (посмертно) — солдата

ДОВМАТА Анатолія Володимировича (посмертно) — солдата

ДРОГОМИРЕЦЬКОГО Романа Юрійовича — капітана

ДУБКОВИЧА Романа Павловича (посмертно) — старшого солдата

ДУБОВА Святослава Володимировича (посмертно) — солдата

ЖУКОВСЬКОГО Леоніда Вікторовича — старшого сержанта

ЗАХАРЧУКА Юрія Олександровича — молодшого сержанта

ЗУБЕНКА Ярослава Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ЗУБКА Василя Миколайовича — старшого солдата

ЗУЄВА Миколу Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ІВАНИШИНА Романа Романовича — капітана

ІВАНОВА Микиту Івановича (посмертно) — солдата

ІВАНОВСЬКОГО Михайла Геннадійовича (посмертно) — лейтенанта

ІЛІКУ Дмитра Михайловича (посмертно) — солдата

ІЛЬЄНКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

КІНАХА Андрія Віталійовича — старшого сержанта

КІЧЕРЯКА Сергія Миколайовича — солдата

КНИША Дмитра Сергійовича (посмертно) — солдата

КОБИЛЬНИКА Юрія Богдановича (посмертно) — солдата

КОВАЛЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

КОВАЛЬОВА Геннадія Анатолійовича (посмертно) — солдата

КОВАЧА Івана Івановича (посмертно) — старшого солдата

КОЗАКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата

КОЗИНЦЯ Сергія Сергійовича — солдата

КОЗИРЯ Володимира Леонідовича — старшого лейтенанта

КОЛОТОВА Миколу Івановича (посмертно) — сержанта

КОНОНЕНКА Віктора Валентиновича (посмертно) — солдата

КОНОНЧУКА Олександра Петровича (посмертно) — солдата

КОРЕЦЬКОГО Руслана Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

КОРОБКА Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата

КОРЧАКА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата

КОСТЮЧИКА Сергія Степановича — молодшого сержанта

КОХАНА Віталія Валерійовича — молодшого сержанта

КРАЙНОВА Миколу Олександровича — майстер-сержанта

КРИВОНОСА Дмитра Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

КУЗНЄЦОВА Владислава Володимировича — солдата

КУЛИКА Володимира Вікторовича (посмертно) — солдата

КУЛІШОВА Ігоря Олександровича — лейтенанта

КУРИША Руслана Васильовича (посмертно) — старшого солдата

КУЧМУ Давида Павловича (посмертно) — солдата

ЛАВРЕНЧУКА Артема Костянтиновича — солдата

ЛАГОДУ Ігоря Вікторовича (посмертно) — солдата

ЛАЗАРЧУКА Сергія Михайловича (посмертно) — солдата

ЛЕОНЧУКА Максима Сергійовича — старшого солдата

ЛИЖНЮКА Віталія Антоновича — головного сержанта

ЛИТВИНЧУКА Руслана Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

ЛИЦИЮКА Івана Ростиславовича (посмертно) — солдата

ЛІВІЗОРА Дмитра Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

ЛІЩУКА Максима Ярославовича — старшого солдата

ЛІЩУКА Павла Павловича (посмертно) — старшого сержанта

ЛУКАШУКА Володимира Миколайовича — молодшого сержанта

ЛУЦИШИНА Тараса Богдановича (посмертно) — старшого солдата

МАЗНИЧКУ Івана Руслановича (посмертно) — старшого сержанта

МАЙОРАЧУКА Василя Володимировича (посмертно) — солдата

МАКСИМІВА Миколу Богдановича (посмертно) — старшого солдата

МАКСИМЧУКА Віталія Петровича — солдата

МАЛЯРА Романа Петровича — молодшого сержанта

МАЛЯРЧУКА Андрія Васильовича (посмертно) — солдата

МЕЛЬНИЧЕНКА Романа Михайловича (посмертно) — головного сержанта

МЕНЬШИКОВА Євгена Станіславовича (посмертно) — солдата

МИНЕНКА Вадима Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

МИРОНЮКА Олександра Петровича — молодшого сержанта

МИРОНЮКА Василя Андрійовича (посмертно) — головного сержанта

МИХАЙЛИКА Анатолія Яковича (посмертно) — солдата

МІЗОЦЬКОГО Павла Романовича (посмертно) — солдата

МІЩУКА Ігоря Святославовича (посмертно) — солдата

МОЛОЧКА Едуарда Олеговича (посмертно) — солдата

МРУЧКА Олега Ярославовича (посмертно) — солдата

МУЗИЧУКА Миколу Севастяновича (посмертно) — старшого солдата

МУКОВСЬКОГО Олександра Івановича (посмертно) — солдата

МУЛЯРА Олега Вікторовича (посмертно) — солдата

НАГЛЯКА Олега Руслановича (посмертно) — старшого солдата

НАЗАРЧУКА Сергія Дорофійовича (посмертно) — майстер-сержанта

НАЗИМКА Олександра Івановича (посмертно) — солдата

НАСІБУЛІНА Руслана Рахматовича (посмертно) — солдата

НЕКЛЕГУ Андрія Васильовича — старшого солдата

НІКІТІНА Сергія Олександровича (посмертно) — капітана

НОВІЦЬКОГО Руслана Олександровича — старшого солдата

НОВОСАДА Богдана Леонідовича — молодшого сержанта

ОМЕЛЬЧУКА Олександра Вячеславовича — солдата

ОНИЩЕНКА Руслана Івановича (посмертно) — солдата

ОПАНАСЕНКА Костянтина Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

ОСІПОВУ Оксану Миколаївну (посмертно) — сержанта

ПАВЛЮКА Валерія Віталійовича (посмертно) — старшого сержанта

ПАСТУХА Тараса Юрійовича (посмертно) — солдата

ПЕТРИКА Богдана Володимировича — молодшого сержанта

ПИРОГА Ігоря Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ПИРОГОВА Володимира Івановича (посмертно) — сержанта

ПІТЮ Антона Юрійовича (посмертно) — солдата

ПОЛІЩУКА Олега Миколайовича (посмертно) — солдата

ПОЛОВСЬКОГО Михайла Михайловича (посмертно) — старшого сержанта

ПОПОВА Георгія Олексійовича (посмертно) — солдата

ПОПСУЯ Артема Глєбовича (посмертно) — солдата

ПОТОЛКОВА Михайла Вікторовича — старшого сержанта

ПРИХОДЬКА Владислава Михайловича (посмертно) — солдата

ПРЯДКА Анатолія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

ПУГАЧА Олександра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

РАТЕЛЛЯ Жана-Франсуа (посмертно) — солдата

РАФАЛЬСЬКОГО Ярослава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

РОМАНІКА Анатолія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

РОМАНЮКА Романа Степановича (посмертно) — молодшого сержанта

РОТАРЯ Іллю Степановича (посмертно) — солдата

РУЇСА РІОСА Джеймса (посмертно) — солдата

РУСАЛЯ Тараса Максимовича (посмертно) — сержанта

САВИЧА Віктора Борисовича (посмертно) — сержанта

САВЧЕНКА Олега Ігоровича (посмертно) — молодшого сержанта

СВИРИДЮКА Івана Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

СЕМОНЕШКА Віктора Григоровича (посмертно) — капітана

СЄРОВА Андрія Анатолійовича — солдата

СИВОЛАПА Вадима Вікторовича (посмертно) — солдата

СІНЧУ Олексія Віталійовича (посмертно) — солдата

СІРОВИЦЬКОГО Павла Вікторовича (посмертно) — солдата

СКИБУ Анатолія Федоровича (посмертно) — підполковника

СКИБУ Олександра Петровича (посмертно) — солдата

СКЛЯРА Володимира Євгеновича (посмертно) — солдата

СКОРОХОДА Тараса Васильовича (посмертно) — солдата

СКРИПНЮКА Дмитра Сергійовича — капітана

СКУБУ Олександра Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта

СЛІПЕЦЬКОГО Романа Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

СЛУБСЬКОГО Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата

СОКОЛОВСЬКОГО Сергія Станіславовича — головного сержанта

СОЛОВЙОВА Андрія Олександровича — майстер-сержанта

СОЛОМІНА Олексія Вячеславовича (посмертно) — солдата

СОПЛЕНКОВА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата

СПІВАКА Миколу Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

СТЕПАНЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата

СТЕПАНЮКА Володимира Васильовича — солдата

СТРИЖЕУСА Олександра Петровича (посмертно) — солдата

СТРІЛЬЦЯ Вадима Сергійовича (посмертно) — солдата

СУВИДА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата

СУПРУНЦЯ Павла Михайловича (посмертно) — старшого солдата

ТАРАСОВА Андрія Павловича (посмертно) — старшого солдата

ТАРУТІНА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата

ТЕЩИНСЬКОГО Олександра Сергійовича — майора

ТІТКОВА Олексія Семеновича (посмертно) — солдата

ТКАЧЕНКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата

ТКАЧУКА Володимира Олексійовича (посмертно) — старшого сержанта

ТОКАРЧУКА Леоніда Андрійовича — солдата

ТОКАРЯ Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата

ТРЕТЯКА Юрія Володимировича — капітана

ТРОХИМЧУКА Івана Васильовича (посмертно) — сержанта

ТРУХАНОВИЧА Дениса Володимировича (посмертно) — солдата

ТУРЧИНСЬКОГО Сергія Анатолійовича — майора

ФЕДОРЕНКА Віталія Івановича (посмертно) — старшого солдата

ФІЛОНЕНКА Дмитра Васильовича — молодшого сержанта

ФЛЯГУ Андрія Олеговича (посмертно) — солдата

ХАУМЕ ДАМУ Альберта (посмертно) — солдата

ХІЛЬЧУКА Тараса Васильовича (посмертно) — солдата

ХІОНА Яна Вікторовича — лейтенанта

ЧЕРВІНСЬКОГО Тараса Борисовича (посмертно) — старшого солдата

ЧЕРНЮКА Миколу Яковича — молодшого сержанта

ЧЕРНЯВСЬКОГО Яна Яновича (посмертно) — лейтенанта

ЧИЧАНОВСЬКОГО Валерія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта

ЧОРНІЯ Павла Івановича — молодшого сержанта

ЧОРНОГО Ігоря Олександровича — солдата

ЧОРНОМОРЦЯ Віктора Олександровича (посмертно) — сержанта

ЧУБЕЛЮКА Євгена Вікторовича (посмертно) — сержанта

ЧУГУНОВА Вадима Геннадійовича — молодшого сержанта

ЧУПРИНУ Антона Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

ШЕВЧУКА Валентина Валентиновича — молодшого сержанта

ШЕНДЕЛЯ Олега Миколайовича (посмертно) — старшого солдата

ШИШКОВСЬКОГО Максима Сергійовича (посмертно) — солдата

ШИЯНА Руслана Юрійовича — старшого лейтенанта

ШУЛЬГУ Романа Володимировича — старшого солдата

ЩУРА Антона Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ЮФИМЧУКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата

ЯКОВЕНКА Ярослава Івановича — старшого солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

МУСІЄНКА Сергія Миколайовича — полковника

НАПХАНЕНКА Віталія Валерійовича — полковника

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

БЕРШОВА Євгенія Віталійовича — лейтенанта

ДЖИГАЛЮКА Андрія Авксентійовича — солдата

КИРИЧЕНКА Олександра Анатолійовича — молодшого лейтенанта

КРАВЧУКА Олега Вікторовича — головного сержанта

МЯСОЕДОВА Володимира Петровича — солдата

НУЖНОГО Ярослава Олеговича — старшого сержанта

ОВЧАРА Андрія Володимировича — лейтенанта

ХОРОШКА Андрія Сергійовича — старшого солдата

ШЛІХУТКУ Назарія Зіновійовича — молодшого лейтенанта

ШУРИГІНА Олександра Олександровича — старшого солдата

Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"

ЛАВРЕНЬТЕВА Юрія Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта

ПОПСУЯ Андрія Валерійовича — старшину

РИБАКА Василя Івановича — молодшого сержанта

РОЗПУТНЬОГО Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

ХУДЕНКА Івана Юрійовича — молодшого сержанта", - говорится в документе.