Зеленский наградил еще 274 украинских воинов, 169 из них – посмертно, – указ. СПИСОК
Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 274 защитников Украины, 169 из них - посмертно.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Текст указа Зеленского Цензор.НЕТ публикует без изменений на языке оригинала:
"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
ДМУХОВСЬКОГО Юрія Юрійовича — майора
ЛУЦИКА Павла Олександровича — капітана
ОСТАПЕНКА Володимира Сергійовича — майора
ПІДДУБНЯКА Олександра Андрійовича — підполковника
ЦАПКА Віталія Анатолійовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ГАЙДАРЖИ Іллю Трифоновича — полковника медичної служби
ДЕНИСОВА Андрія Володимировича — полковника
КІСЛОВА Михайла Олександровича — полковника
КУРАЧА Валерія Адамовича — полковника
ЛЕДОВОГО Євгенія Вячеславовича — полковника
ЛУЦЕНКА Олександра Дмитровича — полковника
НЕЧИПОРЕНКА Тараса Олександровича — старшого лейтенанта
ХАНЕНКА Андрія Миколайовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОВУ Євгенія Петровича — полковника
ВІТЕКА Микиту Юрійовича — полковника
ГОРБАЧА Віталія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
ДАЦА Андрія Олександровича — підполковника
ДЕРЕВ’ЯНКА Михайла Володимировича — молодшого лейтенанта
ДЄДОВА Владислава Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ДУДИНЦЯ Олександра Степановича — старшого лейтенанта
ЖАЛІВЦІВА Юрія Миколайовича — капітана
ЗІНЮКА Олега Васильовича — молодшого лейтенанта
КОВАЛЬЧУКА Івана Юрійовича — старшого лейтенанта
КОКОРІНА Дмитра Олеговича (посмертно) — лейтенанта
МЕЛЬНИКА Ігоря Арсентійовича (посмертно) — капітана медичної служби
МОГИЛКА Дмитра Едуардовича (посмертно) — майора
НАЗАРЕНКА Олександра Івановича — полковника
НІКОЛАЄВА Максима Андрійовича (посмертно) — лейтенанта
ОСАДЧОГО Євгена Олександровича — капітана
ПОВСТЕМСЬКОГО Юрія Сергійовича (посмертно) — майора
СТЕПАНЮКА Євгенія Володимировича — старшого лейтенанта
СУКАЧА Ігоря Васильовича — старшого лейтенанта
ТАРАКАНОВА Владислава Андрійовича (посмертно) — капітана
ФУРТА Сергія Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ЦУРКАЛЕНКА Віталія Геннадійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ШВЕЦА Владислава Віталійовича (посмертно) — молодшого лейтенанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІ ступеня
КОВІТУ Віталія Васильовича — солдата
ЛЄКАНОВА Ігоря Геннадійовича — солдата
ПИЖА Ігоря Володимировича — сержанта
СТОНОГУ Костянтина Сергійовича (посмертно) — солдата
ШВАГЕРА Олександра Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ЮР’ЄВА Миколу Петровича (посмертно) — молодшого сержанта
Нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня
АКТЮРІНА Олексія Михайловича (посмертно) — старшого солдата
АНДРЄЄВА Станіслава Станіславовича — сержанта
АНДРУХОВИЧА Вячеслава Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
АНТИПОВА Олега Ігоровича (посмертно) — солдата
АРТЕМЕНКА Іллю Леонідовича (посмертно) — солдата
АТАМАНЧУКА Віктора Петровича (посмертно) — солдата
АТАСОВА Олександра Олександровича (посмертно) — капітана
БЕЗКОРОВАЙНОГО Ігоря Михайловича (посмертно) — старшого солдата
БЕРЕЖНОГО Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
БЕРЕЗНОГО Олександра Леонідовича — штаб-сержанта
БЕРЕЗНОГО Сергія Володимировича — старшого солдата
БЄЛОВА Максима Олександровича — старшого солдата
БІЛЕЦЬКОГО Василя Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
БІЛОУСЕНКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
БІРЮКОВА Віталія Григоровича (посмертно) — солдата
БОГДАШКІНА Вячеслава Вячеславовича (посмертно) — солдата
БОЙЧУКА Івана Івановича (посмертно) — старшого солдата
БОНДАРЕНКА Ігоря Віталійовича — старшого лейтенанта
БОНДАРЧУКА Віталія Олеговича — солдата
БОНДАРЯ Олександра Петровича (посмертно) — солдата
БОРИСОВА Євгенія Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
БОЧАРОВА Романа Миколайовича (посмертно) — солдата
БРИЧАКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — сержанта
БУРЛАКУ Мар’яна Івановича (посмертно) — старшого солдата
ВАСИЛИКІВА Володимира Михайловича (посмертно) — солдата
ВАХНЮКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
ВИСОЦЬКОГО Максима Леонідовича — солдата
ВИСОЦЬКОГО Руслана Олександровича (посмертно) — сержанта
ВІКОНСЬКОГО Олега Івановича (посмертно) — солдата
ВОВЧИКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
ВОВЧУКА Михайла Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
ВОЙЦІХОВСЬКОГО Ігоря Арсеновича (посмертно) — солдата
ВОЛОШИНА Сергія Володимировича — молодшого сержанта
ВОРОЧЕКА Сергія Володимировича (посмертно) — солдата
ГАВРИЛЕВИЧА Василя Степановича (посмертно) — старшого сержанта
ГАНУЛЯКА Юрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ГАПОНЧУКА Руслана Вікторовича — молодшого сержанта
ГАРНАГУ Юрія Петровича (посмертно) — солдата
ГВІРДЖІШВІЛІ Хвічу (посмертно) — солдата
ГЕРЗЕЛЯ Сергія Богдановича (посмертно) — солдата
ГЛАЗЕБНОГО Сергія Андрійовича (посмертно) — солдата
ГОЛОДА Михайла Васильовича — молодшого сержанта
ГОРАЙЧУКА Анатолія Івановича — солдата
ГОРЕЛИХА Олександра Юрійовича — молодшого лейтенанта
ГРИГОРЯКА Сергія Ігоровича (посмертно) — солдата
ГУНЗЕРА Андрія Васильовича (посмертно) — старшого солдата
ДЕМЧУКА Роман Миколайовича — солдата
ДІАНОВА Валерія Олександровича (посмертно) — солдата
ДОВМАТА Анатолія Володимировича (посмертно) — солдата
ДРОГОМИРЕЦЬКОГО Романа Юрійовича — капітана
ДУБКОВИЧА Романа Павловича (посмертно) — старшого солдата
ДУБОВА Святослава Володимировича (посмертно) — солдата
ЖУКОВСЬКОГО Леоніда Вікторовича — старшого сержанта
ЗАХАРЧУКА Юрія Олександровича — молодшого сержанта
ЗУБЕНКА Ярослава Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ЗУБКА Василя Миколайовича — старшого солдата
ЗУЄВА Миколу Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ІВАНИШИНА Романа Романовича — капітана
ІВАНОВА Микиту Івановича (посмертно) — солдата
ІВАНОВСЬКОГО Михайла Геннадійовича (посмертно) — лейтенанта
ІЛІКУ Дмитра Михайловича (посмертно) — солдата
ІЛЬЄНКА Сергія Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
КІНАХА Андрія Віталійовича — старшого сержанта
КІЧЕРЯКА Сергія Миколайовича — солдата
КНИША Дмитра Сергійовича (посмертно) — солдата
КОБИЛЬНИКА Юрія Богдановича (посмертно) — солдата
КОВАЛЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — солдата
КОВАЛЬОВА Геннадія Анатолійовича (посмертно) — солдата
КОВАЧА Івана Івановича (посмертно) — старшого солдата
КОЗАКА Олександра Миколайовича (посмертно) — солдата
КОЗИНЦЯ Сергія Сергійовича — солдата
КОЗИРЯ Володимира Леонідовича — старшого лейтенанта
КОЛОТОВА Миколу Івановича (посмертно) — сержанта
КОНОНЕНКА Віктора Валентиновича (посмертно) — солдата
КОНОНЧУКА Олександра Петровича (посмертно) — солдата
КОРЕЦЬКОГО Руслана Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
КОРОБКА Сергія Вікторовича (посмертно) — солдата
КОРЧАКА Сергія Олександровича (посмертно) — солдата
КОСТЮЧИКА Сергія Степановича — молодшого сержанта
КОХАНА Віталія Валерійовича — молодшого сержанта
КРАЙНОВА Миколу Олександровича — майстер-сержанта
КРИВОНОСА Дмитра Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
КУЗНЄЦОВА Владислава Володимировича — солдата
КУЛИКА Володимира Вікторовича (посмертно) — солдата
КУЛІШОВА Ігоря Олександровича — лейтенанта
КУРИША Руслана Васильовича (посмертно) — старшого солдата
КУЧМУ Давида Павловича (посмертно) — солдата
ЛАВРЕНЧУКА Артема Костянтиновича — солдата
ЛАГОДУ Ігоря Вікторовича (посмертно) — солдата
ЛАЗАРЧУКА Сергія Михайловича (посмертно) — солдата
ЛЕОНЧУКА Максима Сергійовича — старшого солдата
ЛИЖНЮКА Віталія Антоновича — головного сержанта
ЛИТВИНЧУКА Руслана Віталійовича (посмертно) — старшого солдата
ЛИЦИЮКА Івана Ростиславовича (посмертно) — солдата
ЛІВІЗОРА Дмитра Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
ЛІЩУКА Максима Ярославовича — старшого солдата
ЛІЩУКА Павла Павловича (посмертно) — старшого сержанта
ЛУКАШУКА Володимира Миколайовича — молодшого сержанта
ЛУЦИШИНА Тараса Богдановича (посмертно) — старшого солдата
МАЗНИЧКУ Івана Руслановича (посмертно) — старшого сержанта
МАЙОРАЧУКА Василя Володимировича (посмертно) — солдата
МАКСИМІВА Миколу Богдановича (посмертно) — старшого солдата
МАКСИМЧУКА Віталія Петровича — солдата
МАЛЯРА Романа Петровича — молодшого сержанта
МАЛЯРЧУКА Андрія Васильовича (посмертно) — солдата
МЕЛЬНИЧЕНКА Романа Михайловича (посмертно) — головного сержанта
МЕНЬШИКОВА Євгена Станіславовича (посмертно) — солдата
МИНЕНКА Вадима Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
МИРОНЮКА Олександра Петровича — молодшого сержанта
МИРОНЮКА Василя Андрійовича (посмертно) — головного сержанта
МИХАЙЛИКА Анатолія Яковича (посмертно) — солдата
МІЗОЦЬКОГО Павла Романовича (посмертно) — солдата
МІЩУКА Ігоря Святославовича (посмертно) — солдата
МОЛОЧКА Едуарда Олеговича (посмертно) — солдата
МРУЧКА Олега Ярославовича (посмертно) — солдата
МУЗИЧУКА Миколу Севастяновича (посмертно) — старшого солдата
МУКОВСЬКОГО Олександра Івановича (посмертно) — солдата
МУЛЯРА Олега Вікторовича (посмертно) — солдата
НАГЛЯКА Олега Руслановича (посмертно) — старшого солдата
НАЗАРЧУКА Сергія Дорофійовича (посмертно) — майстер-сержанта
НАЗИМКА Олександра Івановича (посмертно) — солдата
НАСІБУЛІНА Руслана Рахматовича (посмертно) — солдата
НЕКЛЕГУ Андрія Васильовича — старшого солдата
НІКІТІНА Сергія Олександровича (посмертно) — капітана
НОВІЦЬКОГО Руслана Олександровича — старшого солдата
НОВОСАДА Богдана Леонідовича — молодшого сержанта
ОМЕЛЬЧУКА Олександра Вячеславовича — солдата
ОНИЩЕНКА Руслана Івановича (посмертно) — солдата
ОПАНАСЕНКА Костянтина Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
ОСІПОВУ Оксану Миколаївну (посмертно) — сержанта
ПАВЛЮКА Валерія Віталійовича (посмертно) — старшого сержанта
ПАСТУХА Тараса Юрійовича (посмертно) — солдата
ПЕТРИКА Богдана Володимировича — молодшого сержанта
ПИРОГА Ігоря Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
ПИРОГОВА Володимира Івановича (посмертно) — сержанта
ПІТЮ Антона Юрійовича (посмертно) — солдата
ПОЛІЩУКА Олега Миколайовича (посмертно) — солдата
ПОЛОВСЬКОГО Михайла Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
ПОПОВА Георгія Олексійовича (посмертно) — солдата
ПОПСУЯ Артема Глєбовича (посмертно) — солдата
ПОТОЛКОВА Михайла Вікторовича — старшого сержанта
ПРИХОДЬКА Владислава Михайловича (посмертно) — солдата
ПРЯДКА Анатолія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
ПУГАЧА Олександра Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
РАТЕЛЛЯ Жана-Франсуа (посмертно) — солдата
РАФАЛЬСЬКОГО Ярослава Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
РОМАНІКА Анатолія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
РОМАНЮКА Романа Степановича (посмертно) — молодшого сержанта
РОТАРЯ Іллю Степановича (посмертно) — солдата
РУЇСА РІОСА Джеймса (посмертно) — солдата
РУСАЛЯ Тараса Максимовича (посмертно) — сержанта
САВИЧА Віктора Борисовича (посмертно) — сержанта
САВЧЕНКА Олега Ігоровича (посмертно) — молодшого сержанта
СВИРИДЮКА Івана Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
СЕМОНЕШКА Віктора Григоровича (посмертно) — капітана
СЄРОВА Андрія Анатолійовича — солдата
СИВОЛАПА Вадима Вікторовича (посмертно) — солдата
СІНЧУ Олексія Віталійовича (посмертно) — солдата
СІРОВИЦЬКОГО Павла Вікторовича (посмертно) — солдата
СКИБУ Анатолія Федоровича (посмертно) — підполковника
СКИБУ Олександра Петровича (посмертно) — солдата
СКЛЯРА Володимира Євгеновича (посмертно) — солдата
СКОРОХОДА Тараса Васильовича (посмертно) — солдата
СКРИПНЮКА Дмитра Сергійовича — капітана
СКУБУ Олександра Леонідовича (посмертно) — молодшого сержанта
СЛІПЕЦЬКОГО Романа Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
СЛУБСЬКОГО Сергія Миколайовича (посмертно) — солдата
СОКОЛОВСЬКОГО Сергія Станіславовича — головного сержанта
СОЛОВЙОВА Андрія Олександровича — майстер-сержанта
СОЛОМІНА Олексія Вячеславовича (посмертно) — солдата
СОПЛЕНКОВА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата
СПІВАКА Миколу Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
СТЕПАНЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата
СТЕПАНЮКА Володимира Васильовича — солдата
СТРИЖЕУСА Олександра Петровича (посмертно) — солдата
СТРІЛЬЦЯ Вадима Сергійовича (посмертно) — солдата
СУВИДА Миколу Миколайовича (посмертно) — солдата
СУПРУНЦЯ Павла Михайловича (посмертно) — старшого солдата
ТАРАСОВА Андрія Павловича (посмертно) — старшого солдата
ТАРУТІНА Віталія Олександровича (посмертно) — солдата
ТЕЩИНСЬКОГО Олександра Сергійовича — майора
ТІТКОВА Олексія Семеновича (посмертно) — солдата
ТКАЧЕНКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
ТКАЧУКА Володимира Олексійовича (посмертно) — старшого сержанта
ТОКАРЧУКА Леоніда Андрійовича — солдата
ТОКАРЯ Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата
ТРЕТЯКА Юрія Володимировича — капітана
ТРОХИМЧУКА Івана Васильовича (посмертно) — сержанта
ТРУХАНОВИЧА Дениса Володимировича (посмертно) — солдата
ТУРЧИНСЬКОГО Сергія Анатолійовича — майора
ФЕДОРЕНКА Віталія Івановича (посмертно) — старшого солдата
ФІЛОНЕНКА Дмитра Васильовича — молодшого сержанта
ФЛЯГУ Андрія Олеговича (посмертно) — солдата
ХАУМЕ ДАМУ Альберта (посмертно) — солдата
ХІЛЬЧУКА Тараса Васильовича (посмертно) — солдата
ХІОНА Яна Вікторовича — лейтенанта
ЧЕРВІНСЬКОГО Тараса Борисовича (посмертно) — старшого солдата
ЧЕРНЮКА Миколу Яковича — молодшого сержанта
ЧЕРНЯВСЬКОГО Яна Яновича (посмертно) — лейтенанта
ЧИЧАНОВСЬКОГО Валерія Михайловича (посмертно) — молодшого сержанта
ЧОРНІЯ Павла Івановича — молодшого сержанта
ЧОРНОГО Ігоря Олександровича — солдата
ЧОРНОМОРЦЯ Віктора Олександровича (посмертно) — сержанта
ЧУБЕЛЮКА Євгена Вікторовича (посмертно) — сержанта
ЧУГУНОВА Вадима Геннадійовича — молодшого сержанта
ЧУПРИНУ Антона Юрійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ШЕВЧЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
ШЕВЧУКА Валентина Валентиновича — молодшого сержанта
ШЕНДЕЛЯ Олега Миколайовича (посмертно) — старшого солдата
ШИШКОВСЬКОГО Максима Сергійовича (посмертно) — солдата
ШИЯНА Руслана Юрійовича — старшого лейтенанта
ШУЛЬГУ Романа Володимировича — старшого солдата
ЩУРА Антона Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ЮФИМЧУКА Дмитра Володимировича (посмертно) — солдата
ЯКОВЕНКА Ярослава Івановича — старшого солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
МУСІЄНКА Сергія Миколайовича — полковника
НАПХАНЕНКА Віталія Валерійовича — полковника
Нагородити медаллю "За військову службу Україні"
БЕРШОВА Євгенія Віталійовича — лейтенанта
ДЖИГАЛЮКА Андрія Авксентійовича — солдата
КИРИЧЕНКА Олександра Анатолійовича — молодшого лейтенанта
КРАВЧУКА Олега Вікторовича — головного сержанта
МЯСОЕДОВА Володимира Петровича — солдата
НУЖНОГО Ярослава Олеговича — старшого сержанта
ОВЧАРА Андрія Володимировича — лейтенанта
ХОРОШКА Андрія Сергійовича — старшого солдата
ШЛІХУТКУ Назарія Зіновійовича — молодшого лейтенанта
ШУРИГІНА Олександра Олександровича — старшого солдата
Нагородити медаллю "Захиснику Вітчизни"
ЛАВРЕНЬТЕВА Юрія Володимировича (посмертно) — штаб-сержанта
ПОПСУЯ Андрія Валерійовича — старшину
РИБАКА Василя Івановича — молодшого сержанта
РОЗПУТНЬОГО Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
ХУДЕНКА Івана Юрійовича — молодшого сержанта", - говорится в документе.
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