Сутки в Запорожской области: враг почти 500 раз ударил по населенным пунктам, два человека ранены

За прошедшие сутки российские захватчики ударили по 10 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксировано 495 ударов.

Как информирует Цензор.НЕТ. об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"Две женщины ранены в результате российских атак по Васильевскому району", - сообщил он.

Кроме того, российские оккупанты:

нанесли 3 авиационных удара по Зализничному и Новоандреевке;

атаковали 278 БпЛА различной модификации Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку;

совершили 3 обстрела из РСЗО по Малой Токмачке, Гуляйполю и Работино;

нанесли 210 артобстрелов по территории Таврического, Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного, Преображенки.

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