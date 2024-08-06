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Авиабазу США в Ираке, вероятно, обстреляли российскими "Катюшами", ранены пятеро американских военных, - Reuters

авіабаза Айн аль-Асад

В ночь на 6 августа авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские военные, оказалась под ракетным обстрелом, в результате чего, по меньшей мере пять человек получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Две ракеты "Катюша" были выпущены по авиабазе Аль-Асад на западе Ирака, сообщили два источника в иракских службах безопасности. Один из иракских источников безопасности сообщил, что ракеты упали на базу. Непонятно, была ли атака связана с угрозами Ирана принять меры в ответ на убийства", - пишет издание.

Американские собеседники отметили журналистам агентства, что один из пострадавших американцев получил серьезные ранения. По их словам, количество жертв базируется на первоначальных сообщениях, которые еще могут измениться.

"Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", - добавил один из чиновников.

Также читайте: Атака сил обороны по аэродрому "Морозовск" в РФ. Появились спутниковые снимки последствий

Автор: 

Ирак (312) США (26422) атака (373)


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Топ комментарии
+35
А вы их озабоченностями . Ну , на крайний случай , можно ещё обеспокоенностью . Только не глубокой , иначе эскалация .
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06.08.2024 07:43
+31
"Не треба ескалації"- стогнуть американські терпіли.
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06.08.2024 07:41
+16
да,амєріканци нанєсут атвєтний трайной удар-глубокай азабочєнай абєспакоєнастю...
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06.08.2024 07:46
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"Не треба ескалації"- стогнуть американські терпіли.
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06.08.2024 07:41 Ответить
Что еще за ракеты "Катюша". Типичные британские СМИ.
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06.08.2024 07:41 Ответить
"Хаймарса прилет" - таке не доводилось читати?
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06.08.2024 07:51 Ответить
"Катюша" - це БМ-13 Вони не виробляються та зняті з озброєння у всіх країнах світу (крім Камбоджі)
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06.08.2024 08:00 Ответить
То це виходить Камбоджа вчудила?
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06.08.2024 10:03 Ответить
Та ні! Я так думаю - то придуркуваті "журналюги" "надряпали "лівою задньою"

У нас тут теж такого вистачає Якось написали що затримали на кордоні партію археологічних артефактів (зброї) Журналюга написав про "скіфські акінаки" Я глянув на фото і засміявся: а там - персидські "скімітари" Різниця велика : "акінак" - прямий короткий меч заточений з обох сторін (трохи нагадує кинжали горців Кавказу) А "скімітар" кривий однолезовий меч Трохи схожий на кавказьський "клич" Бо він ще й довший "акінака трохи не вдвічі!
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06.08.2024 11:17 Ответить
Назва "Катюша" втратила своє первісне значення і стала спільним ім'ям усіх реактивних снарядів. Так у ********* івриті "Катюша" називають усе, що прилітає з Лівану, яке більше за кулю, але менше за ракету, без різниці яким чином воно відправлене - або ******* багатоствольна РСЗВ або дві рейки на сірому ішаку
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06.08.2024 07:59 Ответить
Була інфа - шо з хасидів почали набирати в танкісти - шо Вам відомо?
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06.08.2024 08:32 Ответить
Мені все відомо, але спочатку хотілося б поцікавитися - чим ця інформація так Вам важлива?
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06.08.2024 09:55 Ответить
В нас Свідки Єгови відхрещуються від віини - от хотів взнати за хасидів
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06.08.2024 10:02 Ответить
Це не той випадок.
"Свідки" відмовляються воювати, але не відмовляються працювати. Будь-яка робота, але не брати до рук зброю.
Ці, про кого ви кажете, взагалі відмовляються, крім свого права сидіти і вчити Святі Книги. Але це не всі вони, для вас просто, хасиди це хасиди, а їх десятки течій і напрямків, і у кожного свої закидони.
Так, надіслали першу тисячу повісток і почали протестувати.
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06.08.2024 10:48 Ответить
А у нас уманські хасиди воюють Знаю про одного - той на фронті ще з часів АТО
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06.08.2024 11:19 Ответить
Так я ж і написав, що там десятки течій і в кожному свої уявлення про "прекрасне".
Тільки, ось, не уманські хасиди, а брацлавські. Раббі Нахман жив у Брацлаві, тому і двір його називається "Брацлавський", а в Умані він лише похований
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06.08.2024 11:46 Ответить
Я знаю! І навіть знаю що й могили його нема Там "кенотаф" (символічне поховання) На місці його могили - ставок стічних вод одного з уманських заводів Про це мені сказав онук колишнього рабина (ортодоксального) Я колись разом з ним учився

І я написав про цього хасида - саме як про жителя Умані - а не як про послідовника цадика Нахмана
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06.08.2024 12:02 Ответить
А вы их озабоченностями . Ну , на крайний случай , можно ещё обеспокоенностью . Только не глубокой , иначе эскалация .
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06.08.2024 07:43 Ответить
да,амєріканци нанєсут атвєтний трайной удар-глубокай азабочєнай абєспакоєнастю...
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06.08.2024 07:46 Ответить
Може ще і на СТУДЕБЕККЕРІ та Катьюша стояла
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06.08.2024 07:48 Ответить
пох..головне щоб не було ескалації
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06.08.2024 07:49 Ответить
Катюша - неофіційна назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E реактивних систем залпового вогню https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9C-8&action=edit&redlink=1 БМ-8 (калібр 82 мм), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-13 БМ-13 (калібр 132 мм) та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9C-31&action=edit&redlink=1 БМ-31 (калібр 310 мм). Система перебувала на озброєнні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Червоної армії під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другої світової війни .

мова йде, про ці катюші?

але, я згоден. і с поляками, і із румунами. їх же, не спеціально. обстрілюють.

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06.08.2024 07:49 Ответить
Ракет "катюша" не существует в природе.
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06.08.2024 07:54 Ответить
Катюша - неофіційна назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8E реактивних систем залпового вогню
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06.08.2024 07:58 Ответить
Херюша ***,джугашвили на машине времени прилетел и обстрелял,трусливые байденовцы боятся называть персидские или путинские системы своими именами,что бы не отвечать.
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06.08.2024 07:51 Ответить
Які ще блін "Катюші"? Чи кацапи вже з музеїв вигребають старе залізяччя?

Мабудь мова про "Гради".
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06.08.2024 07:52 Ответить
Ну це назва пікапів з 3-5 напрямними типу Граду.
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06.08.2024 07:56 Ответить
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06.08.2024 08:01 Ответить
"Ванюша"?
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06.08.2024 08:47 Ответить
Німецька реактивна система залпового вогню часів Другої світової війни. Разом з радянськими «Катюшами» Nebelwerfer був першою масово використовуваною реактивною системою залпового вогню.
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06.08.2024 08:51 Ответить
Бабуся казали, що коли нiмцi вмикали того "Ванюшу", з вiдстанi в 3 км було чути, як той "ванюша" реве, мов iшак пiдiрваний, далеко було чути. А поки прилетять снаряди, можна було й виспатись.
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06.08.2024 09:11 Ответить
И ето не в первый раз уже. Бидон как всегда соплю из носа выпустит и будет стонать что не нужно ескалации. А мы еще удивляемся что они нас заставляют смириться
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06.08.2024 08:34 Ответить
Украину никто не может заставить перестать воевать. Чувствую даже это собираются свалить на американцев.
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06.08.2024 12:35 Ответить
не дадут американцы оружия, - это и есть заставить перестать воевать.

на американцах скоро клейма не будет где поставить за то, что они натворили.
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07.08.2024 02:17 Ответить
Вот все здесь герои, но ни один в мире смельчак, КРОМЕ АМЕРОВ, не удосужился угробить за пол часа 600 кацапов...Что-то кормчий замолчал-На TV не видно …- В Сирии спецназ пропал, Как-то не солидно. Протупил царек -молчит, Ведь ему там видно…- В Кремле могут замочить И ему - обидно…А прицепом пойдет Шлепер-Чтобы не обидно…Ведь в Гаагу им нельзя -Знают много… Видно. P.S. Не пошлешь теперь спецназ В Сирию «сражаться»,Что б позорно, как в тот раз,Так не «облажаться».

19.02.2018 - 08.02.2018 = 11дней молчал пыня.
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06.08.2024 09:05 Ответить
Як у Сiрii спецназ До землi падае,Най колючка, Що верблюжа,

Завдячить врожаем…Як у Сiрii спецназ Не стане падати,

Ми завдячимо Гаазi -Вова мае знати.

P.S. Для Гааги ми всим свiтом Скинемось на мило,

Щоб вiрьовка Вовi шию Охопила мило. 20.02.2018
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06.08.2024 09:14 Ответить
Триста лучших «ихтамнет»

Искали удачу.

И поставили на кон

На хромую клячу…

Только с Путина подачи

Гитлер в Аду плачет:

Сирия ведь шлет отряд

Фаршем, не иначе. 20.02.2018
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06.08.2024 09:15 Ответить
Чому ці хоробрі американці не введуть війська в Україну і не допоможуть у війні ?
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06.08.2024 09:17 Ответить
Вава, це ви? Главамер ще 2 рочки тому доповiв главдурбицалу, мовляв не рипайся, сиди в засадi, не виснажуй своi слаабкi можливостi. Лишень перемелюй уперто людськi i технiчнi можливостi кацапiв. Бо нахрапом не здолати, те що накопичувалося десятирiччами. А це тре робити мiнiмум до 2025 року. Ось тодi можна всим миром кацапам i вводити. Та ви, вава, до цих пiр, я бачу, незбагненнi.
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06.08.2024 09:35 Ответить
Яка Велика стурбованість тільки. Ті стурбовАни ніяк не зрозуміють (або мізки запливли жиром вольготності), що тероризм треба нищити. Нищити тероризм, це не ескалація війни, це локальне наведення порядку. Терор розуміє тільки силу. Як тільки по писоку почне прилітати, все - бойові початки стихнуть нараз-два.

І це відноситься не тільки для ХАМАС, так саме і рашка існує. Як наші ловко налуплять, то сидять якийся час, навіть не тявкають.

А ООН та американські терпіли тільки і чекають, що далі буде і не дай Бог їх ракета упаде десь там...

Або, або війна ця потрібна багатьом і зацікавленість в ній не аби яка.
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06.08.2024 09:05 Ответить
Любите сосать а не воевать то сосите.
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06.08.2024 09:20 Ответить
Світовий шериф США іноді просипається і в очманінні щось там заявляє, а диктатори - гангстери, послідовники Гітлера - Сталіна творять і примножують зло по всіх куточках планети...

Люба діяльність ліпше ніж БЕЗдіяльність (1)

і антагоністичний, зеркальний до (1) принцип (2) люба БЕЗдіяльність - ліпше ніж діяльність. Останній принцип став політичною стратагемою умовного Заходу і називається МЕРКЕЛити (Ангела Меркель).

Такі два філософські принципи, які між собою у конфлікті, вічним, як саме людство.

США вибрали БЕЗдіяльність, а боягузливий умовний Захід бере приклад з "вожака".

Великі і могутні диктатори і всяка дрібнота диктаторів з того користають...

Історія до Мюнхена38 і після, до початку другої світової повторюється...
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06.08.2024 09:53 Ответить
 
 