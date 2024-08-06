Авиабазу США в Ираке, вероятно, обстреляли российскими "Катюшами", ранены пятеро американских военных, - Reuters
В ночь на 6 августа авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские военные, оказалась под ракетным обстрелом, в результате чего, по меньшей мере пять человек получили ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
"Две ракеты "Катюша" были выпущены по авиабазе Аль-Асад на западе Ирака, сообщили два источника в иракских службах безопасности. Один из иракских источников безопасности сообщил, что ракеты упали на базу. Непонятно, была ли атака связана с угрозами Ирана принять меры в ответ на убийства", - пишет издание.
Американские собеседники отметили журналистам агентства, что один из пострадавших американцев получил серьезные ранения. По их словам, количество жертв базируется на первоначальных сообщениях, которые еще могут измениться.
"Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", - добавил один из чиновников.
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У нас тут теж такого вистачає Якось написали що затримали на кордоні партію археологічних артефактів (зброї) Журналюга написав про "скіфські акінаки" Я глянув на фото і засміявся: а там - персидські "скімітари" Різниця велика : "акінак" - прямий короткий меч заточений з обох сторін (трохи нагадує кинжали горців Кавказу) А "скімітар" кривий однолезовий меч Трохи схожий на кавказьський "клич" Бо він ще й довший "акінака трохи не вдвічі!
"Свідки" відмовляються воювати, але не відмовляються працювати. Будь-яка робота, але не брати до рук зброю.
Ці, про кого ви кажете, взагалі відмовляються, крім свого права сидіти і вчити Святі Книги. Але це не всі вони, для вас просто, хасиди це хасиди, а їх десятки течій і напрямків, і у кожного свої закидони.
Так, надіслали першу тисячу повісток і почали протестувати.
Тільки, ось, не уманські хасиди, а брацлавські. Раббі Нахман жив у Брацлаві, тому і двір його називається "Брацлавський", а в Умані він лише похований
І я написав про цього хасида - саме як про жителя Умані - а не як про послідовника цадика Нахмана
мова йде, про ці катюші?
але, я згоден. і с поляками, і із румунами. їх же, не спеціально. обстрілюють.
Мабудь мова про "Гради".
на американцах скоро клейма не будет где поставить за то, что они натворили.
19.02.2018 - 08.02.2018 = 11дней молчал пыня.
Завдячить врожаем…Як у Сiрii спецназ Не стане падати,
Ми завдячимо Гаазi -Вова мае знати.
P.S. Для Гааги ми всим свiтом Скинемось на мило,
Щоб вiрьовка Вовi шию Охопила мило. 20.02.2018
Искали удачу.
И поставили на кон
На хромую клячу…
Только с Путина подачи
Гитлер в Аду плачет:
Сирия ведь шлет отряд
Фаршем, не иначе. 20.02.2018
І це відноситься не тільки для ХАМАС, так саме і рашка існує. Як наші ловко налуплять, то сидять якийся час, навіть не тявкають.
А ООН та американські терпіли тільки і чекають, що далі буде і не дай Бог їх ракета упаде десь там...
Або, або війна ця потрібна багатьом і зацікавленість в ній не аби яка.
Люба діяльність ліпше ніж БЕЗдіяльність (1)
і антагоністичний, зеркальний до (1) принцип (2) люба БЕЗдіяльність - ліпше ніж діяльність. Останній принцип став політичною стратагемою умовного Заходу і називається МЕРКЕЛити (Ангела Меркель).
Такі два філософські принципи, які між собою у конфлікті, вічним, як саме людство.
США вибрали БЕЗдіяльність, а боягузливий умовний Захід бере приклад з "вожака".
Великі і могутні диктатори і всяка дрібнота диктаторів з того користають...
Історія до Мюнхена38 і після, до початку другої світової повторюється...