Авиабазу США в Ираке, вероятно, обстреляли российскими "Катюшами", ранены пятеро американских военных, - Reuters

В ночь на 6 августа авиабаза Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой размещены американские военные, оказалась под ракетным обстрелом, в результате чего, по меньшей мере пять человек получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Две ракеты "Катюша" были выпущены по авиабазе Аль-Асад на западе Ирака, сообщили два источника в иракских службах безопасности. Один из иракских источников безопасности сообщил, что ракеты упали на базу. Непонятно, была ли атака связана с угрозами Ирана принять меры в ответ на убийства", - пишет издание.

Американские собеседники отметили журналистам агентства, что один из пострадавших американцев получил серьезные ранения. По их словам, количество жертв базируется на первоначальных сообщениях, которые еще могут измениться.

"Персонал базы проводит оценку ущерба после атаки", - добавил один из чиновников.

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