На Торецком направлении фиксируется тактическое продвижение армии РФ, - ISW

Российские захватчики продолжают наступление в направлении Часова Яра в Донецкой области, осуществили значительное тактическое продвижение на Торецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявляют аналитики Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 5 августа геолокационные кадры показывают, что войска РФ продвинулись к улице Космонавтов в центре Дружбы. Кроме того, геолокация за 4 августа показывает, что россияне продвинулись на запад через улицу Школьную и через улицу Центральную в западной окраине Пивничного. В свою очередь, российские блогеры утверждали, что оккупанты также продвигались в пределах центрального Пивничного.

Российские "военкоры" информировали, мол, путинские войска продвигаются в пределах Зализного и возле подстанции "Центральная" к западу от Зализного, а также пытаются обойти завод "Фенол" в центре Нью-Йорка. Между тем в Генштабе ВСУ сообщили о российских наземных атаках возле самого Торецка и вблизи Нью-Йорка, Зализного и Пивничного 5 августа.

Российские источники утверждают, что войска РФ якобы продолжают улучшать свои позиции в восточной части Часова Яра и вдоль канала Северский Донец - Донбасс.

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