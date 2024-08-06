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Новости
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На Торецком направлении фиксируется тактическое продвижение армии РФ, - ISW

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Российские захватчики продолжают наступление в направлении Часова Яра в Донецкой области, осуществили значительное тактическое продвижение на Торецком направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявляют аналитики Института изучения войны (ISW).

Опубликованные 5 августа геолокационные кадры показывают, что войска РФ продвинулись к улице Космонавтов в центре Дружбы. Кроме того, геолокация за 4 августа показывает, что россияне продвинулись на запад через улицу Школьную и через улицу Центральную в западной окраине Пивничного. В свою очередь, российские блогеры утверждали, что оккупанты также продвигались в пределах центрального Пивничного.

Российские "военкоры" информировали, мол, путинские войска продвигаются в пределах Зализного и возле подстанции "Центральная" к западу от Зализного, а также пытаются обойти завод "Фенол" в центре Нью-Йорка. Между тем в Генштабе ВСУ сообщили о российских наземных атаках возле самого Торецка и вблизи Нью-Йорка, Зализного и Пивничного 5 августа.

Российские источники утверждают, что войска РФ якобы продолжают улучшать свои позиции в восточной части Часова Яра и вдоль канала Северский Донец - Донбасс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Торецком направлении до сих пор продолжаются 8 боестолкновений. С начала суток там зафиксировано 23 российские атаки

Автор: 

Донецкая область (9518) боевые действия (3946) ISW (493)


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Топ комментарии
+8
Дуже погано - навіть зупинити не можем
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06.08.2024 08:00
+5
От, до біса, ніколи не було і знову - Сирський тактично відсунувся...
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06.08.2024 07:56
+5
Так може одразу, відсунемось до польського кордону? Щоби точно без котлів...
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06.08.2024 08:02
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От, до біса, ніколи не було і знову - Сирський тактично відсунувся...
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06.08.2024 07:56 Ответить
Так може одразу, відсунемось до польського кордону? Щоби точно без котлів...
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06.08.2024 08:02 Ответить
Дуже погано - навіть зупинити не можем
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06.08.2024 08:00 Ответить
Просування кацапів з "швидкістю равлика" і з дуже великими втратами веде до виснаження ворога. =Схоже що в цьому цьому зараз і полягає завданяння.
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06.08.2024 08:11 Ответить
путлєр сказав шо 2028 р в них людеи і духу хватить - а нас вистачить?
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06.08.2024 08:15 Ответить
ЗСУ знищкє протвника дистанційно. Основні їх втрати від дронів та арти. Кацапів гонять по відкритій місцевості...
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06.08.2024 08:31 Ответить
ЗСУ, дякуючи депутатам, вже давно в виснаженому стані. Ротації затримуються.
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06.08.2024 08:33 Ответить
Так, десь по три міліметри на хвилину. Але кожні 180 секунд гине Українець. І народжується один Українець чи Українка теж кожні 180 секунд. Половина з них - дівчинки. Половина з половини народжуються начальниками, депутатами, а також із плоскостопістю, енурезом та викривленим хребтом. І вмирає у своєму ліжку втричі більше, ніж народжується. Що то все це неправильно. Так ми не переможемо, навіть якщо почнемо наступати і гнати русню у свої болота.
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06.08.2024 09:13 Ответить
На планеті 85 мільйонів українців. "Не переймайтесь - роби що мусиш"(вбивай окупантів)". Планету Земля колись поглине розпечене сонце. Всім капець за будь якого розкладу.
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06.08.2024 14:24 Ответить
Правильно! Що там думати, трясти треба.
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06.08.2024 14:37 Ответить
Пишуть,що нема укріплень(Та ніхтотй не хотів,так виглядає,контролювати цей Торець,а просто з боєм "тактично відійти на більш вигідні позиції"((
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06.08.2024 08:21 Ответить
Часто задаюсь питанням за яке постійно бан. Як можна відійти на зону без укріплення, бо населений пункт рлзнесено, а орки заходять у ці знищені пункти і закріплюються!? То може знищені пункти не відповідає дійсності, а ось без укріплення як захист ЗСУ, відсутні. Може просто перестати брехати
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06.08.2024 09:04 Ответить
Бутусов сказал что на верх идёт брехня.
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06.08.2024 09:23 Ответить
tze ( так собі джерело, але), повідомляє, що договорняк у зелені з Патрушевим - до кінця осені повністю віддати Лугандон. Це умова для переговорів. Подивимося, наскільки це правда
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06.08.2024 09:58 Ответить
Якщо зє віддасть якісь частинки України, то коли його зловлять, а таки ж зловлять, то йому теж відітнуть частинки. І щось мені підказує що йому буде дуже важко доживати без тих частинок тіла...
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06.08.2024 15:02 Ответить
Тому і тримають за ошивку сирського,кожний тиждень здаєм свою територію.
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06.08.2024 12:21 Ответить
 
 