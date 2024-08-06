РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11769 посетителей онлайн
Новости Война
6 174 9

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 585 140 человек (+1050 за сутки), 8421 танк, 16 384 артсистемы, 16 294 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 585 140 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 585140 (+1050) человек,
  • танков - 8421 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 16294 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 16384 (+39) ед,
  • РСЗО - 1138 (+0) ед,
  • средства ППО - 910 (+0) ед,
  • самолетов - 365 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13158 (+36),
  • крылатые ракеты - 2420 (+6),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22148 (+54) ед,
  • специальная техника - 2738 (+1)

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Торецком направлении до сих пор продолжаются 8 боестолкновений. С начала суток там зафиксировано 23 российские атаки

Втрати ворога за 5 сепрня

Автор: 

армия РФ (19067) Генштаб ВС (6198) ликвидация (3483) уничтожение (6835)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Броні мало,вати багато.Виходить що броня закінчується.І тільки вата ніяк не закінчується
показать весь комментарий
06.08.2024 08:26 Ответить
"Солдат не жалеть - бабы новых нарожают! Лошадей жаль - взять негде!" (Князь Потёмкин-Таврический)

А все було просто - солдати їм задарма діставалися Рекрутчина! А коней купувать треба було! За гроші! Практично те саме і зараз!
показать весь комментарий
06.08.2024 08:32 Ответить
Минув 3821 день москальсько-української війни.
106! одиниць техніки та 1050! чумардосів за день.
Арта 39, броня 12, логістика 54!
Техніка знову просіла за добу, але загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 68000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 585 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
показать весь комментарий
06.08.2024 08:42 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2024 08:44 Ответить
68 тисяч з початку війни і 10 тис з початку літа (літо 22+23 - 9,5 тис).

Броня просіла добряче, на зараз в серпні на 50 рил одна одиниця броні.

Тільки догледів що вчора ГШ в статистику окрім двох лаптєльотів добавив ще 20 авто і відмінусував 1 ППО
показать весь комментарий
06.08.2024 09:49 Ответить
показать весь комментарий
06.08.2024 10:31 Ответить
У війні між Росією та Україною у кацапiв беруть участь не лише професійні військові та силовики. Щонайменше десятки тисяч людей перебувають на фронті добровільно.

Залежно від ставлення до них, їх називають «найманцями» або «добровольцями».

Міноборони Оркостану навіть ввело евфемізм "штурмові загони" для кацап-ПВК. . Вони обрали цю війну і свою сторону, хоча не були зобов'язані це робити і не завжди зустрічають розуміння з боку своїх урядів.
показать весь комментарий
06.08.2024 11:27 Ответить
За вчора не дуже.
показать весь комментарий
06.08.2024 11:29 Ответить
Іноземці в Збройних Силах України знаходяться в особливому становищі - вони можуть розірвати контракт в будь-який момент, але не можуть, незважаючи на будь-який військовий досвід і минулі звання, займати офіцерські посади. Вони також можуть, відслуживши 1,5 року, подати заявку на отримання українського паспорта, воювати де завгодно - і в Інтернаціональному легіоні територіальної оборони України (так називається Український легіон для іноземців, створений з ініціативи Володимира Зеленського), і в будь-якому іншому підрозділі, з командуванням якого можна домовитися. Іноземців беруть на військовий контракт через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але за дуже незвичною процедурою - з вкрай прискіпливою медичною комісією, психологом, перевіркою СБУ та іншими незнайомими пересічним українцям обмеженнями.
показать весь комментарий
06.08.2024 11:31 Ответить
 
 