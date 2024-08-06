Общие боевые потери РФ с начала войны – около 585 140 человек (+1050 за сутки), 8421 танк, 16 384 артсистемы, 16 294 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 585 140 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 585140 (+1050) человек,
- танков - 8421 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 16294 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 16384 (+39) ед,
- РСЗО - 1138 (+0) ед,
- средства ППО - 910 (+0) ед,
- самолетов - 365 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13158 (+36),
- крылатые ракеты - 2420 (+6),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22148 (+54) ед,
- специальная техника - 2738 (+1)
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А все було просто - солдати їм задарма діставалися Рекрутчина! А коней купувать треба було! За гроші! Практично те саме і зараз!
106! одиниць техніки та 1050! чумардосів за день.
Арта 39, броня 12, логістика 54!
Техніка знову просіла за добу, але загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 68000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 585 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Псковська область.
Броня просіла добряче, на зараз в серпні на 50 рил одна одиниця броні.
Тільки догледів що вчора ГШ в статистику окрім двох лаптєльотів добавив ще 20 авто і відмінусував 1 ППО
Залежно від ставлення до них, їх називають «найманцями» або «добровольцями».
Міноборони Оркостану навіть ввело евфемізм "штурмові загони" для кацап-ПВК. . Вони обрали цю війну і свою сторону, хоча не були зобов'язані це робити і не завжди зустрічають розуміння з боку своїх урядів.