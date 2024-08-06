Общие боевые потери РФ с начала войны – около 585 140 человек (+1050 за сутки), 8421 танк, 16 384 артсистемы, 16 294 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 585 140 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 585140 (+1050) человек,

танков - 8421 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 16294 (+8) ед,

артиллерийских систем - 16384 (+39) ед,

РСЗО - 1138 (+0) ед,

средства ППО - 910 (+0) ед,

самолетов - 365 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13158 (+36),

крылатые ракеты - 2420 (+6),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 22148 (+54) ед,

специальная техника - 2738 (+1)

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