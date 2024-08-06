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Уничтожены 2 из 4 "Искандеров", две ракеты Х-59 и 15 из 16 "Шахедов", - Воздушные силы

Атака Шахедів

В ночь на 6 августа 2024 года противник ударил 4-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Киевской области из Воронежской обл, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда - Крым и, Курск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушных сил.

Что удалось сбить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.

"В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Также читайте: В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога. В Киеве раздавались взрывы

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что накануне вечером в ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Киеве раздавались взрывы.

Автор: 

ракеты (3555) дроны (3845) Воздушные силы (2257)


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Топ комментарии
+10
Ви неуважно слухали. Ці блоки на F-16 заздалегідь попереджають про ракетну небезпеку самому літаку у польоті. В автоматичному режимі вистрілюються теплові пастки та таке інше. F-16 не є літаком радіолокаційного спостереження і не призначений збивати балістику.
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06.08.2024 08:52
+6
Ракетний напад - мається на увазі ракетна атака на сам літак. Але ви можете думати про ІПСО, якщо вам зручно.
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06.08.2024 08:46
+6
ни шо там не прорвало,там где попадание по броварам там видно что горит подбита в воздухе значит куда целились не попали.еще яма в киев.области от бч баллистики.

кацапы могут писать хоть про звезду смерти под ашаном,пох абсолютно,тот биомусор перестает врать если только язык отрезать.
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06.08.2024 09:01
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От вам і балістичні Іскандери. Проходять сцуки. І це Київщина.
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06.08.2024 08:38 Ответить
передмістя Києва..
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06.08.2024 08:41 Ответить
Балістика не проходить тільки у какашєнкова в звітах..
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06.08.2024 08:51 Ответить
А чому вже прибулі в Україну F-16 не перехопили жодної?! "Зе" ананонсував, що там є такі блоки які попереджують про ракетний напад, а літаки багатоцільові. Чи це чергове ІПСО "Зе"?!
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06.08.2024 08:41 Ответить
Ракетний напад - мається на увазі ракетна атака на сам літак. Але ви можете думати про ІПСО, якщо вам зручно.
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06.08.2024 08:46 Ответить
Ви неуважно слухали. Ці блоки на F-16 заздалегідь попереджають про ракетну небезпеку самому літаку у польоті. В автоматичному режимі вистрілюються теплові пастки та таке інше. F-16 не є літаком радіолокаційного спостереження і не призначений збивати балістику.
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06.08.2024 08:52 Ответить
Ви просто не патужний зеексперт, вони лохам вішають лапшу на вуха що ефки будуть збивати балістику
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06.08.2024 08:57 Ответить
Тема асфальту не розкрита..)) Балістику сбиває тільки балістика. І то не 100%. Літаки можуть знищувати крилаті ракети типу Іскандер-К чи Калібр.
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06.08.2024 08:54 Ответить
Услышал звон, но не знаешь откуда он
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06.08.2024 09:56 Ответить
І де два не збитих Іскандера?

Вони випарилися, зникли, зависли у повітрі?

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06.08.2024 08:46 Ответить
Під Харковом бахкало вночі.
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06.08.2024 08:55 Ответить
та кацапи вже виклали у себе відео влучань. Насторожує що всього 4 ракети прорвали оборону київської ппо, кацапердоли вчаться на своїх помилках.
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06.08.2024 08:55 Ответить
ни шо там не прорвало,там где попадание по броварам там видно что горит подбита в воздухе значит куда целились не попали.еще яма в киев.области от бч баллистики.

кацапы могут писать хоть про звезду смерти под ашаном,пох абсолютно,тот биомусор перестает врать если только язык отрезать.
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06.08.2024 09:01 Ответить
кацапы выложили и сбитые ф16....правда 10 летней давности в техассе)))))
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06.08.2024 09:02 Ответить
Видео прилета в Броварах https://t.me/insiderUKR/80174
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06.08.2024 09:10 Ответить
Там добре видно, що це падає підбита ракета (падає повільно, не як балістика, до того ж, падає палаючою), але, бойова частина здетонували на землі
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06.08.2024 09:35 Ответить
Трамп багато говорить про те, що він може допомогти Україні дати більше ******** зброї.
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06.08.2024 10:57 Ответить
 
 