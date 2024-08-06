Уничтожены 2 из 4 "Искандеров", две ракеты Х-59 и 15 из 16 "Шахедов", - Воздушные силы
В ночь на 6 августа 2024 года противник ударил 4-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 по Киевской области из Воронежской обл, 2-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства над акваторией Азовского моря и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда - Крым и, Курск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушных сил.
Что удалось сбить нашей ПВО?
По данным Воздушных сил, отражали воздушное нападение мобильные огневые группы Сил обороны Украины, зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил.
"В результате противовоздушного боя сбиты две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 15 ударных БпЛА в Киевской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областях.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что накануне вечером в ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Киеве раздавались взрывы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони випарилися, зникли, зависли у повітрі?
кацапы могут писать хоть про звезду смерти под ашаном,пох абсолютно,тот биомусор перестает врать если только язык отрезать.