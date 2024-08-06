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Ночью враг атаковал Киевщину с помощью ракет и ударных дронов, есть повреждения домов

ракети,шахеди

Ночью 6 августа Киевскую область враг атаковал ракетами и "шахедами". В регионе работали силы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.

"Вражеские цели были сбиты. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что оперативные группы работают на местах падения обломков сбитых вражеских целей. Так, по состоянию на 8 утра 6 августа зафиксировано повреждение многоквартирного дома, двух АЗС, многоэтажного здания с офисными помещениями. Также взрывной волной поврежден дом лесника. Пожары на местах падения обломков отсутствуют.

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Автор: 

Киевская область (4117) обстрел (26928) Воздушные атаки на Киев (688)


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в києві бахнуло нехіло.

і до сирени і після.
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06.08.2024 08:41 Ответить
А чому ж F-16 не спрацювали?! Ага! Все це знову було ІПСО від "Зе"!
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06.08.2024 08:43 Ответить
F-16 не панацея
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06.08.2024 09:04 Ответить
F16 проти балістики не працюють, їхнє призначення (у ППО, ПРО) - крилаті ракети, бпла та літаки ворога
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06.08.2024 09:15 Ответить
 
 