Ночью враг атаковал Киевщину с помощью ракет и ударных дронов, есть повреждения домов
Ночью 6 августа Киевскую область враг атаковал ракетами и "шахедами". В регионе работали силы ПВО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко.
"Вражеские цели были сбиты. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавшие отсутствуют", - говорится в сообщении.
Кравченко отметил, что оперативные группы работают на местах падения обломков сбитых вражеских целей. Так, по состоянию на 8 утра 6 августа зафиксировано повреждение многоквартирного дома, двух АЗС, многоэтажного здания с офисными помещениями. Также взрывной волной поврежден дом лесника. Пожары на местах падения обломков отсутствуют.
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і до сирени і після.