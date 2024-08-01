В Киеве водолазы-саперы изъяли из озера безопасные остатки российской крылатой ракеты Х-101. ФОТО

Водолазы-саперы ГСЧС обнаружили и изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 в одном из прудов Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В Киеве водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обнаружили и изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух - земля", которые остались в одном из прудов после предыдущих вражеских обстрелов города", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что остатки ракеты транспортировали на специальный полигон для дальнейшего уничтожения методом контролируемого подрыва.

"Уважаемые граждане! После российских атак ракетами или дронами-камикадзе на земле и в водоемах могут оставаться опасные остатки. Ни в коем случае не прикасайтесь к ним! Сразу сообщите об обнаружении подозрительного предмета на номер "101" и дождитесь приезда специалистов. Берегите себя!", - обратились в ГСЧС к жителям Украины.

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