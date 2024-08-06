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Новости Война
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В Сумах во второй раз с утра раздаются взрывы

Вибухи пролунали в Сумах

В Сумах во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В то же время в Воздушных силах заявили, что на северо-восточном направлении фиксируется активность вражеской тактической авиации.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 6 августа в Сумах раздавались взрывы.

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обстрел (26928) Сумы (1073)


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Цілком зрозуміло що кацапам, щоб обстрілювати Україну не потрібні ніякі приводи, але у випадку з обстрілами прикордонних кацапських територій (та ж Суджа сьогодні вночі) завжди починає прилітати в Суми
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06.08.2024 10:18 Ответить
Не треба самiм нарваться, що потiм говорити, що в нас бухкае,
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06.08.2024 14:21 Ответить
 
 