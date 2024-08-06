В Сумах во второй раз с утра раздаются взрывы
В Сумах во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В то же время в Воздушных силах заявили, что на северо-восточном направлении фиксируется активность вражеской тактической авиации.
Напомним, ранее сообщалось, что утром 6 августа в Сумах раздавались взрывы.
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Оксана Фесенко #582011
показать весь комментарий06.08.2024 10:18 Ответить Мне нравится 0
Марина Стеценко #589493
показать весь комментарий06.08.2024 14:21 Ответить Мне нравится 0
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