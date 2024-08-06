В Сумах во второй раз с утра раздаются взрывы

В Сумах во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В то же время в Воздушных силах заявили, что на северо-восточном направлении фиксируется активность вражеской тактической авиации.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 6 августа в Сумах раздавались взрывы.

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