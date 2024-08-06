Сутки на Харьковщине: обстрелы Циркунов и Купянска, ранен полицейский. ФОТО

За предыдущие сутки, 5 августа 2024 года, вражеских ударов по г. Харькову не зафиксировано.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Харьковщины

6 августа 00:50 Харьковской р-н, с. Циркуны. В результате обстрела поврежден жилой дом с последующим возгоранием.

23:00 Купянский р-н, пгт Купянск-Узловой. Произошел вражеский обстрел, поврежден частный дом.

19:00 Купянский р-н, с. Колесниковка состоялся вражеский обстрел населенного пункта КАБ, в результате чего поврежден частный дом.

15:35 Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Приколотное. В результате обстрела БПЛА и FPV были повреждены два автомобиля.

14:45 м. Купянск. Вследствие обстрела FPV дроном, получил ранение сотрудник полиции.

14:03 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате обстрела горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения.







Последствия удара войск РФ по с. Одноробовка

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Боевые действия на Харьковщине

Синегубов напоминает, что по информации Генштаба, на Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Петропавловки, Берестового и Стельмаховки.

Как сообщалось ранее, что в ночь на 6 августа в Харькове прогремели взрывы. Впоследствии в ОВА уточнили, что оккупанты ударили по Циркунам Харьковского района.