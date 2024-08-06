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Сутки на Харьковщине: обстрелы Циркунов и Купянска, ранен полицейский. ФОТО

За предыдущие сутки, 5 августа 2024 года, вражеских ударов по г. Харькову не зафиксировано.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Харьковщины

6 августа 00:50 Харьковской р-н, с. Циркуны. В результате обстрела поврежден жилой дом с последующим возгоранием.

23:00 Купянский р-н, пгт Купянск-Узловой. Произошел вражеский обстрел, поврежден частный дом.

19:00 Купянский р-н, с. Колесниковка состоялся вражеский обстрел населенного пункта КАБ, в результате чего поврежден частный дом.

15:35 Купянский р-н, Великобурлукская ТГ, с. Приколотное. В результате обстрела БПЛА и FPV были повреждены два автомобиля.

14:45 м. Купянск. Вследствие обстрела FPV дроном, получил ранение сотрудник полиции.

14:03 Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Одноробовка. В результате обстрела горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

Наслідки удару по Одноробівці
Наслідки удару по Одноробівці
Наслідки удару по Одноробівці
Последствия удара войск РФ по с. Одноробовка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Харьковщине: враг атаковал БПЛА, наносил ракетные удары, мужчина погиб в результате подрыва на мине

Боевые действия на Харьковщине

Синегубов напоминает, что по информации Генштаба, на Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Петропавловки, Берестового и Стельмаховки.

Как сообщалось ранее, что в ночь на 6 августа в Харькове прогремели взрывы. Впоследствии в ОВА уточнили, что оккупанты ударили по Циркунам Харьковского района.

Автор: 

обстрел (27129) Харьковщина (5577)


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Суджа - Курська Народна республіка. Та сама з якої запускали Іскандери по Україні сьогоді вигребла по повній https://t.me/pecherymordora356
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06.08.2024 08:54 Ответить
 
 