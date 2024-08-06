Враг концентрирует усилия возле Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки и Желанного, - Генштаб

За прошедшие сутки, 5 августа 2024 года, на фронте в Украине было зафиксировано 133 боевых столкновения, треть из которых - на Покровском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, вчера российский агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам семь ракетных (десять ракет), 50 авиационных ударов (в частности задействовал 64 КАБ) и 752 удара дронами-камикадзе, совершил 4816 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, 114 из них - из РСЗО.

Авиационным ударам противника подверглись районы населенных пунктов Таратутино, Кровное, Мирополье Сумской области; Волчанские Хутора, Дубрава, Петропавловка, Синьково, Кругляковка Харьковской области; Часов Яр, Воздвиженка, Яблоновка, Новогродовка, Орловка, Мирноград, Торецк, Калиново, Желанное Второе, Водяное, Урожайное, Макаровка, Новодонецкое, Времовка, Александрополь Донецкой области; Новоандреевка и Зализничное на Запорожье.

Читайте: На Торецком направлении фиксируется тактическое продвижение армии РФ. - ISW

Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум пунктам управления БпЛА, двум районам сосредоточения личного состава и ВВТ и еще по одному важному объекту врага.

Также напоминается, что общие потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1050 человек. Также наши воины обезвредили четыре танка, восемь боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, шесть крылатых ракет, 54 автомобиля и одну единицу специальной техники.

Обстановка на Харьковщине

Как информирует Генштаб, на Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло пять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое.

На Купянском направлении противник семь раз атаковал позиции наших подразделений. Основные усилия захватчики прикладывали в районах Петропавловки, Берестового и Стельмаховки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска отбили десять атак оккупантов неподалеку от Макеевки, Тернов, Невского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны также отражено 13 штурмовых действий, вблизи Ивано-Дарьевки, Верхнекаменского, Переездного и Выемки.

Также отмечается, что на Краматорском направлении наши воины остановили 13 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра и Ивановского Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток на фронте 64 боестолкновения, горячее всего на Покровском и Торецком направлениях, - Генштаб ВСУ

"На Торецком направлении при поддержке авиации, враг совершил 26 атак неподалеку населенных пунктов Пивничное, Торецк и Нью-Йорк.

На Покровском направлении наши защитники отбили 41 вражеский штурм. Противник концентрировал усилия в районах Пантелеймоновки, Новоалександровки, Воздвиженки, Ивановки, Желанного, Новоселовки Первой и Яснобродовки Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Константиновка, где враг семь раз пытался прорвать оборону наших войск.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении агрессор совершил четыре штурма наших позиций неподалеку Водяного и Раздольного Донецкой области.

На Ореховском направлении наши войска отбили одну атаку противника в направлении Работино, противник успеха не имел.

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны успешно отбили шесть атак противника на наши позиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте 124 боевых столкновений. Больше всего на Покровском, Торецком и Краматорском направлениях - Генштаб

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок захватчиков не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Наши воины продолжают наносить оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в его тылу.