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Европерспектива Грузии остановлена ​​до выборов, - президент Зурабишвили

зурабішвілі

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что перспектива членства в ЕС полностью зависит от результатов парламентских выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.

По ее словам, сейчас все временно приостановлено, а не остановлено партнерами.

"Это (членство в ЕС. - Ред.) - задача всего нашего дня и всего общества. Это полностью зависит от выборов. Все ждут нас. Все приостановлено, но не остановлено, не заморожено и не пересматривается навсегда. Это приостановление...перед выборами, чтобы все могли увидеть, какова воля населения Грузии", - сказала Зурабишвили.

По словам лидера, Грузия заслуживает того, чтобы вернуться на путь евроинтеграции.

"Мы - европейская страна. Мы прошли долгий путь к этому, что дает нам право требовать ускоренного возвращения на наш путь. Это зависит от наших избирателей", - добавила президент.

Также читайте: Россия должна осознать свои границы и границы соседей, - Зурабишвили

Автор: 

Грузия (4499) Зурабишвили Саломе (99) членство в ЕС (997)


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Топ комментарии
+11
Це призупинення...перед виборами, щоб усі могли побачити, якою є воля населення Грузії

Які ще вибори? яка ще воля населення? Зв'язались з рашкою - буде як в Венесуелі.
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06.08.2024 10:42
+6
Чергова перемога кацапів. Достатньо купити верхівку, поставити свого олігарха- і країні кінець. Корупція вбиває! На жаль, через жадібність десятків гинуть мільйони.
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06.08.2024 10:49
+6
В Україні так само. Все, що зробив Порошенко, попри купу до нього питань, мудрий нарід просрав у 2019
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06.08.2024 11:33
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Це призупинення...перед виборами, щоб усі могли побачити, якою є воля населення Грузії

Які ще вибори? яка ще воля населення? Зв'язались з рашкою - буде як в Венесуелі.
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06.08.2024 10:42 Ответить
Back in the U.S.S.R. !!!
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06.08.2024 10:43 Ответить
Це залежить від наших виборців", - додала президентка. ( все залежить в Грузії від кишені "трупіна")
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06.08.2024 10:44 Ответить
Грузию уже заселили сотни тысяч кацапофашистов. Так что теперь грузинская власть может даже опираться на выбор своих избирателей, выбор которых будет очевидным.
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06.08.2024 11:17 Ответить
Що там залежить від виборців , якщо вони на 99,9% всі куплені .
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06.08.2024 10:45 Ответить
Вибори в Грузії виборами, тіко от нахіба ви, грузинська влада, передаєте кацапам інфу за Грузинських Вояків, які у складі Грузинського легіону, Інтернаціонального легіону, Азову та інших підрозділів ЗСУ воюють із рашистськими окупантами?!

кацапські фублі вам дорожчі за Європу?!
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06.08.2024 10:45 Ответить
Проказа гусского міра.
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06.08.2024 10:47 Ответить
Чергова перемога кацапів. Достатньо купити верхівку, поставити свого олігарха- і країні кінець. Корупція вбиває! На жаль, через жадібність десятків гинуть мільйони.
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06.08.2024 10:49 Ответить
Дивно, що вони цього не зробили з Україною, а поперли війною, як ідіоти. Купити продажну брехливу зелень було найлегше.
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06.08.2024 12:48 Ответить
Та все приехали, ето называется. Перспектива Грузии уже понятна и ни с Европой ни с НАТО не связана. Все чего Саакашвили с таким трудом добивался грузины просрали. Теперь будут обслуживать росийские военные базы на своей же земле.
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06.08.2024 11:12 Ответить
В Україні так само. Все, що зробив Порошенко, попри купу до нього питань, мудрий нарід просрав у 2019
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06.08.2024 11:33 Ответить
І закінчимо, як Грузія.
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06.08.2024 12:52 Ответить
Будет смешно, если Армения вступит в ЕС раньше Грузии )
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06.08.2024 11:44 Ответить
Темпераментные жители Грузии слишком импульсивны, чтобы определиться с направлением движения страны на длительный срок )
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06.08.2024 11:45 Ответить
Свободу просрали будете теперь как белокацапы.....
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06.08.2024 12:07 Ответить
Какой дебил поверит что Грузию возьмут в ЕС. Командуют странами только с помощью обещаний. Эпически тупые совки во все верят.
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06.08.2024 12:40 Ответить
А ти у нас "демократическая новая американка"? З "ВнутріМКАДдя"? Как пагодка в Мацкве?
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06.08.2024 12:46 Ответить
Еще Ющенко обещал ЕС. И где он. Как можно быть такими идиотами?
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06.08.2024 12:48 Ответить
Я задав питання: "Как пагодка в Мацкве?" Сарафан натягни! "Лапті" виглядають! І "невыносимо ваняють!

Сиди в своём ЕАзЕС и не "отсвечивай"!
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06.08.2024 13:10 Ответить
"Новые литца" довийобувалися!
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06.08.2024 12:44 Ответить
А хтось розказував що грузини нормальні люди а виявилось що більшість грузинів прокацапські тварини і виродки
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25.08.2024 11:54 Ответить
 
 