Европерспектива Грузии остановлена ​​до выборов, - президент Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что перспектива членства в ЕС полностью зависит от результатов парламентских выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на SOVA.

По ее словам, сейчас все временно приостановлено, а не остановлено партнерами.

"Это (членство в ЕС. - Ред.) - задача всего нашего дня и всего общества. Это полностью зависит от выборов. Все ждут нас. Все приостановлено, но не остановлено, не заморожено и не пересматривается навсегда. Это приостановление...перед выборами, чтобы все могли увидеть, какова воля населения Грузии", - сказала Зурабишвили.

По словам лидера, Грузия заслуживает того, чтобы вернуться на путь евроинтеграции.

"Мы - европейская страна. Мы прошли долгий путь к этому, что дает нам право требовать ускоренного возвращения на наш путь. Это зависит от наших избирателей", - добавила президент.

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