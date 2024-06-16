Россия должна осознать свои границы и границы соседей, - Зурабишвили

Грузия пережила российскую агрессию и оккупацию как и Украина, поэтому разделяет тяжелое положение украинского народа. Россия должна осознать свои границы и границы своих соседей.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в выступлении на Глобальном саммите мира в Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия должна осознать, что у нее есть границы, как у любого другого государства, и что у нее есть соседи, как у любого другого государства. Это международное сообщество, новая архитектура безопасности могут существовать только тогда, когда большие страны, крупнейшие из крупнейших, признают своих соседей, уважают своих соседей и их территориальную целостность", - сказала Зурабишвили.

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Она напомнила о российской агрессии и оккупации грузинских территорий Россией.

"Моя страна, Грузия, может лишь разделить тяжелое положение украинского народа, которое мы пережили сами... Не один раз, а много раз. До оккупации территорий Украины была оккупация территорий Грузии", - напомнила Зурабишвили.

Президент Грузии отметила нестабильность и конфронтацию, вызванные действиями России в Черноморском регионе.

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"Моя страна может лишь разделить беспокойство относительно нестабильности и конфронтации, которые Россия принесла в Черное море вместо сотрудничества и взаимодействия. Милитаризация Черного моря, когда Россия планирует открыть новую дополнительную военно-морскую базу на территории Грузии, в Абхазии. Моя страна также может разделить обеспокоенность ядерной безопасностью, почувствовав последствия Чернобыльской катастрофы", - отметила Зурабишвили.