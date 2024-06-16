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Новости
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Россия должна осознать свои границы и границы соседей, - Зурабишвили

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі

Грузия пережила российскую агрессию и оккупацию как и Украина, поэтому разделяет тяжелое положение украинского народа. Россия должна осознать свои границы и границы своих соседей.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в выступлении на Глобальном саммите мира в Швейцарии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Россия должна осознать, что у нее есть границы, как у любого другого государства, и что у нее есть соседи, как у любого другого государства. Это международное сообщество, новая архитектура безопасности могут существовать только тогда, когда большие страны, крупнейшие из крупнейших, признают своих соседей, уважают своих соседей и их территориальную целостность", - сказала Зурабишвили.

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Она напомнила о российской агрессии и оккупации грузинских территорий Россией.

"Моя страна, Грузия, может лишь разделить тяжелое положение украинского народа, которое мы пережили сами... Не один раз, а много раз. До оккупации территорий Украины была оккупация территорий Грузии", - напомнила Зурабишвили.

Президент Грузии отметила нестабильность и конфронтацию, вызванные действиями России в Черноморском регионе.

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"Моя страна может лишь разделить беспокойство относительно нестабильности и конфронтации, которые Россия принесла в Черное море вместо сотрудничества и взаимодействия. Милитаризация Черного моря, когда Россия планирует открыть новую дополнительную военно-морскую базу на территории Грузии, в Абхазии. Моя страна также может разделить обеспокоенность ядерной безопасностью, почувствовав последствия Чернобыльской катастрофы", - отметила Зурабишвили.

Автор: 

Зурабишвили Саломе (99) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+8
тільки стіна, і головне - ментальна.
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16.06.2024 00:47
+3
В 1942 році ЧФ також утік аж у Поті, бо пікірувальники люфтваффе не могли там дістати залишки флоту. З того часу ЧФ ніяких бойових дій не вів.
Та і взагалі -інтєрєсно чукчі пляшут. Зарядили Юнону і Авось на Кубу. Памятуя про проблеми графа Рязанова, включили в склад експедиції танкер і буксир з харчами - авось затримаються понад нормово через поломку, будуть тягнути як інваліда Кузю.
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16.06.2024 01:29
+2
"У России нет границ!
У России есть только горизонт!"
(Игорь Расторгуев песня "Єрмак")
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16.06.2024 05:15
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тільки стіна, і головне - ментальна.
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16.06.2024 00:47 Ответить
В 1942 році ЧФ також утік аж у Поті, бо пікірувальники люфтваффе не могли там дістати залишки флоту. З того часу ЧФ ніяких бойових дій не вів.
Та і взагалі -інтєрєсно чукчі пляшут. Зарядили Юнону і Авось на Кубу. Памятуя про проблеми графа Рязанова, включили в склад експедиції танкер і буксир з харчами - авось затримаються понад нормово через поломку, будуть тягнути як інваліда Кузю.
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16.06.2024 01:29 Ответить
"У России нет границ!
У России есть только горизонт!"
(Игорь Расторгуев песня "Єрмак")
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16.06.2024 05:15 Ответить
І знову призвище-Єрмак???
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16.06.2024 05:31 Ответить
Справа не в "прізвищі"! Справа у "менталітеті" москальні!
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16.06.2024 05:40 Ответить
так як усвідомила кордони з Грузією?
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16.06.2024 06:22 Ответить
А чи не є прийняття у Грузії закону про іноагентів фактом такого усвідомлення?
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16.06.2024 07:03 Ответить
кордони московського утворення закінчуються кілометрів за 100 від мацькви, все інше то кордони поневолених народів, тож і треба москалів загнати в їх "істарічєскіє граніци"
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16.06.2024 07:41 Ответить
грузія пережила не окупацію а капітуляцію .
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16.06.2024 08:17 Ответить
Сакартвело здулось не надувшись!
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16.06.2024 08:22 Ответить
Їй би думати, що її країна стала другою Білорусією, а не говорити на тему України.
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17.06.2024 05:52 Ответить
 
 