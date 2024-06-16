Росія має усвідомити свої кордони та кордони сусідів, - Зурабішвілі
Грузія пережила російську агресію та окупацію як і Україна, тому розділяє важке становище українського народу. Росія має усвідомити свої кордони та кордони своїх сусідів.
На цьому наголосила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у виступі на Глобальному саміті миру у Швейцарії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія має усвідомити, що у неї є кордони, як у будь-якої іншої держави, і що у неї є сусіди, як у будь-якої іншої держави. Ця міжнародна спільнота, нова архітектура безпеки можуть існувати лише тоді, коли великі країни, найбільші з найбільших, визнають своїх сусідів, поважають своїх сусідів і їхню територіальну цілісність", - сказала Зурабішвілі.
Вона нагадала про російську агресію та окупацію грузинських територій Росією.
"Моя країна, Грузія, може лише розділити важке становище українського народу, яке ми пережили самі… Не один раз, а багато разів. До окупації територій України була окупація територій Грузії", - нагадала Зурабішвілі.
Президентка Грузії наголосила на нестабільності та конфронтації, спричинених діями Росії в Чорноморському регіоні.
"Моя країна може лише розділити занепокоєння щодо нестабільності та конфронтації, які Росія принесла в Чорне море замість співпраці та взаємодії. Мілітаризація Чорного моря, коли Росія планує відкрити нову додаткову військово-морську базу на території Грузії, в Абхазії. Моя країна також може розділити стурбованість ядерною безпекою, відчувши наслідки Чорнобильської катастрофи", - зазначила Зурабішвілі.
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Та і взагалі -інтєрєсно чукчі пляшут. Зарядили Юнону і Авось на Кубу. Памятуя про проблеми графа Рязанова, включили в склад експедиції танкер і буксир з харчами - авось затримаються понад нормово через поломку, будуть тягнути як інваліда Кузю.
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(Игорь Расторгуев песня "Єрмак")