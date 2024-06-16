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Росія має усвідомити свої кордони та кордони сусідів, - Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі

Грузія пережила російську агресію та окупацію як і Україна, тому розділяє важке становище українського народу. Росія має усвідомити свої кордони та кордони своїх сусідів.

На цьому наголосила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у виступі на Глобальному саміті миру у Швейцарії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія має усвідомити, що у неї є кордони, як у будь-якої іншої держави, і що у неї є сусіди, як у будь-якої іншої держави. Ця міжнародна спільнота, нова архітектура безпеки можуть існувати лише тоді, коли великі країни, найбільші з найбільших, визнають своїх сусідів, поважають своїх сусідів і їхню територіальну цілісність", - сказала Зурабішвілі.

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Вона нагадала про російську агресію та окупацію грузинських територій Росією.

"Моя країна, Грузія, може лише розділити важке становище українського народу, яке ми пережили самі… Не один раз, а багато разів. До окупації територій України була окупація територій Грузії", - нагадала Зурабішвілі.

Президентка Грузії наголосила на нестабільності та конфронтації, спричинених діями Росії в Чорноморському регіоні.

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"Моя країна може лише розділити занепокоєння щодо нестабільності та конфронтації, які Росія принесла в Чорне море замість співпраці та взаємодії. Мілітаризація Чорного моря, коли Росія планує відкрити нову додаткову військово-морську базу на території Грузії, в Абхазії. Моя країна також може розділити стурбованість ядерною безпекою, відчувши наслідки Чорнобильської катастрофи", - зазначила Зурабішвілі.

Автор: 

Зурабішвілі Саломе (104) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+8
тільки стіна, і головне - ментальна.
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16.06.2024 00:47
+3
В 1942 році ЧФ також утік аж у Поті, бо пікірувальники люфтваффе не могли там дістати залишки флоту. З того часу ЧФ ніяких бойових дій не вів.
Та і взагалі -інтєрєсно чукчі пляшут. Зарядили Юнону і Авось на Кубу. Памятуя про проблеми графа Рязанова, включили в склад експедиції танкер і буксир з харчами - авось затримаються понад нормово через поломку, будуть тягнути як інваліда Кузю.
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16.06.2024 01:29
+2
"У России нет границ!
У России есть только горизонт!"
(Игорь Расторгуев песня "Єрмак")
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16.06.2024 05:15
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тільки стіна, і головне - ментальна.
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16.06.2024 00:47 Відповісти
В 1942 році ЧФ також утік аж у Поті, бо пікірувальники люфтваффе не могли там дістати залишки флоту. З того часу ЧФ ніяких бойових дій не вів.
Та і взагалі -інтєрєсно чукчі пляшут. Зарядили Юнону і Авось на Кубу. Памятуя про проблеми графа Рязанова, включили в склад експедиції танкер і буксир з харчами - авось затримаються понад нормово через поломку, будуть тягнути як інваліда Кузю.
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16.06.2024 01:29 Відповісти
"У России нет границ!
У России есть только горизонт!"
(Игорь Расторгуев песня "Єрмак")
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16.06.2024 05:15 Відповісти
І знову призвище-Єрмак???
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16.06.2024 05:31 Відповісти
Справа не в "прізвищі"! Справа у "менталітеті" москальні!
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16.06.2024 05:40 Відповісти
так як усвідомила кордони з Грузією?
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16.06.2024 06:22 Відповісти
А чи не є прийняття у Грузії закону про іноагентів фактом такого усвідомлення?
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16.06.2024 07:03 Відповісти
кордони московського утворення закінчуються кілометрів за 100 від мацькви, все інше то кордони поневолених народів, тож і треба москалів загнати в їх "істарічєскіє граніци"
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16.06.2024 07:41 Відповісти
грузія пережила не окупацію а капітуляцію .
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16.06.2024 08:17 Відповісти
Сакартвело здулось не надувшись!
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16.06.2024 08:22 Відповісти
Їй би думати, що її країна стала другою Білорусією, а не говорити на тему України.
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17.06.2024 05:52 Відповісти
 
 