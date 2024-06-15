Зеленський і президентка Грузії Зурабішвілі обговорили двосторонню співпрацю та безпекові виклики. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.
Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.
Так, Зеленський розповів про російський повітряний терор проти енергетичної системи України та наголосив, що Україна докладає всіх можливих зусиль для відновлення генерації електроенергії.
"Дякую за вашу участь у Саміті, це дуже важливо для нас. Ми разом. Дякую за підтримку та висловлюю найкращі побажання вашій країні, вашому суспільству. Я впевнений, що настане той день, коли Україна та Грузія будуть у Євросоюзі – разом і назавжди", - сказав Зеленський.
Як зазначається, під час зустрічі сторони обговорили двосторонню співпрацю та безпекові виклики для обох країн.
Президенти наголосили на безальтернативності шляху європейської інтеграції для України та Грузії.
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