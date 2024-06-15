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Зеленський і президентка Грузії Зурабішвілі обговорили двосторонню співпрацю та безпекові виклики. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі на полях Глобального саміту миру у Швейцарії.

Про це повідомили в Офісі Президента, передає Цензор.НЕТ.

Так, Зеленський розповів про російський повітряний терор проти енергетичної системи України та наголосив, що Україна докладає всіх можливих зусиль для відновлення генерації електроенергії.

"Дякую за вашу участь у Саміті, це дуже важливо для нас. Ми разом. Дякую за підтримку та висловлюю найкращі побажання вашій країні, вашому суспільству. Я впевнений, що настане той день, коли Україна та Грузія будуть у Євросоюзі – разом і назавжди", - сказав Зеленський.

Також читайте: Маємо підготувати підґрунтя для мирних переговорів між Україною та РФ, - президентка Швейцарії Амгерд

Як зазначається, під час зустрічі сторони обговорили двосторонню співпрацю та безпекові виклики для обох країн.

Президенти наголосили на безальтернативності шляху європейської інтеграції для України та Грузії.

Також читайте: Зеленський провів зустріч із президентом Чилі Боричем: Обговорили реалізацію Формули миру

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) Зурабішвілі Саломе (104) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+10
Яка в сраку співпраця, якщо Грузія скоро припинить своє існування, як вже припинила існування Біларусь?
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15.06.2024 17:44
+10
Президентикиня там вже нічого не вирішує. В принципі як і наш дебіл
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15.06.2024 17:57
+7
Грузия уже все. Полностью легла под рашку. Остались одни формальности подписать. Официальная Грузия уже нам не друзья.
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15.06.2024 17:56
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Яка в сраку співпраця, якщо Грузія скоро припинить своє існування, як вже припинила існування Біларусь?
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15.06.2024 17:44 Відповісти
А де там заховавсь Саакашвили?
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15.06.2024 18:21 Відповісти
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15.06.2024 17:45 Відповісти
Грузия уже все. Полностью легла под рашку. Остались одни формальности подписать. Официальная Грузия уже нам не друзья.
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15.06.2024 17:56 Відповісти
Президентикиня там вже нічого не вирішує. В принципі як і наш дебіл
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15.06.2024 17:57 Відповісти
Карл Волох: Зелені соціальні ліфти цілком здатні підняти навіть манд@вошку на рівень міністра оборони (під час війни!) А якщо цього й не станеться, то винятково через критичну оцінку Офісом її здатності «оперувати» шаленими грошовими потоками й не здати контролерів. АПД. От поясніть, якщо Зеленський може бути президентом, то чому Бурьяна не може бути МО?
Володимир Ар'єв: Навколовладні пропагандисти, блогери і анонімні тг-канали постійно розводять про «іпсо», коли йдеться про критику єрмакратії. А потім виходить журналістське розслідування про заступника генпрокурора з економічних справ, який за період повномасштабної війни купив дамі серця новенький Porsche вартістю в районі 4-х мільйонів гривень і коттедж за 48 мільйонів. Після того, що витворяють посадовці Зе-епохи, росфашисти можуть закривати свій відділ іпсо. Вони не завдадуть демотиваційних ударів такої потужності.
Валерій Пекар: Стійкість росії вичерпується, але наша вичерпується ще швидше. Це означає, що ми маємо все менше часу робити помилки, щоб на них навчитися. Формула "дайте їм ще сто днів" більше не працює.



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15.06.2024 18:07 Відповісти
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15.06.2024 18:00 Відповісти
Це теж, дєрьмак з гетьманцевим та татаровим, порішали??
Чи Кулеба з КМУ посприяли
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15.06.2024 18:01 Відповісти
Зустрілись двоє-одна котра нічого не вирішує й другий котрий нічого не розуміє! Самміт,знаєте!
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15.06.2024 18:01 Відповісти
До речі,в останній момент від участи і саміті відмовився Азербайджан...Це все,що треба про них знати...
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15.06.2024 18:16 Відповісти
Дві "пустишки" між собою пустопорожньо "побалабанили"...
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15.06.2024 18:25 Відповісти
Якась в нього нездорова гіперактивність..непродуктивна ще к тому ж..з Бахрейном й Сан-Маріно вже були перемовини??
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15.06.2024 18:38 Відповісти
чим більше "зебуїн" буде спілкуватися з друзями куйла.тим дальше Україна буде і від ЄС І ВІД НАТИ
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15.06.2024 18:41 Відповісти
зеленський я думав що ти на 95% дибіл а ти на 100% дібіл . Ти краще зустрінся з директоркою якогось ресторану - користі буде більше .
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15.06.2024 18:53 Відповісти
З таким самим успіхом міг би і з бульбашанським диктатором зустрітися і щось там обговорити. Тим більше досвід вже такий маєш
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15.06.2024 19:24 Відповісти
Там уже Армении угрожают!
Мол через територии Грузии могут пройти войска, наказать Пашиняна
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15.06.2024 19:34 Відповісти
 
 