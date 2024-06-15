Маємо підготувати підґрунтя для мирних переговорів між Україною та РФ, - президентка Швейцарії Амгерд
На саміті миру в Швейцарії мають підготувати підґрунтя для мирних переговорів між Україною та РФ.
Про це сказала президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд перед відкриттям Саміту миру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ситуація у світі складна, війна виходить за межі України", - наголосила Амгерд і додала, що Швейцарія виступає за мир і діалог.
Світовий порядок має будуватися на засадах Хартії ООН, напад Росії на Україну "глибоко порушив" її, сказала політик. Вона зауважила, що люди на окупованих територіях потерпають дуже сильно, але порушення міжнародного права завдає шкоди не лише їм.
"Якщо ми хочемо інспірувати мирний процес, колись до нього має долучитися і Росія. Це зрозуміло всім. Ми як міжнародна спільнота можемо зробити свій внесок для того, щоби підготувати підґрунтя для мирних переговорів між двома воюючими сторонами. Для цього ми тут", - заявила Амгерд.
Вона також нагадала, що на конференції представлені 92 країни та 8 міжнародних організацій. Важливо, за її словами, що окрім Європи, яка потужно представлена на Саміті, до нього долучилися також інші регіони.
Мета відома: ми хочемо запустити процес по досягненню справедливого миру в Україні на основі міжнародного права та Хартії ООН", - зазначила президентка.
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А хто вам дав таке право?
Хочиие вілсідеся у себе у горах як при Гітлері?
А банки працюють теж давно. І гроші там лежали не тільки еврейський, а і російськи та гітлеровськи.
Ці банки вагона получали золоті коронки узників з гестаповських лагірів, переплавляли золото у слітки, та штампували своїм клеймом.
Ось що вимагала тоді рашка, і зараз буде та сама вимога...
Проект украино-российского договора от апреля 2022 года, впервые опубликован в полном объеме изданием NYT
▪️Обе стороны согласились исключить Крым из своего договора, оставив его под российской оккупацией, но без признания Украиной. Вопросы, связанные с полуостровом, стороны согласились решить за 15 лет мирным путем
▪️Украина признает независимость "ДНР" и "ЛНР" в административных границах Донецкой и Луганской областей
▪️Украина не вступает в военные союзы, не развертывает иностранные военные базы и контингенты
▪️россия потребовала, чтобы Украина сделала русский официальным языком
▪️Украина хотела, чтобы ее союзники были связаны договором, чтобы вмешаться, если на нее снова нападут. Например, закрытие воздушного пространства, предоставление оружия
▪️рф требовала отмены всех санкций
▪️ограничение численности ВСУ и техники. Украинцы были готовы принять такие ограничения, но стремились к значительно более высоким пределам. Личный состав ограничивался в 250 тыс. человек
▪️Украина могла вступить в ЕС
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От і приїхали. Хоча такий результат передрікали десь із 2015. Але ми то думали, це вороги так снять паніку, а весь світ все одно буде біля наших ніг.....
Тоді виникає просте питання а для чого цей саміт? Яке "підгрунтя/многоходовочка" готується?
РФ: виводить війська зі всіх окупованих територій, включаючи Кубань, виплачує репарації.
Україна: дозволяє путіну поставити в камері один вазоночок з кактусом.
В даний час на анексованою москалями Українській Кубані майже немає (кілька відсотків) нащадків славних слов'ян гордих українських козаків які відродили козацтво в цій жахливій не слов'янській личаковій Росії - орді.
Ну а зараз вже ******* липові потішні так звані бутафорські "Кубанські козаки" це бридкі пропиті і з ніг до голови обісцяні кацапські козломорді квадратні рябі пики, з рязанський і вологодським кацапським говором, з жахливим - матом личакових москалів кацапів, притому вони всі поголовно кремлівські фашисти -опричники )(уйла , люті вороги Україні..
Але цей задум так і залишився нереалізованим через «п'яту кремлівську колону» в українському генштабі: деякі офіцери «зливали» інформацію білогвардійцям і саботували процес підготовки. А пізніше військові дії в самій Україні УНР де український народ вже мужньо знищував проклятих кремлівських окупантів - бандитів більшовиків на своїй рідній українській землі і не міг дієво допомогти рідній Українській Кубанської Республіці. А після завоювання Кубані московськими комуно -фашистами, кремлівські кати повністю знищили слов'ян- українців (голодомор, депортація, репресіях, розстріли, геноцид) і тепер на Кубані слов'ян Українців з 62% залишилося тільки 4%. А зараз вже ******* так звані ряджені ніби "Кубанські козаки" це переселені жахливі і пропиті з ніг до голови обісцяні кацапські рябі козломорді пики з рязанською і вологодською говіркою - матом личакових москалів кацапів, притому вони всі поголовно кремлівські фашисти )(уйла...
Але кожній країні буде по заслузі. "нейтралітет" не забудуть.
Ловлю на слові.
Статут ООН (рашка досі член ООН), розділ 1, стаття 2, пункт 4.
Усі Члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави
Тобто за міжнародним правом - за порєбрік, і з Криму також.
Теоретично, ***** може і погодитись в обмін на фактичну ліквідацію ЗСУ та гарантований нейтралітет.
Але він не погодиться.
Можеш потроху починати закопуватися, лопата - он там стоїть, бери, спочатку копай 2 метри яму, далі залазь і укорінюйся у грунтові.
Підгрунтям для перемовин з кацапами може бути лише таким…
він сказав що готовий до переговорів по Україні, тобто з західними країнами