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Маємо підготувати підґрунтя для мирних переговорів між Україною та РФ, - президентка Швейцарії Амгерд

Володимир Зеленський та Віола Амгерд

На саміті миру в Швейцарії мають підготувати підґрунтя для мирних переговорів між Україною та РФ. 

Про це сказала президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд перед відкриттям Саміту миру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація у світі складна, війна виходить за межі України", - наголосила Амгерд і додала, що Швейцарія виступає за мир і діалог.

Світовий порядок має будуватися на засадах Хартії ООН, напад Росії на Україну "глибоко порушив" її, сказала політик. Вона зауважила, що люди на окупованих територіях потерпають дуже сильно, але порушення міжнародного права завдає шкоди не лише їм.

"Якщо ми хочемо інспірувати мирний процес, колись до нього має долучитися і Росія. Це зрозуміло всім. Ми як міжнародна спільнота можемо зробити свій внесок для того, щоби підготувати підґрунтя для мирних переговорів між двома воюючими сторонами. Для цього ми тут", - заявила Амгерд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все, про що домовимося на Саміті миру, буде частиною миротворчого процес, - Зеленський

Вона також нагадала, що на конференції представлені 92 країни та 8 міжнародних організацій. Важливо, за її словами, що окрім Європи, яка потужно представлена на Саміті, до нього долучилися також інші регіони.

Мета відома: ми хочемо запустити процес по досягненню справедливого миру в Україні на основі міжнародного права та Хартії ООН", - зазначила президентка.

Автор: 

перемовини (2923) Швейцарія (863) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+28
Підґрунтя миру готується на полі бою, у центрах підготовки військових та на оборонних заводах, а не плесканням язиків мутних політичних ***** з неперевіреними доходами.
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15.06.2024 16:13
+20
Я особисто маю пропозицію по мирному врегулюванню:
РФ: виводить війська зі всіх окупованих територій, включаючи Кубань, виплачує репарації.
Україна: дозволяє путіну поставити в камері один вазоночок з кактусом.
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15.06.2024 16:16
+20
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15.06.2024 16:26
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На чиіх це умовах мають готувати переговори?
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15.06.2024 16:06 Відповісти
Нейтральна Швейцарія буде « готувати переговори» між Україною та путлером?!

А хто вам дав таке право?

Хочиие вілсідеся у себе у горах як при Гітлері?
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15.06.2024 16:57 Відповісти
Швейцария токо кажется нейтральной- там в банках все деньги всего еврейства.(в основном).
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15.06.2024 18:30 Відповісти
«Нейтральний статус» у Швейцарії е давно.

А банки працюють теж давно. І гроші там лежали не тільки еврейський, а і російськи та гітлеровськи.

Ці банки вагона получали золоті коронки узників з гестаповських лагірів, переплавляли золото у слітки, та штампували своїм клеймом.
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16.06.2024 00:56 Відповісти
Нарешті озвучили бажання Зєрмака. Хоча, скоріше - Оманські домовленості та зобов'язання.
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15.06.2024 19:00 Відповісти
Вже були в Стамбулі мирні переговори.
Ось що вимагала тоді рашка, і зараз буде та сама вимога...

Проект украино-российского договора от апреля 2022 года, впервые опубликован в полном объеме изданием NYT

▪️Обе стороны согласились исключить Крым из своего договора, оставив его под российской оккупацией, но без признания Украиной. Вопросы, связанные с полуостровом, стороны согласились решить за 15 лет мирным путем
▪️Украина признает независимость "ДНР" и "ЛНР" в административных границах Донецкой и Луганской областей
▪️Украина не вступает в военные союзы, не развертывает иностранные военные базы и контингенты
▪️россия потребовала, чтобы Украина сделала русский официальным языком
▪️Украина хотела, чтобы ее союзники были связаны договором, чтобы вмешаться, если на нее снова нападут. Например, закрытие воздушного пространства, предоставление оружия
▪️рф требовала отмены всех санкций
▪️ограничение численности ВСУ и техники. Украинцы были готовы принять такие ограничения, но стремились к значительно более высоким пределам. Личный состав ограничивался в 250 тыс. человек
▪️Украина могла вступить в ЕС
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15.06.2024 16:07 Відповісти
"Ситуація у світі складна, війна виходить за межі України", - наголосила Амгерд і додала, що Швейцарія виступає за мир і діалог."
---------------
От і приїхали. Хоча такий результат передрікали десь із 2015. Але ми то думали, це вороги так снять паніку, а весь світ все одно буде біля наших ніг.....
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15.06.2024 16:10 Відповісти
Підґрунтя миру готується на полі бою, у центрах підготовки військових та на оборонних заводах, а не плесканням язиків мутних політичних ***** з неперевіреними доходами.
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15.06.2024 16:13 Відповісти
це очевидно.
Тоді виникає просте питання а для чого цей саміт? Яке "підгрунтя/многоходовочка" готується?
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15.06.2024 16:38 Відповісти
Президент Зеленський прибув на Саміт миру, йому відразу запропонували стати володарем світу.

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15.06.2024 16:16 Відповісти
Я особисто маю пропозицію по мирному врегулюванню:
РФ: виводить війська зі всіх окупованих територій, включаючи Кубань, виплачує репарації.
Україна: дозволяє путіну поставити в камері один вазоночок з кактусом.
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15.06.2024 16:16 Відповісти
Причому репарації за всі роки окупації Кубані, за голодомори, репресії - раїся себе вважає правоноступником срср?? Золотовалютні запаси й золото партії скоммуніздили?? Ото нехай за все відповідають.
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15.06.2024 16:49 Відповісти
На Кубані відбувся геноцид місцевого населення в якому приймали участь предки тих кубанців - виж не думаєте шо на таких файних землях ніхто не жив до приходу предків кубанців .
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15.06.2024 17:21 Відповісти
претензії все одно до москви. адже саме цариця переселила козаків на ті землі. А на їх місце завела сербів. поплавський та лозинський - типові представники тих переселенців.
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15.06.2024 17:34 Відповісти
Частина козаків пішла не до Катьки а пішли на Дунай - такшо вибір судячи з всього в козаків був .
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15.06.2024 17:37 Відповісти
але потім повернулися, не самі так нащадки. Видно добре їм помазали в московії - кріпатства нема, а служба - така собі. можна і в імператорському хорі, можна і в імператорському ліжку
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15.06.2024 17:48 Відповісти
Так буває шо діти не такі файні - а буває і навпаки шо батьки повне ге а діти файні .
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15.06.2024 17:52 Відповісти
Не тільки Крим а і Кубань, це етнічна українська територія злочинно анексована Московією - ордою. Вона відноситься до стародавньої української землі. У 17 - 18 століттях. в басейн річки Кубані переселилося понад 20 тис. українських запорізьких козаків, зайнявши тоді нічию величезну вільну безлюдну територію. Вже набагато пізніше царський уряд личакової паРаші за допомогою українських козаків завоював всю Кубань і позбавив цих же українських кубанських козаків автономних прав: права обирати гетьмана, старшин, права козацького демократичного самоврядування ..... А за переписом 1926 року, на Кубані налічувалося 1,5 млн українців, або більше 62% всього населення з татар, москалів, калмиків ... Тут офіційно діяло понад 150 українських шкіл. Але к 1933 р всі українські школи були злочинно закриті, ліквідовані всі українські видавництва, газети, а українське населення було поголовно майже півтора мільйона українців знищено кривавими кремлівськими окупантами комуно -фашистами: голодомором, розстрілами, репресіями, депортацією ....
В даний час на анексованою москалями Українській Кубані майже немає (кілька відсотків) нащадків славних слов'ян гордих українських козаків які відродили козацтво в цій жахливій не слов'янській личаковій Росії - орді.
Ну а зараз вже ******* липові потішні так звані бутафорські "Кубанські козаки" це бридкі пропиті і з ніг до голови обісцяні кацапські козломорді квадратні рябі пики, з рязанський і вологодським кацапським говором, з жахливим - матом личакових москалів кацапів, притому вони всі поголовно кремлівські фашисти -опричники )(уйла , люті вороги Україні..
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15.06.2024 17:51 Відповісти
"зайнявши тоді нічию величезну вільну безлюдну територію" - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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15.06.2024 17:55 Відповісти
Навіть в Сахарі живуть люди від самої появи людей і на крайній Півночі так само - а тутка в прекрасних умовах ніхто не жив, подібне може стверджувати повний імбецил - або він вважає своїх читачів повними імбецилами.
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15.06.2024 17:58 Відповісти
Маю для вас пораду - не уподоблюйтеся в історичних питаннях до кацапів ( з їхнім наративом про ісконні землі ).
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15.06.2024 18:00 Відповісти
нічиєї землі не буває.
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15.06.2024 18:02 Відповісти
Якшо друкувати повну правду то - то зараз так і є але на початку існування людей була навпаки .
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15.06.2024 18:10 Відповісти
А в січні 1918-го була створена республіка КНР, і її кубанський парламент і уряд... Але на Кубань вже наступали жахливі численні орди московських бандитів більшовиків. І тоді кубанці терміново почали переговори з українським урядом про входження українського краю КНР до складу Української держави УНР на правах широкої автономії. Ця ідея знайшла підтримку в українського народу були підписані документи. З України на Дон і Кубань, стали відправляти добровольців, великі партії зброї, амуніції і медикаментів. У планах українського уряду готувалася висадка потужного українського десанту на Таманський півострів.
Але цей задум так і залишився нереалізованим через «п'яту кремлівську колону» в українському генштабі: деякі офіцери «зливали» інформацію білогвардійцям і саботували процес підготовки. А пізніше військові дії в самій Україні УНР де український народ вже мужньо знищував проклятих кремлівських окупантів - бандитів більшовиків на своїй рідній українській землі і не міг дієво допомогти рідній Українській Кубанської Республіці. А після завоювання Кубані московськими комуно -фашистами, кремлівські кати повністю знищили слов'ян- українців (голодомор, депортація, репресіях, розстріли, геноцид) і тепер на Кубані слов'ян Українців з 62% залишилося тільки 4%. А зараз вже ******* так звані ряджені ніби "Кубанські козаки" це переселені жахливі і пропиті з ніг до голови обісцяні кацапські рябі козломорді пики з рязанською і вологодською говіркою - матом личакових москалів кацапів, притому вони всі поголовно кремлівські фашисти )(уйла...
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15.06.2024 18:08 Відповісти
Я як правило читаю книги і дивлюся фільми з початку - а ви судячи всього робите це з кінця .
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15.06.2024 18:11 Відповісти
Сюрреалізм.

Але кожній країні буде по заслузі. "нейтралітет" не забудуть.
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15.06.2024 16:18 Відповісти
ще одна хвойда вилізла. Мабуть путині їм заплатив, щоб кожна шавка згадала росію і її присутність на переговорах
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15.06.2024 16:18 Відповісти
Вимоги москалів відомі - чотири області України, про АРК забути, скорочення ЗСУ до мінімуму, позаблоковість, зняття санкцій з агресора. За яких умов на все це погодиться українська влада?
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15.06.2024 16:23 Відповісти
так це ще не все! це тiльки умови для "дiалогу"! 😀
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15.06.2024 16:50 Відповісти
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15.06.2024 16:26 Відповісти
на основі міжнародного права та Хартії ООН
Ловлю на слові.
Статут ООН (рашка досі член ООН), розділ 1, стаття 2, пункт 4.
Усі Члени Організації Об'єднаних Націй утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканності або політичної незалежності будь-якої держави
Тобто за міжнародним правом - за порєбрік, і з Криму також.
Теоретично, ***** може і погодитись в обмін на фактичну ліквідацію ЗСУ та гарантований нейтралітет.
Але він не погодиться.
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15.06.2024 16:27 Відповісти
Ларьочник і хрипатий паяц вкінець забрехались.
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15.06.2024 16:34 Відповісти
Таке враження шо українці у 19 р ,стали водночасі , не письмені та тотально несвідомі ...голобородько попутав ...ех як розмахував на бічиклеті , як сорочка здувалася ...які часи були мирні... з надією ...до 19 р.
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15.06.2024 16:48 Відповісти
Для тебе, стара курва, грунт вже готовий.
Можеш потроху починати закопуватися, лопата - он там стоїть, бери, спочатку копай 2 метри яму, далі залазь і укорінюйся у грунтові.
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15.06.2024 16:50 Відповісти
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15.06.2024 16:52 Відповісти
З ким ви там збираєтесь "діалог" вести ? чи то подуріли чи посліпли
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15.06.2024 17:12 Відповісти
Найкраще підгрунтя для перемовин з Рашою - набої для німецьких Гепардів, які виробляються в Швейцарії і відмінно працюють проти безпілотників Раші.
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15.06.2024 17:15 Відповісти
Захід обісрався на весь світ зі своїми 'демократичними цінностями' і 'сильним як ніколи раніше' НАТО, Південна Америка, Африка, Азія підуть під сильне крило Китаю.
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15.06.2024 17:22 Відповісти
ПНХ
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15.06.2024 17:31 Відповісти
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15.06.2024 17:33 Відповісти
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15.06.2024 17:35 Відповісти
Є тільки одна тверда основа - знищення Росії. І вона це знає.
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15.06.2024 17:41 Відповісти
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15.06.2024 19:15 Відповісти
Тобто Швейцарія введе війська і допоможе виперти кацапів з донбасу, півдня та Криму???

Підгрунтям для перемовин з кацапами може бути лише таким…
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15.06.2024 17:41 Відповісти
Та все зрозуміло. Самміт - ширма для перемовин з кацапами. Шольц і Єрмак вже відкрито заявляють, що на другому самміті буде паРаша. ***** свої вимоги викатив, тепер вимоги викатить Зєльц, світ почне уламувати обох на компромісс, в фіналі "дагаварятся пасєрєдінє".
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15.06.2024 17:42 Відповісти
Ну за це ще до саміта казали: спочатку вироблять спільну позицію, а потім будуть розмовляти з ******. Тому я не розумію, чому зараз накинулися на Швейцарію і Німеччину. Це була позиція ОП, для цього збирали саміт. Так чому ж тепер звинувачувати західних партнерів?
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15.06.2024 17:57 Відповісти
Просто у багатьох позиція "жодних перемовин з ворогом!", тому так і реагують.
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15.06.2024 18:35 Відповісти
Я розумію, що у людей можуть бути різні позиції, але не розумію, як вдається ОП відводити від себе негатив. Вони хоч за щось в країні відповідають? Чому Порошенко, не маючи всіх важелів управління, мав відповідати за все в країні: від цін на цибулю до війни? У "нових облич" 100% влади. Як їм вдається ні за що не відповідати? У всьому винні *****, Захід, ТЦК, Ахметов, Шольц, Байден, Сирський, Залужний - та будь-хто, але не Зєля, Дєрьмак, Татаров, Шаурма і інші... Ось як?!
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15.06.2024 20:20 Відповісти
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15.06.2024 19:19 Відповісти
Ворогам народу суд Лінча ...
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15.06.2024 19:39 Відповісти
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15.06.2024 19:21 Відповісти
А чи не настав час повернути всі окуповані московією українські території?
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15.06.2024 19:26 Відповісти
Насыпьте етой курве жменю золотых коронок. Швейцарцы ето любят и ничем не брезгуют. А насчет переговоров с ******, о каких переговорах может быть речь с тем кто не признает ни законов ни морали ни реальности
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15.06.2024 17:44 Відповісти
хутін не вважає Україну суб'єктом
він сказав що готовий до переговорів по Україні, тобто з західними країнами
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15.06.2024 18:06 Відповісти
Не соромтеся, ***** це не лайка, а власне ім'я цього персонажа ...
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15.06.2024 19:44 Відповісти
із швейцарською підготовкою підгрунтя ,окупація частини Грузі до сьогодні залишається під рашистським контролем.Цей самий сценарій.як дві краплі води ці прорашистську проститутки готуютьі для України
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15.06.2024 18:33 Відповісти
Щас пердону... прошу пардон. А може вони ще й блакитні каски пришлють в Україну і грудьми стануть проти Орди...
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15.06.2024 19:00 Відповісти
дайте необхідну зброю ЗСУ ..., і вони підготують " підгрунтя" для перемовин...
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15.06.2024 19:28 Відповісти
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15.06.2024 21:16 Відповісти
Зі світу рожевих поні. Якщо, гіпотетично, почнуться масові пограбування швейцарських банків, вона буде закликати не робити цього і домовиться з бандами про відновлення права і відвантажить їм частину коштів?
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15.06.2024 21:33 Відповісти
 
 