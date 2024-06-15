Маємо підготувати підґрунтя для мирних переговорів між Україною та РФ, - президентка Швейцарії Амгерд

На саміті миру в Швейцарії мають підготувати підґрунтя для мирних переговорів між Україною та РФ.

Про це сказала президентка Швейцарської Конфедерації Віола Амгерд перед відкриттям Саміту миру, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація у світі складна, війна виходить за межі України", - наголосила Амгерд і додала, що Швейцарія виступає за мир і діалог.

Світовий порядок має будуватися на засадах Хартії ООН, напад Росії на Україну "глибоко порушив" її, сказала політик. Вона зауважила, що люди на окупованих територіях потерпають дуже сильно, але порушення міжнародного права завдає шкоди не лише їм.

"Якщо ми хочемо інспірувати мирний процес, колись до нього має долучитися і Росія. Це зрозуміло всім. Ми як міжнародна спільнота можемо зробити свій внесок для того, щоби підготувати підґрунтя для мирних переговорів між двома воюючими сторонами. Для цього ми тут", - заявила Амгерд.

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Вона також нагадала, що на конференції представлені 92 країни та 8 міжнародних організацій. Важливо, за її словами, що окрім Європи, яка потужно представлена на Саміті, до нього долучилися також інші регіони.