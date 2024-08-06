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Новости Война
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Слухи о разгроме и колоссальных потерях 120 бригады ТРО в Донецкой области - ложь, - пресс-центр бригады

фейк про розгром 120 бригади

В социальных сетях активно распространяются эмоциональные сообщения о том, что якобы 120 бригада ТРО разгромлена на одном из направлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 120 бригады.

По информации бригады, эти сообщения, к сожалению, распространяются родственниками бойцов бригады, которые не владея ситуацией, распространяют ложные сообщения. Затем эти посты вражеская пропаганда сразу переваривает на собственные нарративы.

"Во избежание распространения ложных сообщений и дезинформации, сообщаем, что один из батальонов бригады, который выполняет боевую задачу на Донецком направлении, вошел в сложное и непростое столкновение с вражескими силами. Наши бойцы не бросили позиций, продолжили достойно выполнять задачи по обороне Украины. Командование бригады мгновенно отреагировало на запрос военнослужащих батальона и уже направило дополнительное подкрепление как техническое, так и человеческое", - говорится в сообщении.

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"Подчеркиваем, что слухи о разгроме и колоссальных потерях являются ложью и орудием в информационной войне против Украины. 120 бригада территориальной обороны ВСУ с достоинством выполняет поставленные боевые задачи и продолжает защищать украинскую землю от вражеского вторжения", - добавляют в бригаде.

Автор: 

фейк (678) тероборона (338) 120 бригада ТРО (1)


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Топ комментарии
+36
Дійсно, який розгром, якщо преслужба і штаб бригади цілий. А те що піхотний батальйон "проє...ли", так ТЦК ще піджене
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06.08.2024 11:05
+32
Так далі воювати і будемо ? - "командування" якусь ситуацію просере, бійці подзвонять додому - родичі піднімуть гвалт - "командування" повідклеює дупи від від штабних стільців і щось зробить?

А якби родичі бійців не підняли гвалт?
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06.08.2024 11:02
+25
Ага, родичі напряму від своїх хлопців з фронту брехню почули.

Суки зелені, все прос***ють! А виздихали б вони разом з кацапами!
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06.08.2024 11:11
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"Ситуація напружена, але контрольована"
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06.08.2024 10:59 Ответить
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06.08.2024 11:13 Ответить
Так далі воювати і будемо ? - "командування" якусь ситуацію просере, бійці подзвонять додому - родичі піднімуть гвалт - "командування" повідклеює дупи від від штабних стільців і щось зробить?

А якби родичі бійців не підняли гвалт?
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06.08.2024 11:02 Ответить
Які ж брехуни, ці родичі хлопців з 120ї бригади
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06.08.2024 11:02 Ответить
Спілкуючись із родичами хлопців, що воюють у абсолютно різних бригадах, розумію, що так воно і є. Я не жартую і це не сарказм. Брехуни, дурні, дибіли - так можна охарактеризувати дуже значну частину родичів. Люди думають не головою, а емоціями. Їх не цікавить здоровий глузд, тільки потриндіти. Своїми дурнуватими ляпаннями язиками вони роблять найбільше зло саме своїм родичам. Через патякання тупих куриць поширюються ІПСО ворога, війська втрачають боєздатність і хлопці гинуть.

Забирав сусіда у відпустку після контузії - йому робили операцію на барабанній перетинці після близького розриву снаряда. В бою йому пощастило, були лєнти великої ємності, тому зміг досить довго вести вогонь на подавлення, але після того, як кулемет почав клинити, довелось відходити. Там було кілька чоловік з ним. Тещу він на дух не переварює, його просто від неї коробить, трохи менше, ніж від москалів. То вона перед цим по всьому селу бігала і тринділа про повний розгром їхнього батальйону, сотні убитих, акруженіє, що зятя там так покалічило, що хтозна, що з ним буде і т.д. і т.п.

Однокласника відвозив на місце, де його повинні були підібрати побратими, по дорозі на фронт із відпустки... За пару хвилин, поки він збирав речі, а я був на вулиці з його батьками, родичами і сусідами я устиг почути і про те, що скоро кацапи будуть у нас, що уже усіх перебили наших, що куда ж нам проти них, такої сіліщі тягатись...

Згадав 14 рік, коли екзальтована тьотка, син якої воював на фронті разом з моїм братом, коли ми її підвозили до Переяслава, вимагала іти перекривати трасу, бо їй тесь хтось тоді сказав (в маршрутці не збрешуть), що це якось допоможе повернути хлопців додому.

З усією повагою до більшості родичів, які мають здоровий глузд, хоч важко не піддаватись емоціям, коли твої рідні на війні, коли рідна кровинка може загинути кожну хвилину.
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06.08.2024 14:07 Ответить
Ані (родичі) фсє ухилянти!
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06.08.2024 15:02 Ответить
Дійсно, який розгром, якщо преслужба і штаб бригади цілий. А те що піхотний батальйон "проє...ли", так ТЦК ще піджене
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06.08.2024 11:05 Ответить
Чекаємо заборону мобільних від Зе команди ? люди мають знати тільки брехню.. від потужного
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06.08.2024 11:05 Ответить
Та що ви розумієте? Це не розгром а "складне та непросте зіткнення".
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06.08.2024 11:07 Ответить
Так і є. А ти хочеш, щоб командування писало про розгром? Ти кацап, чи не дуже розумний?
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06.08.2024 11:21 Ответить
А ти мабуть командувач Бундесверу?
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06.08.2024 11:40 Ответить
Я той,кому на тебе покуй.
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06.08.2024 11:40 Ответить
Кацапи пишуть про якесь оточення наших десь на цьому напрямку, це часом не ця бригада?
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06.08.2024 11:08 Ответить
Який це напрямок!
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06.08.2024 11:19 Ответить
Желане, Покровський.
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06.08.2024 11:46 Ответить
Ага, родичі напряму від своїх хлопців з фронту брехню почули.

Суки зелені, все прос***ють! А виздихали б вони разом з кацапами!
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06.08.2024 11:11 Ответить
Родичі підняли **** - так цим родичам не я ж позвонив а мабуть солдати з фронту
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06.08.2024 11:12 Ответить
Родичам тих військових, які воюють безпосередньо на ЛБЗ, мабуть теж потрібна кваліфікована психологічна допомога, щоденна увага відповідних фахівців, переконливі докази того, що їх дітей, батьків, чоловіків, дружин на фронті не покидають без підтримки побратими, командири та начальники, які не на словах, а справді дбають про життя кожного українського солдата в боях проти небезпечного ворога на фронті.
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06.08.2024 15:24 Ответить
Наші паркетні генерали за два з половиною роки нічому не навчились,а для чого їм це потрібно,в них все окей,підвищення, премії, кабінети затишні,ліві доходи пруть.А головнокомандуючі не в курсі що твориться на фронті,отак і воюємо.
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06.08.2024 11:12 Ответить


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06.08.2024 11:21 Ответить
не вірте родичам захисників України,а вірте "зеленим пресцентрам"
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06.08.2024 11:22 Ответить
Бригада ТРО, тобто добровольці. Тобто озброєні "тим що вдалося зібрати". Без своєї арти, броні і т.д. Саме такі підрозділи хрипатим зрадникам зовсім не потрібні.
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06.08.2024 11:22 Ответить
трошки трошки максимум калашмат и рпг врядли там своя разведка аеро есть и фпвшнички...

например когда ерсон освобождали бывало и 50 чел с 450 батальйоных осталось вживых,буває,дас ист война,главное резалт.
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06.08.2024 11:36 Ответить
Рюске рембо та підконтрольне йому стадо свиней отримали лютих звіздюлей від ЗСУ - https://t.me/pecherymordora356
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06.08.2024 11:38 Ответить
Знищують притомних українців,щоби потім вони не запитали ЗЕ плєсєнь про втрати,знищення енергообєктів,корупцію, тощо.
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06.08.2024 11:50 Ответить
Родичі, прес-центр це ні про що! Чекаємо вечірній гундосик від Найвеличнішого Лідора **********, Його Потужність Граф Дякула Боневтік Перший!
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06.08.2024 11:55 Ответить
А где эти слухи распространялись, на каких каналах? Я что-то об этом вообще ничего не слышал..
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06.08.2024 12:26 Ответить
"Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, після полювання і до виборів."-Отто фон Бісмарк
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06.08.2024 12:41 Ответить
Ну да,родичи не знают ничего,воины из пресс-службы,сидящие за сотню километров от фронта знают все,верим.
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06.08.2024 12:48 Ответить
Ішак все робить, щоб остаточно розвалити ЗСУ. Тупориле чмо свідомо знищує боєздатні частини, щоб догодити ***** до листопада та укласти договорняк.
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06.08.2024 13:37 Ответить
Тут якраз все навпаки, воно не робить нічого...від слова взагалі...
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06.08.2024 13:49 Ответить
 
 