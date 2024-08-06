Слухи о разгроме и колоссальных потерях 120 бригады ТРО в Донецкой области - ложь, - пресс-центр бригады

В социальных сетях активно распространяются эмоциональные сообщения о том, что якобы 120 бригада ТРО разгромлена на одном из направлений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 120 бригады.

По информации бригады, эти сообщения, к сожалению, распространяются родственниками бойцов бригады, которые не владея ситуацией, распространяют ложные сообщения. Затем эти посты вражеская пропаганда сразу переваривает на собственные нарративы.

"Во избежание распространения ложных сообщений и дезинформации, сообщаем, что один из батальонов бригады, который выполняет боевую задачу на Донецком направлении, вошел в сложное и непростое столкновение с вражескими силами. Наши бойцы не бросили позиций, продолжили достойно выполнять задачи по обороне Украины. Командование бригады мгновенно отреагировало на запрос военнослужащих батальона и уже направило дополнительное подкрепление как техническое, так и человеческое", - говорится в сообщении.

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"Подчеркиваем, что слухи о разгроме и колоссальных потерях являются ложью и орудием в информационной войне против Украины. 120 бригада территориальной обороны ВСУ с достоинством выполняет поставленные боевые задачи и продолжает защищать украинскую землю от вражеского вторжения", - добавляют в бригаде.