Слухи о разгроме и колоссальных потерях 120 бригады ТРО в Донецкой области - ложь, - пресс-центр бригады
В социальных сетях активно распространяются эмоциональные сообщения о том, что якобы 120 бригада ТРО разгромлена на одном из направлений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 120 бригады.
По информации бригады, эти сообщения, к сожалению, распространяются родственниками бойцов бригады, которые не владея ситуацией, распространяют ложные сообщения. Затем эти посты вражеская пропаганда сразу переваривает на собственные нарративы.
"Во избежание распространения ложных сообщений и дезинформации, сообщаем, что один из батальонов бригады, который выполняет боевую задачу на Донецком направлении, вошел в сложное и непростое столкновение с вражескими силами. Наши бойцы не бросили позиций, продолжили достойно выполнять задачи по обороне Украины. Командование бригады мгновенно отреагировало на запрос военнослужащих батальона и уже направило дополнительное подкрепление как техническое, так и человеческое", - говорится в сообщении.
"Подчеркиваем, что слухи о разгроме и колоссальных потерях являются ложью и орудием в информационной войне против Украины. 120 бригада территориальной обороны ВСУ с достоинством выполняет поставленные боевые задачи и продолжает защищать украинскую землю от вражеского вторжения", - добавляют в бригаде.
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А якби родичі бійців не підняли гвалт?
Забирав сусіда у відпустку після контузії - йому робили операцію на барабанній перетинці після близького розриву снаряда. В бою йому пощастило, були лєнти великої ємності, тому зміг досить довго вести вогонь на подавлення, але після того, як кулемет почав клинити, довелось відходити. Там було кілька чоловік з ним. Тещу він на дух не переварює, його просто від неї коробить, трохи менше, ніж від москалів. То вона перед цим по всьому селу бігала і тринділа про повний розгром їхнього батальйону, сотні убитих, акруженіє, що зятя там так покалічило, що хтозна, що з ним буде і т.д. і т.п.
Однокласника відвозив на місце, де його повинні були підібрати побратими, по дорозі на фронт із відпустки... За пару хвилин, поки він збирав речі, а я був на вулиці з його батьками, родичами і сусідами я устиг почути і про те, що скоро кацапи будуть у нас, що уже усіх перебили наших, що куда ж нам проти них, такої сіліщі тягатись...
Згадав 14 рік, коли екзальтована тьотка, син якої воював на фронті разом з моїм братом, коли ми її підвозили до Переяслава, вимагала іти перекривати трасу, бо їй тесь хтось тоді сказав (в маршрутці не збрешуть), що це якось допоможе повернути хлопців додому.
З усією повагою до більшості родичів, які мають здоровий глузд, хоч важко не піддаватись емоціям, коли твої рідні на війні, коли рідна кровинка може загинути кожну хвилину.
Суки зелені, все прос***ють! А виздихали б вони разом з кацапами!
например когда ерсон освобождали бывало и 50 чел с 450 батальйоных осталось вживых,буває,дас ист война,главное резалт.