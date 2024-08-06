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Экс-руководитель Ривненского ТЦК Луцюк взят под стражу без альтернативы залога, - Офис генпрокурора

Затримання Сергія Луцюка

По ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона взят под стражу экс-руководитель Ривненского территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Луцюк, который подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ст. 114-1 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. По результатам судебного заседания Ривненский городской суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров.

Напоминается, что задержали бывшего чиновника в субботу, 3 августа, в порядке ст. 615 УПК Украины.

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Также Офис генпрокурора информирует, что указанный экс-военком является обвиняемым в еще двух уголовных производствах - по фактам применения насилия в отношении подчиненного и грабежа, а также незаконного обогащения на более 46 млн грн (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 УК Украины). Эти дела уже находятся на рассмотрении в суде.

Досудебное расследование осуществляют следователи ТУ ГБР, расположенного в г. Хмельницком.

Автор: 

арест (10454) военкомат (458) Офис Генпрокурора (2457) ТЦК (518) Ровенская область (1229)


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Одну гниду взяли за тепле вим'я, а що з рештою таких самих? І коли вже Борисов отримає заслужене покарання та повну конфіскацію майна?
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06.08.2024 11:42 Ответить
як можна таку "порядну", "святу" людину і в буцегарню ???
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06.08.2024 11:47 Ответить
А можна щоб усе нажите важкою працею майно у 46 млн. грн. пішло на потреби ЗСУ, а не на підкуп прокурорів і суддів?
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06.08.2024 11:49 Ответить
Не можна, бо тоді прокурам і суддям буде не цікаво.
"А ціквість це шлях у майбутнє" (с)
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06.08.2024 12:03 Ответить
А тернопольского отпустили под залог...
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06.08.2024 11:53 Ответить
Офіс Гейпрокурвора це там де заступника кума Ємрака, главаря прокуратури костіна-Цзю, ой, бізнес-партнера-кума Ємрака Костіна спіймали на неймовірному збагаченні його баби? Ну і як положено - всі матері і своячині з куминями і безробітчанками цього пана "РАПТОВО" стали мультимільйонеркинями і так далі? Малюку цікавіше не за ними ганятись, а за співробіткинями Бігуса. Яка жесть, а тепер подумаємо - ЯК ЦЕ виглядає для простого там, француза наприклад. Куму ми помагаємо - заверещить француз, якому ЦЕ ВСЕ перекладуть услужливі орки, і що характерно, не збрешуть, просто візьмуть новини.

І нічого придумувати не треба. І головне - всі фігуранти максимум шо зробл*ть - це так як Бакланов - затихаряться і стануть йуристами, як сам Ємрак і його собачка в піжамі хриплявенька. Громадянин як там, Щупленський, чи як там цього пана, якого навіть його сепаркиня-******* щемиться вже відверто.
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06.08.2024 11:54 Ответить
Всього 46 млн накопали орли з прокуратури
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06.08.2024 12:15 Ответить
Якщо його родичів "потурбувати", там ще 146 млн знайдеться.
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06.08.2024 13:43 Ответить
прям з міської лікарні витягнули.. не дали печінку пролікувати...
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06.08.2024 15:41 Ответить
 
 