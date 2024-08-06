Экс-руководитель Ривненского ТЦК Луцюк взят под стражу без альтернативы залога, - Офис генпрокурора

По ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона взят под стражу экс-руководитель Ривненского территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Луцюк, который подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ст. 114-1 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. По результатам судебного заседания Ривненский городской суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров.

Напоминается, что задержали бывшего чиновника в субботу, 3 августа, в порядке ст. 615 УПК Украины.

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Также Офис генпрокурора информирует, что указанный экс-военком является обвиняемым в еще двух уголовных производствах - по фактам применения насилия в отношении подчиненного и грабежа, а также незаконного обогащения на более 46 млн грн (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 УК Украины). Эти дела уже находятся на рассмотрении в суде.

Досудебное расследование осуществляют следователи ТУ ГБР, расположенного в г. Хмельницком.