Экс-руководитель Ривненского ТЦК Луцюк взят под стражу без альтернативы залога, - Офис генпрокурора
По ходатайству прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона взят под стражу экс-руководитель Ривненского территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Луцюк, который подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ст. 114-1 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. По результатам судебного заседания Ривненский городской суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров.
Напоминается, что задержали бывшего чиновника в субботу, 3 августа, в порядке ст. 615 УПК Украины.
Также Офис генпрокурора информирует, что указанный экс-военком является обвиняемым в еще двух уголовных производствах - по фактам применения насилия в отношении подчиненного и грабежа, а также незаконного обогащения на более 46 млн грн (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186, ст. 368-5 УК Украины). Эти дела уже находятся на рассмотрении в суде.
Досудебное расследование осуществляют следователи ТУ ГБР, расположенного в г. Хмельницком.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"А ціквість це шлях у майбутнє" (с)
І нічого придумувати не треба. І головне - всі фігуранти максимум шо зробл*ть - це так як Бакланов - затихаряться і стануть йуристами, як сам Ємрак і його собачка в піжамі хриплявенька. Громадянин як там, Щупленський, чи як там цього пана, якого навіть його сепаркиня-******* щемиться вже відверто.