РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11398 посетителей онлайн
Новости Война
1 296 2

Сутки на юге: враг сбросил 21 боеприпас с ядовитыми веществами

На Харківщині ЗСУ напрямку уразили три склади з боєприпасами та 12 бліндажів окупантів

За прошедшие сутки российские военные сбросили с БпЛА различных модификаций 437 осколочных боеприпасов из них 21 с отравляющими веществами 2 с зажигательными веществами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.

Оккупанты в течение 5 августа дважды атаковали украинских защитников на Ореховском направлении и осуществили 5 5 штурмов на левобережье Днепра.

"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 235 разведывательных БпЛА.

Враг за прошедшие сутки применил 293 FPV-дрона, 3 ударных БпЛА типа "Ланцет", а также сбросили с БпЛА различных модификаций 437 осколочных боеприпасов из них 21 с ядовитыми веществами 2 с зажигательными веществами", - говорится в сообщении.

Потери врага

"В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 85 человек", - отметили в Силах обороны

Также враг потерял 20 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 4 орудия;
  • 2 разведывательных БпЛА;
  • 10 единиц автомобильной техники;
  • 2 лодки;
  • 2 миномёта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Харьковском направлении – без изменений. В районе Глубокого враг усилил передовые позиции штурмовыми группами, - ОТГ "Харьков"

Автор: 

боевые действия (3946) Силы обороны юга (295)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де запитання до радбезу ООН?
показать весь комментарий
06.08.2024 12:24 Ответить
не на часі
показать весь комментарий
06.08.2024 12:59 Ответить
 
 