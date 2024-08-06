Сутки на юге: враг сбросил 21 боеприпас с ядовитыми веществами

За прошедшие сутки российские военные сбросили с БпЛА различных модификаций 437 осколочных боеприпасов из них 21 с отравляющими веществами 2 с зажигательными веществами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.

Оккупанты в течение 5 августа дважды атаковали украинских защитников на Ореховском направлении и осуществили 5 5 штурмов на левобережье Днепра.

"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 235 разведывательных БпЛА.

Враг за прошедшие сутки применил 293 FPV-дрона, 3 ударных БпЛА типа "Ланцет", а также сбросили с БпЛА различных модификаций 437 осколочных боеприпасов из них 21 с ядовитыми веществами 2 с зажигательными веществами", - говорится в сообщении.

Потери врага

"В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 85 человек", - отметили в Силах обороны

Также враг потерял 20 единиц вооружения и военной техники, из них:

4 орудия;

2 разведывательных БпЛА;

10 единиц автомобильной техники;

2 лодки;

2 миномёта.

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