Сутки на юге: враг сбросил 21 боеприпас с ядовитыми веществами
За прошедшие сутки российские военные сбросили с БпЛА различных модификаций 437 осколочных боеприпасов из них 21 с отравляющими веществами 2 с зажигательными веществами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны Юга.
Оккупанты в течение 5 августа дважды атаковали украинских защитников на Ореховском направлении и осуществили 5 5 штурмов на левобережье Днепра.
"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, активно ведут аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 235 разведывательных БпЛА.
Враг за прошедшие сутки применил 293 FPV-дрона, 3 ударных БпЛА типа "Ланцет", а также сбросили с БпЛА различных модификаций 437 осколочных боеприпасов из них 21 с ядовитыми веществами 2 с зажигательными веществами", - говорится в сообщении.
Потери врага
"В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 85 человек", - отметили в Силах обороны
Также враг потерял 20 единиц вооружения и военной техники, из них:
- 4 орудия;
- 2 разведывательных БпЛА;
- 10 единиц автомобильной техники;
- 2 лодки;
- 2 миномёта.
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