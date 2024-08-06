На Харьковском направлении – без изменений. В районе Глубокого враг усилил передовые позиции штурмовыми группами, - ОТГ "Харьков"

На Харьковском направлении состояние, положение и характер действий противника существенных изменений в течение последних суток не претерпели. Украинские защитники продолжают наносить удары захватчикам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Харьков".

"В Волчанске российские оккупанты провели эвакуацию потерь на позициях, осуществляют меры логистического обеспечения, применяя БпЛА. Отмечено применение РСЗО по городу с территории РФ. В районе населенного пункта Глубокое враг усилил передовые позиции штурмовыми группами из состава 11 танкового полка 18 мотострелковой дивизии", - говорится в сообщении.

Силы обороны уничтожили полевой склад 380-го мотострелкового полка 47-й танковой дивизии в районе населенного пункта Лукьянцы.

В районе населенного пункта Старица оккупанты обстреливали позиции Сил обороны Украины из танка Т-62 и БМП-3.

В районе населенного пункта Тихое с целью корректировки минометного огня враг наращивает использование БпЛА.

За прошедшие сутки произошло 5 боевых столкновений. Также враг нанес 1 авиаудар, использовав 1 КАБ в районе Волчанска.

Оккупанты также нанесли 35 ударов дронами-камикадзе и 481 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины.

С начала этих суток продолжается одно боевое столкновение в районе населенного пункта Волчанск.

Удары по врагу

Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия противника, на угрожающих направлениях усиливают подразделения, которые обороняются и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 126 человек.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 69 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 боевая бронированная машина;

8 артиллерийских систем;

11 автомобилей

7 единиц специальной техники;

42 БпЛА.

Также уничтожено:

76 укрытий личного состава противника;

2 наземные станции управления БпЛа;

1 полевой склад.

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