Заметным изменением ситуации на море является восстановление россиянами паромной переправы, - Плетенчук

Россияне отремонтировали один из ранее поврежденных паромов, благодаря чему им удалось восстановить паромную переправу

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Заметным изменением ситуации на море является восстановление паромной переправы за счет одного из отремонтированных ранее поврежденных паромов. Он меньше в два раза, чем "Славянин" по количеству вагонов, которые может вместить, но, как видите, большого выбора они не имеют", - сказал Плетенчук.

По его словам, сейчас в Черном море находятся две вражеские подводные лодки 636 проекта, которые являются носителями крылатых ракет.

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"Сейчас в море можно наблюдать две подводные лодки 636 проекта. Это так называемые "Варшавянки", они являются носителями крылатых ракет. Но одна из них довольно давно находится в море, и, скорее всего, состоится ротация этих подводных лодок", - рассказал спикер.

Как отмечает Плетенчук, основное присутствие россиян в море на сегодня обеспечивается за счет подводных лодок: "Надводные корабли в Черное море не выходят уже довольно давно, а Азов они покинули полностью".

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Напомним, ранее сообщалось, что 23 июля Силы обороны поразили железнодорожныйпаром "Славянин", который был важным элементом для логистики российского армии. Он поддерживал группировки россиян в оккупированном Крыму и на юге Украины.