Война и мобилизация расширили карьерные возможности для женщин в угольной отрасли, - The Monitor

Журналисты одного из старейших международных изданий The Christian Science Monitor (известного как The Monitor) побывали на угольной шахте в Покровске, которая входит в компанию "Метинвест Покровскуголь" Рината Ахметова.

Как информирует Цензор.НЕТ, там они поговорили с женщинами, которые решили перейти на мужские специальности, и узнали, как война разрушает гендерные границы в Украине.

Война создала значительные вызовы для "Метинвест Покровскуголь". Около 1 000 работников компании мобилизовали в украинскую армию, а около 1 500 человек переехали в более безопасные регионы вместе со своими семьями. В ответ на эти вызовы, работницы компании берут на себя большую нагрузку и занимают более критические должности.

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"Как отмечает Андрей Акулич, генеральный директор "Метинвест Покровскуголь", сейчас женщины составляют треть персонала - против почти четверти до войны. Традиционно женщины на угольной шахте были ограничены такими должностями, как оператор подъемника или администратор помещений, где шахтеры получают фонари и кислородное оборудование. Теперь женщины заменили мужчин на некоторых подземных профессиях, таких как оператор насосных станций и электрических машин", - пишет The Monitor.

Учебный центр "Метинвест Покровскуголь", который возглавляет Лариса Батрух, тоже адаптировался к новым реалиям: сейчас в центре обучается около 50 студентов, среди которых есть женщины. Один из преподавателей, Евгений Меженный, отвечает за обучение сварщиков и операторов машин, и он поражен постепенным переходом женщин на традиционно мужские должности.

"Все проходит очень гладко, без больших препятствий, - говорит он. - Украинские женщины очень умные и трудолюбивые. Многие из них раньше были преподавательницами или бухгалтерами, а сейчас они прилагают много усилий к новому обучению", - рассказал он изданию.

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Впрочем, добыча угля - не единственная отрасль, где война разрушила традиционные гендерные барьеры. Женщины также пришли в другие традиционно мужские профессии, такие как вождение автобусов или дальнобойных грузовиков. Поскольку в Украине автомобильный транспорт сейчас имеет важное значение для импорта и экспорта товаров, участие женщин в этих профессиях является жизненно необходимым, указывает The Monitor.

"Сегодня Украина не выстояла бы без вклада женщин в экономику, - рассказала изданию Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований им. - Мы должны помнить, что 4 миллиона украинских женщин трудоспособного возраста выехали за границу. В армии служит меньше мужчин, чем украинских женщин находится за рубежом. Преподаватель Евгений Меженный соглашается. "Я не знаю, что было бы с экономикой Украины, если бы не женщины", - говорит он.

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