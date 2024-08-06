Взрывы раздались в Сумах: Угроза баллистики

Во время воздушной тревоги в Сумах прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.

Жителей города Сумы также призвали срочно пройти в укрытие.

Впоследствии сообщили о повторных взрывах в Сумах.

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