Взрывы раздались в Сумах: Угроза баллистики
Во время воздушной тревоги в Сумах прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.
В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с восточного направления.
Жителей города Сумы также призвали срочно пройти в укрытие.
Впоследствии сообщили о повторных взрывах в Сумах.
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cimbitep
показать весь комментарий06.08.2024 14:33 Ответить Мне нравится 0
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