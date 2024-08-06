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Новости Война
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Рашисты снова сбросили взрывчатку на пригород Херсона: Несколько человек ранены

Росіяни скинули вибухівку на передмістя Херсону

Российские войска атаковали пригород Херсона с беспилотника, в результате чего есть раненые.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко.

"Враг продолжает терроризировать мирное население нашей громады дронами. В результате очередного сброса взрывчатки в пригороде Херсона ранены несколько человек. По сообщению бригады скорой помощи, один пострадавший в тяжелом состоянии.

Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне сбросили взрывчатку на Днепровский район Херсона, в результате чего ранены две женщины.

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Автор: 

обстрел (26928) Херсон (2793)


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