Рашисты снова сбросили взрывчатку на пригород Херсона: Несколько человек ранены
Российские войска атаковали пригород Херсона с беспилотника, в результате чего есть раненые.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко.
"Враг продолжает терроризировать мирное население нашей громады дронами. В результате очередного сброса взрывчатки в пригороде Херсона ранены несколько человек. По сообщению бригады скорой помощи, один пострадавший в тяжелом состоянии.
Информация уточняется", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне сбросили взрывчатку на Днепровский район Херсона, в результате чего ранены две женщины.
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