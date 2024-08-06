Рашисты сбросили взрывчатку на Херсон: ранены 2 женщины
Сегодня, 6 августа, после 11.00 войска РФ сбросили с дрона взрывчатку в Днепровском районе Херсона.
Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, получили ранения две женщины 70 и 83 лет. Сейчас они госпитализированы с взрывной травмой и осколочными ранениями.
Обе пострадавшие были на улице во время атаки оккупантов.
Как сообщалось, утром 4 августа 2024 года войска РФ обстреляли Херсон.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Михайло Иляш
показать весь комментарий06.08.2024 12:12 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий06.08.2024 12:40 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль