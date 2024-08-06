Рашисты сбросили взрывчатку на Херсон: ранены 2 женщины

Сегодня, 6 августа, после 11.00 войска РФ сбросили с дрона взрывчатку в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, получили ранения две женщины 70 и 83 лет. Сейчас они госпитализированы с взрывной травмой и осколочными ранениями.

Обе пострадавшие были на улице во время атаки оккупантов.

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Как сообщалось, утром 4 августа 2024 года войска РФ обстреляли Херсон.