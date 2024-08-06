На оккупированной Луганской области россияне не могут потушить масштабные пожары

Россияне не в состоянии потушить масштабные пожары, которые продолжаются на временно оккупированных территориях Луганщины, из-за нехватки людей и техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Северодонецкой районной администрации Роман Власенко.

"Выходные прошли в пожарах. Очень это бушует на оккупированных территориях. Это касается не только Северодонецка или Северодонецкого района, в принципе, вся оккупированная Луганщина, и Луганск, и Счастье и Новоайдар, и Станица, и дальше сюда в Северодонецк, Рубежное и Кременную", - сообщил он.

По словам Власенко, 2 августа в Северодонецке был пожар.

Кроме того, начальник ГВА уточнил, что площадь пожаров на Луганщине увеличивается в среднем на 100 гектаров. Спасатели не имеют ресурсов потушить пламя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С временно оккупированной Луганщины удалось вернуть двух человек, - Минреинтеграции