На оккупированной Луганской области россияне не могут потушить масштабные пожары
Россияне не в состоянии потушить масштабные пожары, которые продолжаются на временно оккупированных территориях Луганщины, из-за нехватки людей и техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Северодонецкой районной администрации Роман Власенко.
"Выходные прошли в пожарах. Очень это бушует на оккупированных территориях. Это касается не только Северодонецка или Северодонецкого района, в принципе, вся оккупированная Луганщина, и Луганск, и Счастье и Новоайдар, и Станица, и дальше сюда в Северодонецк, Рубежное и Кременную", - сообщил он.
По словам Власенко, 2 августа в Северодонецке был пожар.
Кроме того, начальник ГВА уточнил, что площадь пожаров на Луганщине увеличивается в среднем на 100 гектаров. Спасатели не имеют ресурсов потушить пламя.
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