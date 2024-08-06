"Раньше такого не было": Россияне начали массово покупать подержанные китайские автомобили

Рост цен на автомобили и ограниченный выбор привели к тому, что россияне заинтересовались китайскими подержанными машинами. Так, в Россию начали ввозить автомобили с пробегом из Китая - раньше такого почти не было, это новое явление для рынка.

Об этом заявил исполнительный директор российской компании "Автостат" Сергей Удалов, передает The Moscow Times.

По ее данным, в июле Китай занял четвертое место по объему импортируемых в РФ подержанных автомобилей после Японии, Южной Кореи и Беларуси: на него пришлось 4% из 36 880 ввезенных в страну автомобилей возрастом от трех лет.

Зато бывших лидеров в этом перечне уже нет - резко упало количество подержанных авто, попавших в РФ через Кыргызстан, Армению и Казахстан.

Отмечается, что новые иномарки в России теперь почти все китайские (в июле на Китай пришлось 92% из 81 240 ввезенных машин), к тому же машины сильно подорожали из-за повышения утилизационного сбора и трудностей в платежах и логистике. Вскоре импортные автомобили подорожают еще больше: с октября утилизационный сбор снова повысят в несколько раз. Доступность автомобилей в России (цена в пересчете на среднюю зарплату) достигла исторического минимума.

Ввоз машин с пробегом через страны Евразийского союза падает на фоне резкого снижения независимого импорта после новых правил взимания утилизационного сбора. "Серый" импорт из стран ЕАЭС практически сходит на нет, отмечают эксперты "Автостата". Помимо общего повышения утилизационного сбора в среднем в 1,7-3 раза для юрлиц с августа 2023 года, прошлой осенью и весной Минпромторг и правительство РФ утвердили новые правила расчета и уплаты этого сбора, которые сделали такие поставки автомобилей невыгодными.

Если в России сейчас автомобили дешевеют очень медленно и 3-5-летние машины можно сейчас продать дороже, чем за них было заплачено при покупке, то в Китае стоимость автомобиля возрастом три года падает не менее чем на 40%.

Ранее Ассоциация "Российские автодилеры" предупредила о резком подорожании автомобилей в связи с планами правительства РФ по индексации утилизационного сбора. Такие меры грозят тем, что в 2030 году машину смогут купить лишь 5-7% россиян.

До того сообщалось, что рост цен на автомобили и дефицит машин западных брендов, ушедших из России, привел к необычной ситуации: машины с возрастом становятся дороже. Так, автомобили, купленные новыми несколько лет назад, сейчас можно продать дороже их первоначальной цены.

Также сообщалось, что россияне стали чаще брать кредиты под залог транспортных средств: за пять месяцев 2024 года граждане РФ заложили в банках 858,2 тыс. автомобилей, мотоциклов и мопедов, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

До того сообщалось, что китайские бренды заняли все места в пятерке самых популярных иномарок в России по итогам 2023 года. После выхода западных автопроизводителей из России доля китайских автомобилей в российском импорте достигала 92%.