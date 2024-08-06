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МИД Украины и Замбии подписали меморандум о политических консультациях

Дмитро Кулеба і Муламбо Хаїмбе

Украина и Замбия подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел относительно политических консультаций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как отмечается, сегодня, 6 августа, Дмитрий Кулеба и его замбийский коллега Муламбо Хаимбе в столице Замбии Лусаке провели детальные переговоры.

"Мы обсудили пути развития двусторонних отношений между Украиной и Замбией, а также наше сотрудничество в международных организациях. Мы также подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел по политическим консультациям, который структурирует наш долгосрочный диалог", - рассказал Кулеба.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в четвертое Африканское турне. В понедельник, 5 августа, Дмитрий Кулеба провел встречу с малавийской коллегой Нэнси Тембо, во время которой стороны подписали меморандум о политических консультациях.

Автор: 

Замбия (10) МИД (6935) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+9
Нова фішка Єрмако-дипломатії - на заміну з'їдених та висратих "безпекових гарантій" прийшли "політичні консультації".

В обох випадках хз, що воно таке взагалі.
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06.08.2024 19:47
+7
- А давайте ми з вами підпишемо лист з нагадуваннями, що можемо і політичні консультації проводити?
- А навіщо? Це ж міжнародна норма.
- А ми це нашому Оплескозалежному запишемо у велику перемогу на дипломатичному фронті. Він таке страшно обожнює!
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06.08.2024 20:05
+6
патУжність потуг головного тріпломата Зєлі зашкалює..

дермак не нарадується на те у який нікчемний планктон він перетворив ОПу, кабмін, раду і саму Зєлю
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06.08.2024 19:50
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Замбія нас консультувати буде??

Поверніть Кулебу з турне!!
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06.08.2024 19:44 Ответить
Краще його в цій країні і залишити вічним послом...
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06.08.2024 19:53 Ответить
Або так))
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06.08.2024 19:57 Ответить
Я сегодня подписал меморандум про консультации с соседской собакой. Она тоже брУнетка.
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06.08.2024 21:56 Ответить
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06.08.2024 22:01 Ответить
Мені здається - там буде програма - "Хліб в обмін на золото..." У Замбії його вдосталь...
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06.08.2024 23:03 Ответить
Нова фішка Єрмако-дипломатії - на заміну з'їдених та висратих "безпекових гарантій" прийшли "політичні консультації".

В обох випадках хз, що воно таке взагалі.
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06.08.2024 19:47 Ответить
Імітаціч роботи під оалески зе-фанатів.
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06.08.2024 20:30 Ответить
Кулєба такий кулєба....
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06.08.2024 19:47 Ответить
патУжність потуг головного тріпломата Зєлі зашкалює..

дермак не нарадується на те у який нікчемний планктон він перетворив ОПу, кабмін, раду і саму Зєлю
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06.08.2024 19:50 Ответить
При тому що ОП це взагалі "дорадчий орган". Він навіть не передбачений Конституцією і законами про повноваження гілок влади!!

Їх робота - шапітолію скріпки подавати та свіжий папер, та воду в кулерах міняти!!

А фактично стан - узурпація влади, держпереворот, присвоєння владних повноважень, диктування своєї волі усім гілкам влади, усім органам і радам. /Потрібне підкреслити, задачка для юристів першого курсу/
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06.08.2024 22:44 Ответить
Скільки ще днища буде?
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06.08.2024 19:52 Ответить
Це не щось так і не аби як !!))
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06.08.2024 19:52 Ответить
Живии - курілка - плем"я Тумбо - Юмбо не дотягнулось
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06.08.2024 19:53 Ответить
краще б з міською псих лікарнею консультації проводили бо схоже там повний піzдець в головах
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06.08.2024 20:02 Ответить
Та їх наша на Кирилівській не прийняла - безугла пацієнтів налякала))
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06.08.2024 22:03 Ответить
а їх приймати і не треба, можна одразу лікувати - пігулки, уколи, лоботомія і в тихесеньку кімнатку гратись в конячку
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06.08.2024 23:51 Ответить
- А давайте ми з вами підпишемо лист з нагадуваннями, що можемо і політичні консультації проводити?
- А навіщо? Це ж міжнародна норма.
- А ми це нашому Оплескозалежному запишемо у велику перемогу на дипломатичному фронті. Він таке страшно обожнює!
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06.08.2024 20:05 Ответить
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06.08.2024 20:24 Ответить
Замбійці - це вам не якісь малійці, блд
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06.08.2024 20:24 Ответить
Но коди вже Гондурас?
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06.08.2024 20:26 Ответить
Раз, раз, раз, я хочу в Гондурас!

Я хочу жити з мавпами і в профіль, і в анфас!

Раз, раз, раз, я хочу в Гондурас!

Візьміть мене до себе, бо подібний я на вас!

Раз, раз, раз, я хочу в Гондурас!..

Раз, раз, раз, я хочу в Гондурас!..
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06.08.2024 20:36 Ответить
Так шо заважає?
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06.08.2024 20:39 Ответить
тиса.
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06.08.2024 20:43 Ответить
Так крокодилів або піраній у Тисі гема.
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06.08.2024 20:51 Ответить
там, якісь намахані прикордонники. або пристрелять, або втоплять.
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06.08.2024 20:52 Ответить
І дуже правильно зроблять.
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06.08.2024 20:54 Ответить
Це прорив!!!
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06.08.2024 20:33 Ответить
Малаві, потім Замбія, за такою траекторією руху Кулєби наступна зупинка - країна, в яку Україна перетворюється осьанні 5 років) хоча й до 19го ми юуди куди ближче до Зімбабве, ніж до Родезії((
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06.08.2024 20:41 Ответить
кулєба, скажу тобі відверто: ти був би ефективнішим на будівництві фортифікацій.
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06.08.2024 22:01 Ответить
я сподіваюся ви маєте на увазі в якості копача окопів?
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07.08.2024 04:59 Ответить
А іншого нічого він не вміє.
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07.08.2024 11:02 Ответить
Така Потуга! Така Незламність! Така Перемога!! Аж сльози на очах...

p.s. кажуть перегляд ЗЕмарафону розріджує мізки, треба ходити по родичах, псувати телевізори... Колег вже втратили, мля..
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06.08.2024 22:39 Ответить
с.капросто с...ка
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07.08.2024 08:38 Ответить
 
 