МИД Украины и Замбии подписали меморандум о политических консультациях

Украина и Замбия подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел относительно политических консультаций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как отмечается, сегодня, 6 августа, Дмитрий Кулеба и его замбийский коллега Муламбо Хаимбе в столице Замбии Лусаке провели детальные переговоры.

"Мы обсудили пути развития двусторонних отношений между Украиной и Замбией, а также наше сотрудничество в международных организациях. Мы также подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел по политическим консультациям, который структурирует наш долгосрочный диалог", - рассказал Кулеба.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в четвертое Африканское турне. В понедельник, 5 августа, Дмитрий Кулеба провел встречу с малавийской коллегой Нэнси Тембо, во время которой стороны подписали меморандум о политических консультациях.