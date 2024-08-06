МИД Украины и Замбии подписали меморандум о политических консультациях
Украина и Замбия подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел относительно политических консультаций.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как отмечается, сегодня, 6 августа, Дмитрий Кулеба и его замбийский коллега Муламбо Хаимбе в столице Замбии Лусаке провели детальные переговоры.
"Мы обсудили пути развития двусторонних отношений между Украиной и Замбией, а также наше сотрудничество в международных организациях. Мы также подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел по политическим консультациям, который структурирует наш долгосрочный диалог", - рассказал Кулеба.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в четвертое Африканское турне. В понедельник, 5 августа, Дмитрий Кулеба провел встречу с малавийской коллегой Нэнси Тембо, во время которой стороны подписали меморандум о политических консультациях.
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Поверніть Кулебу з турне!!
В обох випадках хз, що воно таке взагалі.
дермак не нарадується на те у який нікчемний планктон він перетворив ОПу, кабмін, раду і саму Зєлю
Їх робота - шапітолію скріпки подавати та свіжий папер, та воду в кулерах міняти!!
А фактично стан - узурпація влади, держпереворот, присвоєння владних повноважень, диктування своєї волі усім гілкам влади, усім органам і радам. /Потрібне підкреслити, задачка для юристів першого курсу/
- А навіщо? Це ж міжнародна норма.
- А ми це нашому Оплескозалежному запишемо у велику перемогу на дипломатичному фронті. Він таке страшно обожнює!
Я хочу жити з мавпами і в профіль, і в анфас!
Раз, раз, раз, я хочу в Гондурас!
Візьміть мене до себе, бо подібний я на вас!
Раз, раз, раз, я хочу в Гондурас!..
Раз, раз, раз, я хочу в Гондурас!..
p.s. кажуть перегляд ЗЕмарафону розріджує мізки, треба ходити по родичах, псувати телевізори... Колег вже втратили, мля..