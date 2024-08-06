Силы ПВО уничтожили ракету, вертолет и 2 БпЛА над Сумщиной

6 августа силы противовоздушной обороны сбили ракету и вертолет над Сумщиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

"Сегодня, 6 августа, в небе над Сумщиной подразделениями Сил обороны и безопасности было уничтожено вражескую баллистическую ракету, 2 БпЛА и один вертолет", - говорится в сообщении ОВА.

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