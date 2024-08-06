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Силы ПВО уничтожили ракету, вертолет и 2 БпЛА над Сумщиной

ракета

6 августа силы противовоздушной обороны сбили ракету и вертолет над Сумщиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

"Сегодня, 6 августа, в небе над Сумщиной подразделениями Сил обороны и безопасности было уничтожено вражескую баллистическую ракету, 2 БпЛА и один вертолет", - говорится в сообщении ОВА.

Читайте также: Российские оккупанты совершили 35 обстрелов Сумщины в течение дня: 2 человека ранены, 1 - погиб

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ПВО (2709) ракеты (3555) Сумская область (3004) вертолёт (1102)


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Топ комментарии
+22
Крім того, було також знищено два тягачі з танками Т-62М і два КАМАЗи.
https://focus.ua/static/storage/originals/8/48/7cd79f61ee65aa49716d84075d9e5488.jpg

Знищена техніка рашистів

https://focus.ua/static/storage/originals/f/8f/ca10b4acb496170af63f19e4d8c708ff.jpg
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06.08.2024 20:53
+21
Тут є неточність. Пишуть, що рашистський гелікоптер збили в небі над Курщиною.

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06.08.2024 20:37
+20
Суджанський район Сумської області?
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06.08.2024 20:35
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Суджанський район Сумської області?
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06.08.2024 20:35 Ответить
В сересері в таких випадках писали: "Улєтєл в сторону моря.."
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06.08.2024 20:43 Ответить
Суджа, то, взагалі-то перша столиця радянської України.

Потім був Таганрог, потім (після його окупіції) Бєлгород, а вже потім Харків
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06.08.2024 20:46 Ответить
До речі - щось взагалі не чути що там зараз ...?
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06.08.2024 20:57 Ответить
Тут є неточність. Пишуть, що рашистський гелікоптер збили в небі над Курщиною.

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06.08.2024 20:37 Ответить
так вони як собак з під воріт гавкають - вони не залітають. вони з-за порєбріка бьють. так де ж їх же збить можна?
вони вже сутки як гатять по Сумщині.
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06.08.2024 20:43 Ответить
балістичну ракету і бпла були збиті на Сумщиною. просто про гелікоптер не уточнено. він паравозіком у реченні йде )))
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06.08.2024 20:45 Ответить
то може два збили?
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06.08.2024 20:52 Ответить
ібо ***** тут літать!
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06.08.2024 20:41 Ответить
Буде тобі враже як ЗСУ скаже
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06.08.2024 20:42 Ответить
Найс
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06.08.2024 20:47 Ответить
Нью-Йорк, Донецкая область. ВС РФ продвигаются в северо-западной части города - https://deepstatemap.live/#16/48.3363329/37.8236866 DeepState
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06.08.2024 20:48 Ответить
Крім того, було також знищено два тягачі з танками Т-62М і два КАМАЗи.
https://focus.ua/static/storage/originals/8/48/7cd79f61ee65aa49716d84075d9e5488.jpg

Знищена техніка рашистів

https://focus.ua/static/storage/originals/f/8f/ca10b4acb496170af63f19e4d8c708ff.jpg
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06.08.2024 20:53 Ответить
Добра новина ,давненько гелікоптерів не було . Слава ЗСУ !
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06.08.2024 21:00 Ответить
Кстати нам бы Апачи не помешали
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06.08.2024 21:02 Ответить
Натомість кацапи хваляться знищеними українськими буками.
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06.08.2024 21:05 Ответить
Ну треба ж якось відбрехіватися..
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06.08.2024 21:08 Ответить
Авжеж.Тільки фсі Буки вони кончили у 2022....
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06.08.2024 21:15 Ответить
Я про те,що офіційно повідомляється лиш про втрати ворога,про свою знищену техніку,навіть з відеопідтвердженням,-лише в соцмережах.Звідки ми дізнались про масове знищення систем ппо з початком керування Сирського ?
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06.08.2024 21:24 Ответить
+
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06.08.2024 21:31 Ответить
Та вони язиками все наше ППО та авіацію побили ще в 2022-му ! До речі - чомусь "язики в сраці" - як в Чернігові у березні 2022-го чоловік з мисливської рушниці літака їхнього завалив? Чи як збитого "літуна-штурмовика у Олександрівці селяни лопатами зарубали? На обмін тільки "м"ясо" передали Чи як майору Красногорцеву(герою Росії та кату Алеппо) "щелепу відрихтували"? (тепер вчить курсантів у тилу і боїться України - "як вогню"! Бо передали що в другий раз живим не віддадуть!
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06.08.2024 21:24 Ответить
з мисливської рушниці латака завалив? літак мабуть на шнурку підвішаний був?
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06.08.2024 21:31 Ответить
Та ні! Реальний випадок Вони ж тут в березні 2022-го "по дахах" ходили Думали що буде як в Алеппо

По-перше - низька хмарність була ( Нижній край десь близько 150-200 метрів А вони хотіли "по-зрячому бомбить По-друге - тоді у нас НІЯКОЇ ППО не було Це вони вже в другій половині березня "апасаться" стали Коли їх "пачками" збивать почали

А чоловікові просто пощастило Вліпив по літаку на малій висоті і видно попав по важливому вузлу Там же тонкий алюміній! А заряд мисливський - 32 грама свинцю за 50-60 метрів куля кабану голову пробиває Там головне -точно попасти Я сам "прибалдів" - коли почув від ТРОшників!
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06.08.2024 21:51 Ответить
справді? най буде.

а от майора теж треба було лопатами...
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06.08.2024 21:53 Ответить
Не встигли! Вояки підіспіли А треба було - ця **** там чоловіка застрелила Але встигли тільки щелепу зламать А лопати мабуть під рукою не було
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06.08.2024 21:58 Ответить
Кат той наче Красноярцев , будь він проклятий .
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06.08.2024 21:39 Ответить
Та я точно не пам"ятаю вже - чи красногорцев чи красноярцев Але пику йому гарно "відрихтували" На сраку була схожа Тільки синя Я фото його бачив після арешту
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06.08.2024 21:54 Ответить
За прокоптер би детальніше! Свій-чужій знову? Прігожин-Шайгу? Чи вже наші хлопці підтягнулися?
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07.08.2024 01:00 Ответить
От дурненький: нащо ж він над Сумщиною літав?!
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07.08.2024 01:52 Ответить
Можна писати і говорити багато, але русня вже починає залазити зі сторони Сумської області. Не було раніше такої активності на цьому напрямку. Наявність гелікоптера - погана ознака.

Щупають зі скрізь. Ну зрозуміло ж. Починається осінньо-зимовка компанія!
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07.08.2024 10:11 Ответить
 
 