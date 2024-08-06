Силы ПВО уничтожили ракету, вертолет и 2 БпЛА над Сумщиной
6 августа силы противовоздушной обороны сбили ракету и вертолет над Сумщиной.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.
"Сегодня, 6 августа, в небе над Сумщиной подразделениями Сил обороны и безопасности было уничтожено вражескую баллистическую ракету, 2 БпЛА и один вертолет", - говорится в сообщении ОВА.
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Потім був Таганрог, потім (після його окупіції) Бєлгород, а вже потім Харків
вони вже сутки як гатять по Сумщині.
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Знищена техніка рашистів
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По-перше - низька хмарність була ( Нижній край десь близько 150-200 метрів А вони хотіли "по-зрячому бомбить По-друге - тоді у нас НІЯКОЇ ППО не було Це вони вже в другій половині березня "апасаться" стали Коли їх "пачками" збивать почали
А чоловікові просто пощастило Вліпив по літаку на малій висоті і видно попав по важливому вузлу Там же тонкий алюміній! А заряд мисливський - 32 грама свинцю за 50-60 метрів куля кабану голову пробиває Там головне -точно попасти Я сам "прибалдів" - коли почув від ТРОшників!
а от майора теж треба було лопатами...
Щупають зі скрізь. Ну зрозуміло ж. Починається осінньо-зимовка компанія!