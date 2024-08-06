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"Динамо" сыграло в ничью с "Рейнджерс" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

динамо

6 августа "Динамо" (Киев) сыграло в ничью с "Рейнджерс" (Глазго) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Киевляне открыли счет еще в первом тайме – на 36 минуте голом отличился Андрей Ярмоленко.

"Динамовцы" выпустили победу на последней секунде матча, пропустив мяч от нападающего "Рейнджерс" Сириля Дессерса.

Ответный матч между этими командами состоится 13 августа в шотландском Глазго.

Напомним, в предварительном раунде квалификации ЛЧ "Динамо" обошло белградский "Партизан" со счетом по сумме двух матчей 9:2.

Читайте также: "Динамо" во второй раз победило белградский "Партизан" и вышло в следующий этап квалификации Лиги Чемпионов

Автор: 

Динамо (789) Лига чемпионов (282) футбол (3586)


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Топ комментарии
+9
На Айброксі буде важко, той гол не можна було пропускати...
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06.08.2024 23:00
+5
шкода..15 секунд не дограли...
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06.08.2024 23:02
+3
Кончені...нічого нормального суркісня створити невспромозі
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06.08.2024 23:01
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На Айброксі буде важко, той гол не можна було пропускати...
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06.08.2024 23:00 Ответить
Кончені...нічого нормального суркісня створити невспромозі
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06.08.2024 23:01 Ответить
ти що не дивився?!
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06.08.2024 23:09 Ответить
чесно - нє, олімпіада на сусп.
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06.08.2024 23:11 Ответить
на диво гра ДК була якісною...
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06.08.2024 23:13 Ответить
Та, подивимось...скотландія вдома вона така. а то дехто там уже розмічтався про Твенте чи зальцбург...
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06.08.2024 23:16 Ответить
Отакої, вирубав трансляцію на 92 хвилині. Все як завжди, С стабільність.
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06.08.2024 23:02 Ответить
шкода..15 секунд не дограли...
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06.08.2024 23:02 Ответить
Прибавили скотчі в кінці... Але гол ігровий - робочий.(((
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06.08.2024 23:07 Ответить
Я так поняв(зрозумів )що хто платить той і танцює чи якось не так?
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06.08.2024 23:41 Ответить
 
 