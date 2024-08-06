"Динамо" сыграло в ничью с "Рейнджерс" в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
6 августа "Динамо" (Киев) сыграло в ничью с "Рейнджерс" (Глазго) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Киевляне открыли счет еще в первом тайме – на 36 минуте голом отличился Андрей Ярмоленко.
"Динамовцы" выпустили победу на последней секунде матча, пропустив мяч от нападающего "Рейнджерс" Сириля Дессерса.
Ответный матч между этими командами состоится 13 августа в шотландском Глазго.
Напомним, в предварительном раунде квалификации ЛЧ "Динамо" обошло белградский "Партизан" со счетом по сумме двух матчей 9:2.
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