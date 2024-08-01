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"Динамо" во второй раз победило белградский "Партизан" и вышло в следующий этап квалификации Лиги Чемпионов

Динамо вдруге перемогло Партизан

31 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов Киевское "Динамо" одержало победу над белградским "Партизаном" со счетом 3:0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голами за киевлян отметились Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат и Александр Караваев.

Общий счет по сумме двух матчей 9:2. Благодаря такому результату "Динамо" проходит в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где встретится с шотландским клубом "Рейнджерс".

Напомним, на прошлой неделе киевское "Динамо" одержало победу над белградским "Партизаном" со счетом 6:2.

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Автор: 

Динамо (789) Лига чемпионов (282) футбол (3586)


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Топ комментарии
+11
"Динамо" вже забеспечило собі як мінімум груповий турнір Ліги Європи,а про-кацапські ******** тепер можуть знову їхати на свої улюблені болота та грати там з такою ж мерзотою хоч до всирачки.
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31.07.2024 23:40
+9
Сербські "братушкі" знов отримали "п..душкі".
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31.07.2024 23:41
+6
Він гнида. Склизька, смердяча і огидна гнида.
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31.07.2024 23:43
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суркіси знищили динамо.
суркіси знищили, взагалі, футбол в україні, як таковий.
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31.07.2024 23:40 Ответить
Ти дурний?
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31.07.2024 23:41 Ответить
Він гнида. Склизька, смердяча і огидна гнида.
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31.07.2024 23:43 Ответить
невже, склизьчіше та смердючіше ніж ти?
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31.07.2024 23:45 Ответить
🖕🏽
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01.08.2024 00:14 Ответить
"Динамо" вже забеспечило собі як мінімум груповий турнір Ліги Європи,а про-кацапські ******** тепер можуть знову їхати на свої улюблені болота та грати там з такою ж мерзотою хоч до всирачки.
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31.07.2024 23:40 Ответить
Браво Дінамо!
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31.07.2024 23:40 Ответить
Сербські "братушкі" знов отримали "п..душкі".
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31.07.2024 23:41 Ответить
Динамо Динамо Київ чемпіон!!!!
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31.07.2024 23:45 Ответить
сербу на вербу
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31.07.2024 23:51 Ответить
Srbe na vrbe
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01.08.2024 00:09 Ответить
От якби ерц-герцгерцога завалити...
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01.08.2024 00:04 Ответить
Чесно кажуть не дуже цікавіть футбол, але те що серби отримали під сраку це приємно.
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01.08.2024 00:17 Ответить
До дупи ваші нікчемні перемоги дефектівні. Зараз Україну зливають на фронті а не про ваш нікчемний футбол.
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01.08.2024 06:28 Ответить
Серба на вербу!
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01.08.2024 07:53 Ответить
Яке щастя.
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01.08.2024 08:11 Ответить
 
 