"Динамо" во второй раз победило белградский "Партизан" и вышло в следующий этап квалификации Лиги Чемпионов
31 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов Киевское "Динамо" одержало победу над белградским "Партизаном" со счетом 3:0.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голами за киевлян отметились Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат и Александр Караваев.
Общий счет по сумме двух матчей 9:2. Благодаря такому результату "Динамо" проходит в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где встретится с шотландским клубом "Рейнджерс".
Напомним, на прошлой неделе киевское "Динамо" одержало победу над белградским "Партизаном" со счетом 6:2.
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суркіси знищили, взагалі, футбол в україні, як таковий.