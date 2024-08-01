"Динамо" во второй раз победило белградский "Партизан" и вышло в следующий этап квалификации Лиги Чемпионов

31 июля в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов Киевское "Динамо" одержало победу над белградским "Партизаном" со счетом 3:0.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Голами за киевлян отметились Андрей Ярмоленко, Владислав Ванат и Александр Караваев.

Общий счет по сумме двух матчей 9:2. Благодаря такому результату "Динамо" проходит в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где встретится с шотландским клубом "Рейнджерс".

Напомним, на прошлой неделе киевское "Динамо" одержало победу над белградским "Партизаном" со счетом 6:2.

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