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Россия потеряет финал Лиги чемпионов, - Джонсон

Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

Россия потеряет финал Лиги чемпионов, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право на проведение финала Лиги чемпионов 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Борис Джонсон сказал, что "у России нет шансов проводить футбольные турниры".

"Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну", – заявил премьер-министр Великобритании.

Это свидетельствует о том, что политик, вероятно, поддержит лишение агрессора права на проведение финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут перенести в Лондон на стадион "Уэмбли".

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Топ комментарии
+65
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22.02.2022 16:11
+57
мелочь но пріятно
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22.02.2022 16:10
+36
росія має втратити все.
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22.02.2022 16:11
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мелочь но пріятно
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22.02.2022 16:10 Ответить
іт із гуд!
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22.02.2022 16:10 Ответить
Ай-яй-яй. Вот это наказание...
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22.02.2022 16:10 Ответить
Там, сям, по чуть-чуть и картинка складывается.
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22.02.2022 16:12 Ответить
даун для питерской гебни это реально удар особено болелам которые голосовали за путлера
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22.02.2022 16:20 Ответить
на самом деле, внутренниеиболелы в основной массе против путлера, это скорее рикошет по международной легитимности рашкиного режима
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23.02.2022 05:38 Ответить
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22.02.2022 16:11 Ответить
марсиане напряглись
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22.02.2022 16:12 Ответить
Ложь
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22.02.2022 16:21 Ответить
краще б Британії запропонували негайно взяти Україну в НАТО
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22.02.2022 16:27 Ответить
Ні, ажніяк не кращє. Ми ніяк не інтегровані і не злагоджені.
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23.02.2022 05:41 Ответить
30 років української інтеграції привели до того, що зараз має Україна і її народ.Українська інтеграція на словах ,і на словах,але не на реальних справах заробляють гроші де-кілька десятків бюрократів і хабарників,котрим Україна і її народ до одного місця.Є країни, котрих взяли в НАТО без інтеграції і злагодженості,але швидко їх заставили не "язиками інтегруватия", а реальними справами.Таж Румунія,Албанія ,Словакія.Чи вони були інтегровані і злагоджені з НАТО?Очевидно,що ні.Та коли була політична воля НАТО взяти їх в свою організацію,то НАТО ,очевидно,направило в ці держави своїх інтеграторів,бо рідні(румунську, албанські і т.д) інтегрувалися б в НАТО роками так само ,як в Україні- на словах,але не на реальних справах
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23.02.2022 10:23 Ответить
ссылку давай
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23.02.2022 00:12 Ответить
ссылок не будет, касабов будут утилизировать под украинским флагом "ихтамнет".
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23.02.2022 05:40 Ответить
росія має втратити все.
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22.02.2022 16:11 Ответить
теперь будет где покричать *ла-ла-ла..* в питере не дали бы
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22.02.2022 16:11 Ответить
Буде ліга чепіонів расея-линири та динири...
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22.02.2022 16:11 Ответить
На домбас арени
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22.02.2022 16:12 Ответить
Там не зіграєш, там усе в лайні! лугандони... Вони ж такі "охайні", як браття з **********.
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22.02.2022 16:19 Ответить
будут играть головой минситра экономики дыныры.
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22.02.2022 16:13 Ответить
А, ни о чем.
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22.02.2022 16:11 Ответить
одна из тысячи мелочей, свидетельствуещей о нелегитимности кремлинских кукареков.
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23.02.2022 05:43 Ответить
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22.02.2022 16:12 Ответить
Там небезпечно. Шалена країна. Нічого там бувати.
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22.02.2022 16:12 Ответить
Де ти дядько був у 2014.
Краще пізніше, ніж ніколи.
Зупинятись на цьому не треба
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22.02.2022 16:12 Ответить
Главное *********** не потерять, а своя личная жизнь, то такое.
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22.02.2022 16:13 Ответить
правильно! нетолько депутаты рашисты, но и рядовая вата должна осознать butthurt
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22.02.2022 16:13 Ответить
Неожиданный удар---наповал!
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22.02.2022 16:15 Ответить
русских с АПЛ выгоните и Челси отберите!
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22.02.2022 16:15 Ответить
Абрамович и близко не русский)
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23.02.2022 05:44 Ответить
Так ви залишите без лапи лише якогось "платіні". Кацапам ніц з того не буде. So, let it be...
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22.02.2022 16:16 Ответить
ни херана себе ничого - это реальный позор для питерских чтобы у них забрали финал по футболу это же не керлинг какой-то
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22.02.2022 16:24 Ответить
Для питерских это зашквар
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23.02.2022 05:45 Ответить
думаю, ***** не застрелится от этой новости
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22.02.2022 16:16 Ответить
а это не против ***** а против упоротых которые его типа поддерживают теперь и кацапы-фанаты будут петь путин *****!
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22.02.2022 16:25 Ответить
Задовольнить,якщо його фанати застрелять
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22.02.2022 16:26 Ответить
Втратить фінал ліги? Дуже дякуємо, цього нікому не пережить... Страшна помста.
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22.02.2022 16:17 Ответить
да ну. параша сама уже организовала свой финал и уверенно идёт к нему опережая даже белорашию )
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22.02.2022 16:19 Ответить
«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время нет планов менять место проведения», - говорится в сообщении.
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22.02.2022 16:19 Ответить
Вся фигня в том, что Газпром- генеральный спонсор ЛЧ! Больше всего денег туда вливает. Плюс- взятки функционерам УЕФА и ФИФА. Думаете, почему уже лет 30-ть ********* попадаются самые слабые группы для отбора? Совпадение? Не думаю...
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22.02.2022 16:22 Ответить
Спонсора можно найти другого, это не проблема, там в очередь арабы стоят и готовы намного больше инвестировать, но они требуют большей прозрачности, поэтому футбольные чинуши не очень хотят их запускать, воровать не выйдет, нужно надавать на чиновников УЕФА и выгнать катсапов из всех турниров!
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22.02.2022 16:42 Ответить
был газпрём и нет больше газпрёма
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23.02.2022 05:46 Ответить
Де розрив відносин з цапами?Досить слатися на захід, треба самим закривати все цапське в Україні.
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22.02.2022 16:26 Ответить
..это самое малое, из того, что можно было бы сделать..(
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22.02.2022 16:27 Ответить
это просто одна из сотен новостей о том, с какой стороны москалей нагнули в очередной раз.
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23.02.2022 05:48 Ответить
ви взагалі їх з ФІФА/УЄФА виженіть!
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22.02.2022 16:27 Ответить
Треба взагалі заборонити росіським командам приймати участь у всіх турнірах УЕФА та ФІФА, нехай грають з динири та линири турніри!
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22.02.2022 16:40 Ответить
А если б не признание, то провели бы без тени стыда.
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22.02.2022 17:00 Ответить
Ахметова верніть Маріуполь захищати.... досить в Швейцарії в гудок гудіти, бо знову втратить заводи...
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22.02.2022 17:01 Ответить
А я бы сделал шаг дальше - в 1992 году сборную Югославии сняли с чемпионата Европы за войну. Заменили датчанами, которые не прошли квалификацию и уже по отпускам даже разъехались. А они взяли и выиграли чемпионат.
Так вот, снять россию с плей-офф чемпионата мира !!! Присудить техническое поражение в стыке с поляками. За то же самое - за войну и агрессию.
Футбольные фанаты тогда сами путяру в россии порвут.
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22.02.2022 18:13 Ответить
их надо со всех конкурсов снять, олимпиад, евровидений и т.п....
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22.02.2022 23:21 Ответить
он не боря, тупица, он валодя)
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23.02.2022 05:49 Ответить
и не собачка, а лошадь грустная
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23.02.2022 05:50 Ответить
УЕФА прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Украины и России.

"Мы продолжаем следить за ситуацией между странами и готовы принимать любое решение в установленном порядке, если это будет необходимо.На данный момент, у УЕФА больше нет комментариев".
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22.02.2022 23:54 Ответить
Ух ты,вот это санкции так санкции а китайские телефоны из стран ЕС еще не запретили?
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22.02.2022 23:55 Ответить
Ой, а сколько в паРаше проводилось турниров всяких после 2014 года? Что, только сейчас заметили что паРаша - агрессор? Да и заберут ли у них финал - ещё вопрос. Слишком много заявлений западных лидеров в последнее время начинаются со слов "Могут", "Возможно" и прочих неопределённых вводных слов. За этим пока ничего серьёзного не следовало.
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23.02.2022 00:01 Ответить
ФІФА сказали, що переглядати рішення не будуть.
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23.02.2022 00:07 Ответить
Eсли он действительно решил что в Москве испугаются, то он полностью оторван от реальности.
Москва начала перекраивать карту мира, и отхватит себе столько сколько сможет проглотить.
Какие "футболы" во время войны ?
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23.02.2022 05:25 Ответить
А зачем он им, этот финал? Они играть никогда не умели, вот напугали крючконогих!
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23.02.2022 06:56 Ответить
....так они запустют свой проєкт На Приз Кожаного Мяча
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23.02.2022 06:58 Ответить
Вот это наказали, так наказали. Ща вот сразу из Лугандона и Крыма убегут. Ржачка.
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23.02.2022 07:21 Ответить
"Ох, суров ты, царь-батюшка"
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23.02.2022 07:28 Ответить
ой, как же пылает на болотах, вонь неимоверная.
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23.02.2022 08:05 Ответить
 
 