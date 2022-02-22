Россия потеряет финал Лиги чемпионов, - Джонсон
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право на проведение финала Лиги чемпионов 2022 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Борис Джонсон сказал, что "у России нет шансов проводить футбольные турниры".
"Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну", – заявил премьер-министр Великобритании.
Это свидетельствует о том, что политик, вероятно, поддержит лишение агрессора права на проведение финала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов могут перенести в Лондон на стадион "Уэмбли".
Топ комментарии
+65 Sophia-Maria Duglass
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+57 Максім ХОЙ 07fb0949
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+36 secret secret_too
показать весь комментарий22.02.2022 16:11
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Зупинятись на цьому не треба
Так вот, снять россию с плей-офф чемпионата мира !!! Присудить техническое поражение в стыке с поляками. За то же самое - за войну и агрессию.
Футбольные фанаты тогда сами путяру в россии порвут.
"Мы продолжаем следить за ситуацией между странами и готовы принимать любое решение в установленном порядке, если это будет необходимо.На данный момент, у УЕФА больше нет комментариев".
Москва начала перекраивать карту мира, и отхватит себе столько сколько сможет проглотить.
Какие "футболы" во время войны ?