Росія втратить фінал Ліги чемпіонів, - Джонсон
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у Росії відберуть право проведення фіналу Ліги чемпіонів 2022 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Борис Джонсон сказав, що "у Росії немає шансів проводити футбольні турніри".
"Я вважаю немислимим, щоб великі міжнародні футбольні турніри могли проходити у Росії після вторгнення до суверенної країни", – заявив Прем'єр-міністр Великої Британії.
Це свідчить про те, що політик, імовірно, підтримає позбавлення агресора права на проведення цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів можуть перенести до Лондона на стадіон "Вемблі".
Топ коментарі
+65 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар22.02.2022 16:11
+57 Максім ХОЙ 07fb0949
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+36 secret secret_too
показати весь коментар22.02.2022 16:11
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Краще пізніше, ніж ніколи.
Зупинятись на цьому не треба
Так вот, снять россию с плей-офф чемпионата мира !!! Присудить техническое поражение в стыке с поляками. За то же самое - за войну и агрессию.
Футбольные фанаты тогда сами путяру в россии порвут.
"Мы продолжаем следить за ситуацией между странами и готовы принимать любое решение в установленном порядке, если это будет необходимо.На данный момент, у УЕФА больше нет комментариев".
Москва начала перекраивать карту мира, и отхватит себе столько сколько сможет проглотить.
Какие "футболы" во время войны ?