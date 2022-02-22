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Росія втратить фінал Ліги чемпіонів, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

Росія втратить фінал Ліги чемпіонів, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у Росії відберуть право проведення фіналу Ліги чемпіонів 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Борис Джонсон сказав, що "у Росії немає шансів проводити футбольні турніри".

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"Я вважаю немислимим, щоб великі міжнародні футбольні турніри могли проходити у Росії після вторгнення до суверенної країни", – заявив Прем'єр-міністр Великої Британії.

Це свідчить про те, що політик, імовірно, підтримає позбавлення агресора права на проведення цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що фінал Ліги чемпіонів можуть перенести до Лондона на стадіон "Вемблі".
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Топ коментарі
+65
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22.02.2022 16:11
+57
мелочь но пріятно
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22.02.2022 16:10
+36
росія має втратити все.
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22.02.2022 16:11
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мелочь но пріятно
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22.02.2022 16:10 Відповісти
іт із гуд!
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22.02.2022 16:10 Відповісти
Ай-яй-яй. Вот это наказание...
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22.02.2022 16:10 Відповісти
Там, сям, по чуть-чуть и картинка складывается.
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22.02.2022 16:12 Відповісти
даун для питерской гебни это реально удар особено болелам которые голосовали за путлера
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22.02.2022 16:20 Відповісти
на самом деле, внутренниеиболелы в основной массе против путлера, это скорее рикошет по международной легитимности рашкиного режима
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23.02.2022 05:38 Відповісти
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22.02.2022 16:11 Відповісти
марсиане напряглись
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22.02.2022 16:12 Відповісти
Ложь
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22.02.2022 16:21 Відповісти
краще б Британії запропонували негайно взяти Україну в НАТО
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22.02.2022 16:27 Відповісти
Ні, ажніяк не кращє. Ми ніяк не інтегровані і не злагоджені.
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23.02.2022 05:41 Відповісти
30 років української інтеграції привели до того, що зараз має Україна і її народ.Українська інтеграція на словах ,і на словах,але не на реальних справах заробляють гроші де-кілька десятків бюрократів і хабарників,котрим Україна і її народ до одного місця.Є країни, котрих взяли в НАТО без інтеграції і злагодженості,але швидко їх заставили не "язиками інтегруватия", а реальними справами.Таж Румунія,Албанія ,Словакія.Чи вони були інтегровані і злагоджені з НАТО?Очевидно,що ні.Та коли була політична воля НАТО взяти їх в свою організацію,то НАТО ,очевидно,направило в ці держави своїх інтеграторів,бо рідні(румунську, албанські і т.д) інтегрувалися б в НАТО роками так само ,як в Україні- на словах,але не на реальних справах
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23.02.2022 10:23 Відповісти
ссылку давай
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23.02.2022 00:12 Відповісти
ссылок не будет, касабов будут утилизировать под украинским флагом "ихтамнет".
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23.02.2022 05:40 Відповісти
росія має втратити все.
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22.02.2022 16:11 Відповісти
теперь будет где покричать *ла-ла-ла..* в питере не дали бы
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22.02.2022 16:11 Відповісти
Буде ліга чепіонів расея-линири та динири...
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22.02.2022 16:11 Відповісти
На домбас арени
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22.02.2022 16:12 Відповісти
Там не зіграєш, там усе в лайні! лугандони... Вони ж такі "охайні", як браття з **********.
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22.02.2022 16:19 Відповісти
будут играть головой минситра экономики дыныры.
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22.02.2022 16:13 Відповісти
А, ни о чем.
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22.02.2022 16:11 Відповісти
одна из тысячи мелочей, свидетельствуещей о нелегитимности кремлинских кукареков.
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23.02.2022 05:43 Відповісти
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22.02.2022 16:12 Відповісти
Там небезпечно. Шалена країна. Нічого там бувати.
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22.02.2022 16:12 Відповісти
Де ти дядько був у 2014.
Краще пізніше, ніж ніколи.
Зупинятись на цьому не треба
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22.02.2022 16:12 Відповісти
Главное *********** не потерять, а своя личная жизнь, то такое.
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22.02.2022 16:13 Відповісти
правильно! нетолько депутаты рашисты, но и рядовая вата должна осознать butthurt
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22.02.2022 16:13 Відповісти
Неожиданный удар---наповал!
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22.02.2022 16:15 Відповісти
русских с АПЛ выгоните и Челси отберите!
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22.02.2022 16:15 Відповісти
Абрамович и близко не русский)
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23.02.2022 05:44 Відповісти
Так ви залишите без лапи лише якогось "платіні". Кацапам ніц з того не буде. So, let it be...
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22.02.2022 16:16 Відповісти
ни херана себе ничого - это реальный позор для питерских чтобы у них забрали финал по футболу это же не керлинг какой-то
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22.02.2022 16:24 Відповісти
Для питерских это зашквар
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23.02.2022 05:45 Відповісти
думаю, ***** не застрелится от этой новости
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22.02.2022 16:16 Відповісти
а это не против ***** а против упоротых которые его типа поддерживают теперь и кацапы-фанаты будут петь путин *****!
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22.02.2022 16:25 Відповісти
Задовольнить,якщо його фанати застрелять
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22.02.2022 16:26 Відповісти
Втратить фінал ліги? Дуже дякуємо, цього нікому не пережить... Страшна помста.
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22.02.2022 16:17 Відповісти
да ну. параша сама уже организовала свой финал и уверенно идёт к нему опережая даже белорашию )
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22.02.2022 16:19 Відповісти
«УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время нет планов менять место проведения», - говорится в сообщении.
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22.02.2022 16:19 Відповісти
Вся фигня в том, что Газпром- генеральный спонсор ЛЧ! Больше всего денег туда вливает. Плюс- взятки функционерам УЕФА и ФИФА. Думаете, почему уже лет 30-ть ********* попадаются самые слабые группы для отбора? Совпадение? Не думаю...
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22.02.2022 16:22 Відповісти
Спонсора можно найти другого, это не проблема, там в очередь арабы стоят и готовы намного больше инвестировать, но они требуют большей прозрачности, поэтому футбольные чинуши не очень хотят их запускать, воровать не выйдет, нужно надавать на чиновников УЕФА и выгнать катсапов из всех турниров!
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22.02.2022 16:42 Відповісти
был газпрём и нет больше газпрёма
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23.02.2022 05:46 Відповісти
Де розрив відносин з цапами?Досить слатися на захід, треба самим закривати все цапське в Україні.
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22.02.2022 16:26 Відповісти
..это самое малое, из того, что можно было бы сделать..(
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22.02.2022 16:27 Відповісти
это просто одна из сотен новостей о том, с какой стороны москалей нагнули в очередной раз.
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23.02.2022 05:48 Відповісти
ви взагалі їх з ФІФА/УЄФА виженіть!
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22.02.2022 16:27 Відповісти
Треба взагалі заборонити росіським командам приймати участь у всіх турнірах УЕФА та ФІФА, нехай грають з динири та линири турніри!
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22.02.2022 16:40 Відповісти
А если б не признание, то провели бы без тени стыда.
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22.02.2022 17:00 Відповісти
Ахметова верніть Маріуполь захищати.... досить в Швейцарії в гудок гудіти, бо знову втратить заводи...
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22.02.2022 17:01 Відповісти
А я бы сделал шаг дальше - в 1992 году сборную Югославии сняли с чемпионата Европы за войну. Заменили датчанами, которые не прошли квалификацию и уже по отпускам даже разъехались. А они взяли и выиграли чемпионат.
Так вот, снять россию с плей-офф чемпионата мира !!! Присудить техническое поражение в стыке с поляками. За то же самое - за войну и агрессию.
Футбольные фанаты тогда сами путяру в россии порвут.
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22.02.2022 18:13 Відповісти
их надо со всех конкурсов снять, олимпиад, евровидений и т.п....
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22.02.2022 23:21 Відповісти
он не боря, тупица, он валодя)
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23.02.2022 05:49 Відповісти
и не собачка, а лошадь грустная
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23.02.2022 05:50 Відповісти
УЕФА прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг Украины и России.

"Мы продолжаем следить за ситуацией между странами и готовы принимать любое решение в установленном порядке, если это будет необходимо.На данный момент, у УЕФА больше нет комментариев".
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22.02.2022 23:54 Відповісти
Ух ты,вот это санкции так санкции а китайские телефоны из стран ЕС еще не запретили?
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22.02.2022 23:55 Відповісти
Ой, а сколько в паРаше проводилось турниров всяких после 2014 года? Что, только сейчас заметили что паРаша - агрессор? Да и заберут ли у них финал - ещё вопрос. Слишком много заявлений западных лидеров в последнее время начинаются со слов "Могут", "Возможно" и прочих неопределённых вводных слов. За этим пока ничего серьёзного не следовало.
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23.02.2022 00:01 Відповісти
ФІФА сказали, що переглядати рішення не будуть.
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23.02.2022 00:07 Відповісти
Eсли он действительно решил что в Москве испугаются, то он полностью оторван от реальности.
Москва начала перекраивать карту мира, и отхватит себе столько сколько сможет проглотить.
Какие "футболы" во время войны ?
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23.02.2022 05:25 Відповісти
А зачем он им, этот финал? Они играть никогда не умели, вот напугали крючконогих!
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23.02.2022 06:56 Відповісти
....так они запустют свой проєкт На Приз Кожаного Мяча
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23.02.2022 06:58 Відповісти
Вот это наказали, так наказали. Ща вот сразу из Лугандона и Крыма убегут. Ржачка.
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23.02.2022 07:21 Відповісти
"Ох, суров ты, царь-батюшка"
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23.02.2022 07:28 Відповісти
ой, как же пылает на болотах, вонь неимоверная.
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23.02.2022 08:05 Відповісти
 
 