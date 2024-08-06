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Новости Война
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В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения (обновлено)

У частині областей оголосили повітряну тривогу через балістичну загрозу

Поздно вечером 6 августа в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - сообщили в Воздушных силах ВСУ в 23:16.

В 23:25 сообщили об отбое тревоги в Киеве и области.

В 23:49 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения. Однако в некоторых областях все еще оставалась угроза из-за ударных БПЛА, запущенных оккупантами.

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Автор: 

Воздушные силы (2257) воздушная тревога (776)


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Гуло..
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06.08.2024 23:35 Ответить
ну летіло ж, куди ділось?
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06.08.2024 23:50 Ответить
Курчатов, не спать!

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07.08.2024 04:07 Ответить
 
 