В ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения (обновлено)
Поздно вечером 6 августа в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления", - сообщили в Воздушных силах ВСУ в 23:16.
В 23:25 сообщили об отбое тревоги в Киеве и области.
В 23:49 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения. Однако в некоторых областях все еще оставалась угроза из-за ударных БПЛА, запущенных оккупантами.
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Владислав Сварчевський
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Mawka Lisowyj
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Urs
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