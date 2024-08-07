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Россияне запускали "шахеды" по Украине, - Воздушные силы

шахеди

В ночь на 6 апреля Воздушные силы предупреждали об угрозе: Украину атаковали вражеские беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале ПС ВСУ.

В частности беспилотники были зафиксированы:

  1. С Николаевщины - курсом на Одесскую область
  2. В западном направлении - курс на Кировоградскую область
  3. Группа БПЛА в Днепропетровской области
  4. Несколько групп беспилотников в направлении Винницкой и Черкасской областей
  5. Движение ударных БПЛА через Харьковскую область: направление - Полтавская область
  6. Из Черкасской области - курс на Киевскую область

Также читайте: В ряде областей объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения

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На пітьмі - тривога:

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07.08.2024 02:19 Ответить
ще ні один не долетів до ЛБЗ, а кацапи вже ссуться.
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07.08.2024 03:28 Ответить
https://x.com/i/status/1820753316483109319 У геббельс сми про Курскую народную сейчас так
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07.08.2024 04:03 Ответить
Гади, самі виспляться вдень, а вночі нам не дають спати! Щоб вам ***** було пусто на цім і на тім світі!
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07.08.2024 02:29 Ответить
 
 