Россияне запускали "шахеды" по Украине, - Воздушные силы

В ночь на 6 апреля Воздушные силы предупреждали об угрозе: Украину атаковали вражеские беспилотники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале ПС ВСУ.

В частности беспилотники были зафиксированы:

С Николаевщины - курсом на Одесскую область В западном направлении - курс на Кировоградскую область Группа БПЛА в Днепропетровской области Несколько групп беспилотников в направлении Винницкой и Черкасской областей Движение ударных БПЛА через Харьковскую область: направление - Полтавская область Из Черкасской области - курс на Киевскую область

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