Россияне запускали "шахеды" по Украине, - Воздушные силы
В ночь на 6 апреля Воздушные силы предупреждали об угрозе: Украину атаковали вражеские беспилотники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написали в телеграм-канале ПС ВСУ.
В частности беспилотники были зафиксированы:
- С Николаевщины - курсом на Одесскую область
- В западном направлении - курс на Кировоградскую область
- Группа БПЛА в Днепропетровской области
- Несколько групп беспилотников в направлении Винницкой и Черкасской областей
- Движение ударных БПЛА через Харьковскую область: направление - Полтавская область
- Из Черкасской области - курс на Киевскую область
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