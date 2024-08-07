Нигер заявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Во вторник, 6 августа, африканская страна Нигер объявила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной.

Об этом пишет Al Arabiya, передает Цензор.НЕТ.

Нигер обвинил Киев в "поддержке террористических групп".

Во время трансляции на государственном телевидении представитель правительства Амада Абдрамана заявил, что Нигер, где у власти сейчас военная хунта, "обратился в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций с целью принятия решения относительно украинской агрессии".

Отметим, что дипломатические отношения между Украиной и Нигером были установлены 1 октября 1999 года. Интересы граждан Украины в Республике Нигер защищает посольство Украины в Марокко.

Напомним, на днях о разрыве дипотношений с Украиной заявила Мали. В МИД Украины назвали решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной недальновидным и поспешным.

Что предшествовало?

28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из ЧВК "Вагнер" в бою у границы с Алжиром. 1 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали, было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся дальнейшие подобные мероприятия.

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