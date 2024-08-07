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Нигер заявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной

Нігер заявив про розрив дипломатичних відносин Україною

Во вторник, 6 августа, африканская страна Нигер объявила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной.

Об этом пишет Al Arabiya, передает Цензор.НЕТ.

Нигер обвинил Киев в "поддержке террористических групп".

Во время трансляции на государственном телевидении представитель правительства Амада Абдрамана заявил, что Нигер, где у власти сейчас военная хунта, "обратился в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций с целью принятия решения относительно украинской агрессии".

Отметим, что дипломатические отношения между Украиной и Нигером были установлены 1 октября 1999 года. Интересы граждан Украины в Республике Нигер защищает посольство Украины в Марокко.

Напомним, на днях о разрыве дипотношений с Украиной заявила Мали. В МИД Украины назвали решение Мали разорвать дипломатические отношения с Украиной недальновидным и поспешным.

Что предшествовало?

28 июля 2024 года повстанцы-туареги заявили, что убили десятки правительственных солдат и российских наемников из ЧВК "Вагнер" в бою у границы с Алжиром. 1 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что кроме операций по уничтожению российских наемников в Судане, Сирии и Мали, было еще несколько, о которых пока не разглашалось в медиа, а также готовятся дальнейшие подобные мероприятия.

Читайте также: Спецпредставитель Украины Субх о разрыве дипотношений со стороны Мали: Не следует преувеличивать последствия. Общий фон сотрудничества с Африкой не пострадает

Автор: 

дипломатия (1462) Нигер (5)


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Топ комментарии
+64
Привет разведчику-конферансье с недержанием мочи. Лучше бы молча жевал.
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07.08.2024 00:02
+39
До ГУР "проникли" шоумени, яки не можуть стриматися щоби не розпатякати щось про що патякати не варто. Кацапи передбачувано цим скористалися.
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07.08.2024 00:05
+38
Ну дуже потужно? Як пшеницю від ООН то з України. Ну ну...ю
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07.08.2024 00:03
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Тока кульбабка в ту степь полетела , начался коллапс у дипломатичних вiдносинах з неграми... Зебiли , продовжуемо в голос пишатися звитягами малiйцiв... Ой, так зебiли, мир не бачив. НЕБРИТI ЧМОШНИКИ. ЗЫ... хто припинить це бл ядство в Армii ? Збрийте тi а-ля кацапськi бороди, з якими ви на чурбанiв схожi. Не дай боже, х уйло застосуе отруйнi речовини, так всi бородачi вимруть , що мамонти, по тiй причинi, що протигаз буде нещiльно прилягати до обличча.
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07.08.2024 09:04 Ответить
Щось ставка на країни глобального півня не спрацьовує, да, дєрьмак?
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07.08.2024 09:06 Ответить
в мене тільки питання до так званої "української" влади: чому Україна першою не припинила всі відносини з країнами, які наймають і платять серійним вбивцям і гвалтівникам, які знищували Україну?
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07.08.2024 09:11 Ответить
Розрив з хунтою проросійських придурків ми якось переживемо. А от максимально втягнути кацапів у криваві війни в Африці - конче необхідно. І в Сирії лапотні падли мають постійно стікати кровю
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07.08.2024 09:24 Ответить
Привiт Сiмi-Мартiнiка.
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07.08.2024 12:08 Ответить
Украину поддерживают большинство цивилизованных стран мира с ведущей экономикой: США, Великобритания, Франция, Германия и т.д.

Россию поддерживают самые отсталые страны и всего несколько штук: КНДР, Иран, Нигер, Мали.

Исходя из этих данных, у кого должна быть инициатива и преимущество на поле боя? И почему это не так?
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07.08.2024 09:25 Ответить
Нас*ать
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07.08.2024 09:28 Ответить
На самом деле, за страшным названием "разрыв дипломатических отношений" кроется ничтожная суть. Это как перднуть в лужу и назвать это ядерным взрывом.
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07.08.2024 09:34 Ответить
Я навпаки вважаю що це добре. Зло кристалізується і оформлюється. Все чіткіше проступають обриси нового монстра зі щупальцями по всьому світу.
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07.08.2024 09:35 Ответить
брудні ніггггери
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07.08.2024 10:15 Ответить
Чи це випадково не та країна, з якою гундос підписував гарантії про безпеку? Якщо так, то капець Україні.
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07.08.2024 12:08 Ответить
Нігер підтримав Україну в резулюції ООН про засудження анексії території України в 2022 році, але в 2023 році там відбувся військовий переворот за підтримки кацапів, так що зараз він співає в ту ж дуду, що й Малі. А саміт миру він не підписував, бо саміт був вже у 24-му
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07.08.2024 17:14 Ответить
*резолюції
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07.08.2024 17:21 Ответить
Якщо цікаво про ці події, то ось посилання. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D1%83_%D0%9D%D1%96%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96_(2023) Аналогічні перевороти при підтримці вагнеріаців відбулися в Малі і Буркіна-Фасо. Нігер ще цікавий тим, що там зосереджені великі запаси уранових руд. Взагалі це була зона впливу Франції, її колишня колонія. Нинішній уряд наші союзники не визнають, навіть Африканський союз його не визнає. А зважаючи на підтримку того уряду кацапією цілком логічно, що вони нас не підтримують і не підтримували б, навіть, якби наші очільники мовчали як риба, а Кулеба, на манер папи Римського показав біля них на колінах та цілував взуття.
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07.08.2024 17:50 Ответить
Нічого туареги і до них доберуться і виріжуть їх. Всі хто підтримує РФ вороги України і влада Нігеру теж
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07.08.2024 17:41 Ответить
А як же вони харчуватися будуть без української пшениці?
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07.08.2024 18:01 Ответить
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