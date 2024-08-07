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Минобороны РФ пожаловалось на атаку якобы украинских дронов: уничтожено 11 БПЛА в 4 регионах

дрон над РФ

Минобороны РФ утверждает, что в ночь на 7 августа 2024 года украинские дроны якобы атаковали территорию России.

Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

"Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 украинских дронов над Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областями", - говорится в сообщении.

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О последствиях атаки пока не указывается.

Автор: 

россия (95372) Минобороны рф (924) дроны (3845)


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Як це нібито - тут третього не дано - або атакували або ні
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07.08.2024 07:43 Ответить
Північнокорейці скопіювали американські дрони.



КНДР представила два новых беспилотных летательных аппарата, которые очень напоминают известные американские дроны RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper. Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын показал министру обороны России Сергею Шойгу новые БПЛА и другие виды северокорейской военной техники во время посещения Выставки вооружений - 2023. Государственное телевидение КНДР также выпустило короткий ролик о летных испытаниях беспилотников.
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07.08.2024 07:58 Ответить
Дуже цікаво . Летить один а випускає ракети інший.

Мабуть у раши навчилися.
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07.08.2024 09:29 Ответить
11 БПЛА на 4 регіони? Рашисти на 1 Старконь можуть відправити 11 шахедів. Мало, критично мало.
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07.08.2024 08:18 Ответить
То не ми. То аятолла по руцкіх скрепах б'є.
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07.08.2024 09:25 Ответить
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07.08.2024 10:47 Ответить
 
 