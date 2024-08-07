Минобороны РФ пожаловалось на атаку якобы украинских дронов: уничтожено 11 БПЛА в 4 регионах
Минобороны РФ утверждает, что в ночь на 7 августа 2024 года украинские дроны якобы атаковали территорию России.
Как информирует Цензор.НЕТ, сообщение российского Минобороны цитирует пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".
"Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 11 украинских дронов над Белгородской, Курской, Воронежской и Ростовской областями", - говорится в сообщении.
О последствиях атаки пока не указывается.
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