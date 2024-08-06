РФ атаковала Киев северокорейскими ракетами Одна из них развалилась в воздухе, - СМИ

Российские войска в ночь на 6 августа атаковали Киев северокорейскими баллистическими ракетами. Одна из них развалилась в воздухе и упала под Броварами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Defense Express.

Россияне во время атаки по Киеву запустили баллистические ракеты из КНДР - KN-23.

Одна из таких ракет упала в лес под Белой Церковью 31 июля.

Аналогичная ситуация произошла и во время последней атаки, когда одна из KN-23 упала на окраине Броваров. Момент ее падения был снят на видео и уже широко распространен в сети, пишет издание.

Читайте: Россияне атаковали Киев баллистикой, обошлось без разрушений, - КГВА

"Сама ракета упала в лесу рядом с трассой. От места падения этой ракеты до центра Киева - около 20 км, а сами Бровары вряд ли были целью удара. То что упала именно KN-23 стало известно благодаря найденным остаткам. Об этом Defense Express стало известно из собственных источников. Также из них получено фото обломков с характерной маркировкой для ракет из КНДР", - говорится в сообщении.

Авторы материала отмечаются, что такие ситуации являются для ракет из КНДР более чем привычными и примерно половина из них просто разваливаются в воздухе, а те, которые долетают, имеют более чем значительное отклонение.

"В то же время главной проблемой является то, что РФ продолжает использовать эти ракеты с КНДР. И то, что KN-23 неконтролируемо падает и взрывается на земле все равно представляет угрозу для гражданских. Тем более, что очевидно целью для этих ракет, которые определяют рашисты, является не конкретный объект, а город, например, Киев в целом", - добавили журналисты.

Также смотрите: Россиянин наблюдает за "СВО" на Курщине: "Тут п#зда нах#й - самолеты над головой летают, тачка догорает. Я в ах#е!". ВИДЕО