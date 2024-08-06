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Новости Война
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РФ атаковала Киев северокорейскими ракетами Одна из них развалилась в воздухе, - СМИ

Российские войска в ночь на 6 августа атаковали Киев северокорейскими баллистическими ракетами. Одна из них развалилась в воздухе и упала под Броварами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Defense Express.

Россияне во время атаки по Киеву запустили баллистические ракеты из КНДР - KN-23.

Одна из таких ракет упала в лес под Белой Церковью 31 июля.

Аналогичная ситуация произошла и во время последней атаки, когда одна из KN-23 упала на окраине Броваров. Момент ее падения был снят на видео и уже широко распространен в сети, пишет издание.

Читайте: Россияне атаковали Киев баллистикой, обошлось без разрушений, - КГВА

"Сама ракета упала в лесу рядом с трассой. От места падения этой ракеты до центра Киева - около 20 км, а сами Бровары вряд ли были целью удара. То что упала именно KN-23 стало известно благодаря найденным остаткам. Об этом Defense Express стало известно из собственных источников. Также из них получено фото обломков с характерной маркировкой для ракет из КНДР", - говорится в сообщении.

Північнокорейська ракета, яку запустила РФ, розвалилася у повітрі та впала під Броварами

Авторы материала отмечаются, что такие ситуации являются для ракет из КНДР более чем привычными и примерно половина из них просто разваливаются в воздухе, а те, которые долетают, имеют более чем значительное отклонение.

"В то же время главной проблемой является то, что РФ продолжает использовать эти ракеты с КНДР. И то, что KN-23 неконтролируемо падает и взрывается на земле все равно представляет угрозу для гражданских. Тем более, что очевидно целью для этих ракет, которые определяют рашисты, является не конкретный объект, а город, например, Киев в целом", - добавили журналисты.

Также смотрите: Россиянин наблюдает за "СВО" на Курщине: "Тут п#зда нах#й - самолеты над головой летают, тачка догорает. Я в ах#е!". ВИДЕО

Автор: 

Бровары (337) КНДР (1189) обстрел (26928) россия (95372) баллистические ракеты (362)


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Топ комментарии
+14
От якщо би вони детонували на старті, це було би цікавіше ...
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06.08.2024 17:34
+12
Та нехай на самому пуску або розвалюються, або вибухають..
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06.08.2024 17:33
+7
Ага. Дуже смішно, дуже "позитивна новина". Навіть якщо десь і до цілі не долетіла - впала на населений пункт - у когось хата згоріла, це горе для людей, багато хто пів життя будували будинок, а тут за один раз за мить все знищено. Це, я так розумію - типу позитивна новина
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06.08.2024 17:38
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Прям заспокоїли
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06.08.2024 17:30 Ответить
Південній Кореї вже на часі замислитися та нарешті прийняти рішення про постачання озброєнь в Україну
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06.08.2024 17:33 Ответить
Их уже американцы убедили, что не стоит.
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06.08.2024 17:44 Ответить
Та нехай на самому пуску або розвалюються, або вибухають..
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06.08.2024 17:33 Ответить
Як би ж то...
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06.08.2024 17:49 Ответить
Та хоч помріяти..
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06.08.2024 17:50 Ответить
От якщо би вони детонували на старті, це було би цікавіше ...
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06.08.2024 17:34 Ответить
Ха-ха, довбойоби і чмобіки воюють, а ракети потєшні, розвалюються!
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06.08.2024 17:35 Ответить
Ага. Дуже смішно, дуже "позитивна новина". Навіть якщо десь і до цілі не долетіла - впала на населений пункт - у когось хата згоріла, це горе для людей, багато хто пів життя будували будинок, а тут за один раз за мить все знищено. Це, я так розумію - типу позитивна новина
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06.08.2024 17:38 Ответить
Схоже, той чувак намагався написати гостро-саркастично, а ви сприйняли то за пряму мову.
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06.08.2024 18:36 Ответить
Можливо
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06.08.2024 18:38 Ответить
Так у нас всі такі "позитивні новини". З 22 року нам все парять что там одна алкашня, наловлені демотивовані каліки, про корейські ********** теж повно відео, де їх там забивають в дуло ящиками, а тут прямо ціла ракета просто розвалилась, от летіла і не долетіла, хаха! "ппо збило? - нє, ракета кончена була, сама розпалась". Цей гогот мене вже задовбав, але що можуть гумористи? тільки висміювати, і люди це теж підхоплюють. А потім виявляється що ворога недооцінили.
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07.08.2024 15:02 Ответить
А бахкало добре в Києві, я аж прокинувся
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06.08.2024 17:40 Ответить
за олімпійським рекордом шведа (6,25м) в нервах спостерігали
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06.08.2024 17:46 Ответить
Тобто по Україні ху.ярить КНДР, Росія, Іран, а нам видали 31 Абрамс за три роки - воюйте, ..ля...
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06.08.2024 17:55 Ответить
Це ескалація, чи ще ні? Кацапи бьють по нам корейскими ракетами, а захід боїться дати дозвіл бити по рашці
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06.08.2024 18:46 Ответить
Проти нас воює чотири ВПК - рашки, білорашки, Ірано-полотенець та кндр .

А ще комуняки т.зв. "кнр" мутять бізнес і поставки деталей
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06.08.2024 23:35 Ответить
У них і "катюши" прицепні з тракторами навіть на параді норма.

Але як їх покарати, клятих коммі, окупувавших північ Республіки Корея????

Яким би Г не було їх балістика, вона теж руйнує і вбиває....
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06.08.2024 23:34 Ответить
 
 