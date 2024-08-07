Силы ПВО на Хмельнитчине сбили 4 "шахеда"
Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 4 БПЛА "Шахед" в Хмельницкой области.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО в пределах области обезвредили 4 вражеских БПЛА типа "Шахед".
Пострадавших или травмированных нет", - говорится в сообщении.
По словам Тюрина, из-за падения обломков повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области.
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valentyna #410470
показать весь комментарий07.08.2024 09:07 Ответить Мне нравится 0
Ан Мур
показать весь комментарий07.08.2024 09:17 Ответить Мне нравится 1
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