Силы ПВО на Хмельнитчине сбили 4 "шахеда"

Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 4 БПЛА "Шахед" в Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО в пределах области обезвредили 4 вражеских БПЛА типа "Шахед".

Пострадавших или травмированных нет", - говорится в сообщении.

По словам Тюрина, из-за падения обломков повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области.

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