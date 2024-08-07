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Новости Война
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Силы ПВО на Хмельнитчине сбили 4 "шахеда"

На Хмельниччині збили 4 шахеди

Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 4 БПЛА "Шахед" в Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью во время воздушной тревоги наши силы ПВО в пределах области обезвредили 4 вражеских БПЛА типа "Шахед".
Пострадавших или травмированных нет", - говорится в сообщении.

По словам Тюрина, из-за падения обломков повреждены резервуары для хранения и помещения цеха одного из производственных предприятий области.

Также читайте: Атака "шахедами": ночью на Хмельнитчине были взрывы

Автор: 

обстрел (26928) Хмельнитчина (896)


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Наразі ще повітряна тривога в Черкасах, але уже є що збили 24 з 24. ППО респект
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07.08.2024 09:07 Ответить
Ніби десь на райківецьку тюрму уламки впали. Але ОБС уточняє
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07.08.2024 09:17 Ответить
 
 