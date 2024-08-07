РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12546 посетителей онлайн
Новости
3 736 0

Атака "шахедами": ночью на Хмельнитчине были взрывы

Шахед на Хмельниччині

В ночь на 7 августа 2024 года во время атаки "шахедами" в Хмельницкой области прозвучало несколько серий взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Суспільне".

"На Хмельнитчине были слышны звуки взрывов", - трижды информировало издание в период с 2.31 до 3.34 ночи.

Читайте также: На Хмельнитчине ночью сбили три "шахеда"

Официальной информации о последствиях дроновой атаки на этот момент нет.

Ранее Воздушные силы информировали, что россияне запустили "шахеды" по Украине.

Автор: 

взрыв (6727) Хмельнитчина (896) дроны (3845)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 