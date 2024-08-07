Атака "шахедами": ночью на Хмельнитчине были взрывы

В ночь на 7 августа 2024 года во время атаки "шахедами" в Хмельницкой области прозвучало несколько серий взрывов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Суспільне".

"На Хмельнитчине были слышны звуки взрывов", - трижды информировало издание в период с 2.31 до 3.34 ночи.

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Официальной информации о последствиях дроновой атаки на этот момент нет.

Ранее Воздушные силы информировали, что россияне запустили "шахеды" по Украине.